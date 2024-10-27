Выборы в парламент Узбекистана и местные советы признаны состоявшимися

17:18 27.10.2024

27.10.24

Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) и местные кенгаши (советы) народных депутатов признаны состоявшимися. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.



По данным на 13:00 проголосовали почти 9,5 млн человек, что составляет 47,62% от общего числа избирателей. В Избирательном кодексе говорится, что выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие как минимум 33% избирателей.



Наиболее активными оказались жители Ферганской области (51,24 проголосовавших), Самаркандской (50,55%) и Сырдарьинской (50,23%) областей. Наименьшее число пришедших на участки к 13 часам зафиксировано в Ташкенте - 41,09%.



Процесс голосования завершится в 20:00 по местному времени (18:00 мск).



ℹ️ В Узбекистане с 2005 года действует двухпалатный парламент – Законодательная (нижняя) палата и Сенат. Все 150 мест в нижней палате поделены между пятью официально зарегистрированными в стране политическими партиями. Это Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП, 53 места), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение", 36 мест), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость", 24 места), Народно-демократическая партия Узбекистана (22 места) и Экологическая партия (15 мест).



Парламент избирается сроком на пять лет. Срок полномочий действующей законодательной палаты парламента Узбекистана, сформированной в декабре 2019 года, истекает в конце 2024 года.