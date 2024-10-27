В КНДР заявили о праве отправлять северокорейских военных за границу

18:01 27.10.2024

Чиновник из КНДР заявил о праве отправлять северокорейских военных за границу



Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю прокомментировал сообщения в СМИ, что Северная Корея якобы отправляет военнослужащих в Россию.



Ким Чон Гю, на которого ссылается Центральное телеграфное агентство Кореи, сказал, что если бы КНДР действительно поступила соответствующим образом, такие действия "соответствовали бы международному праву".



Президент России Владимир Путин утром заявил, что в договоре между Россией и КНДР есть "четвертая статья", в которой говорится о взаимной военной помощи. "Как мы поступим с этой статьей - еще вопрос", - сказал Путин.