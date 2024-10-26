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|Явка на выборах в парламент Узбекистана превысила 71%
19:53 27.10.2024
Явка на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана и местные кенгаши (советы) народных депутатов незадолго до завершения голосования составила 71,52%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.
Голосование прошло с 08:00 до 20:00 на 10 717 избирательных участках, из них 57 были открыты для граждан Узбекистана в 39 странах.
Невостребованные бюллетени были разрезаны членами избирательных комиссий на участках.
Окончательные результаты выборов будут объявлены в течение 10 дней.
ℹ️ В Узбекистане с 2005 года действует двухпалатный парламент – Законодательная (нижняя) палата и Сенат. Все 150 мест в нижней палате поделены между пятью официально зарегистрированными в стране политическими партиями. Это Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП, 53 места), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение", 36 мест), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость", 24 места), Народно-демократическая партия Узбекистана (22 места) и Экологическая партия (15 мест).
Парламент Узбекистана избирается сроком на пять лет. Срок полномочий депутатов действующей Законодательной палаты, сформированной в декабре 2019 года, истекает в конце 2024 года.