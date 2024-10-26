Сохранение лица. Как слитая США информация обесценила удар Израиля по Ирану

21:50 27.10.2024 Леонид Цуканов

26 октября 2024



Тель-Авив собрался с силами и совершил давно ожидаемую и анонсируемую операцию - в ночь на 26 октября израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам в Тегеране, Карадже и Эсламшехре; отзвуки атак звучали в Мешхеде и Хамадане. Также под удар попали размещенные в Сирии иранские объекты ПВО.



Однако операция израильтян носила подчеркнуто сдержанный и демонстративный характер. Это наталкивает на мысль, что удар по иранской территории - скорее попытка сохранить лицо, нежели полноценная месть Тегерану.



По информации CBS, израильская атака ограничилась военными целями, ядерные и нефтяные объекты затронуты не были. В свою очередь, Вооруженные силы Ирана сообщают лишь о двух погибших солдатах.



Однако сегодняшний выпад едва ли будет последним. Напротив, Тель-Авив, вероятно, продолжит подготовку новых операций на иранском направлении.



Вместе с тем Израиль будет постепенно стремиться к еще большей автономии от США при принятии военно-политических решений, поскольку детальная информация о его планах накануне стала достоянием гласности по вине американцев.



В середине октября в ряде проиранских каналов появились скан-копии секретных отчетов минобороны США. В документах, снабженных снимками с американских военных спутников, содержалась детальная информация о переброске израильских сил на "передовые рубежи" в рамках подготовки к антииранской операции возмездия.



Столь несвоевременная утечка ударила по отношениям Вашингтона и Тель-Авива и лишила израильскую армию эффекта внезапности. Хотя израильтяне и попытались, пусть и без особого успеха, довести начатое до конца, нанеся серию ударов по иранской территории.



Кроме того, утечка подстегнула "шпиономанию" в обеих странах. То в Израиле, то в США звучат призывы "распутать" иранскую разведывательную сеть и наказать виновных. Тем более что один из фигурантов расследования ранее уже подозревался в "дружбе" с КСИР.



Впрочем, не стоит исключать, что израильтяне в этот раз пострадали не столько от деятельности иранской агентуры, сколько от рук желающих использовать "инквизиторские" методы для продвижения по службе.



Информация утекла



Отталкиваясь от слитых из Пентагона данных, проиранские каналы заранее представили довольно полную картину будущей "акции возмездия" израильтян. Было зафиксировано перемещение как минимум 40 баллистических ракет из мест постоянного базирования на авиабазы Рамат-Давид (северное направление) и Рамон (южное направление). Еще как минимум 16 ракет типа Golden Horizon было доставлено на авиабазу Хацерим в Южном округе Израиля.



Кроме того, полученные с американских спутников данные свидетельствовали о том, что израильский летный состав усилил тренировки по полетам на сверхнизких высотах. В отработке маневров были также задействованы самолет ДРЛО G-550 и заправщики "Боинг-707", что выходит за рамки простых "учетных вылетов".



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Резко возросла активность на морской базе Хайфа, где началось спорадическое движение израильского военного флота, что также было расценено как подготовка к комбинированному удару.



Все указывало на то, что израильтяне не планировали отказываться от привычного маршрута через воздушное пространство Сирии и Иордании в сторону Ирака, откуда наиболее удобно было бы производить пуски по иранским объектам.



При этом однозначных выводов о том, какие именно объекты попадают под удар, на основании американских материалов иранцам сделать не удалось. В зону вероятного поражения, по предварительным данным, попадали объекты энергетики (включая ядерные объекты), инфраструктура армии и КСИР.



В реальности же в ночной операции было задействовано куда меньше сил и средств, чем "засветили" американские спутники: демонстрация возмездия для израильтян оказалась важнее самого возмездия.



Борьба за должности



После скандала с утечками, стоившими Израилю эффекта неожиданности от удара, в Вашингтоне озаботились поиском виноватых. В число основных подозреваемых почти сразу попала Ариана Табатабаи - американка иранского происхождения, являющаяся сотрудником аппарата советников шефа Пентагона Ллойда Остина и специализирующаяся на конфликтах малой интенсивности.



В свое время Табатабаи входила в переговорную групп США с Ираном и занималась перестройкой проекта "ядерной сделки" под условия администрации Джо Байдена. Однако ее дипломатическая работа не продлилась долго. После конфликта с руководителем переговорной группы Табатабаи покинула ее и заняла должность старшего политического советника в минобороны.



Примечательно, что Табатабаи оказывается в поле зрения американских силовиков уже второй раз за последние несколько лет. До этого в 2023 году ее пытались обвинить в создании сети мелких информаторов, снабжавших иранскую разведку сведениями о деятельности органов власти Штатов, а также о военных и технических проектах Пентагона. Однако из-за отсутствия железных доказательств дело развалилось. При этом карьера Табатабаи в оборонном ведомстве США продолжилась.



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Скорее всего, именно скандал 2023 года спровоцировал повышенное внимание к персоне советницы Остина со стороны американских правоохранителей. Однако находятся и те, кто призывает "откручивать" расследование дальше.



Так, "серым кардиналом" скандала с утечками называют бывшего сотрудника Госдепа США Роберта Мэлли, работавшего на "иранском направлении" при администрациях Барака Обамы и Джо Байдена. Якобы именно он в свое время способствовал трудоустройству Табатабаи и выходу ее на высокие должности.



Злопыхатели напоминают, что Мэлли был уволен со службы в 2023 году из-за "неправильного обращения с секретными материалами".



За столь размытой формулировкой обычно скрывают обвинения в торговле чувствительной информацией.



Учитывая продолжающуюся борьбу за "хлебные" должности внутри Госдепа и Пентагона (которая на волне грядущих президентских выборов в США кратно усилилась), Табатабаи вполне могла стать разменной фигурой. В таком случае контролируемый слив секретных документов должен был одновременно дискредитировать как ее, так и Мэлли, и лишить последнего возможности выскользнуть из поля зрения ФБР.



Органы безопасности США пока довольно скупы на подробности резонансного дела, однако из их заявлений уже можно сделать вывод, что под следствие попали как минимум трое сотрудников оборонного ведомства. Не исключено, что по мере распутывания цепочек связи этот список расширится.



Израиль винит США



Несмотря на то, что израильское руководство долгое время отрицало факт утечки данных и называло происходящее "внутренним делом" США, после официального подтверждения Штатами подлинности слитых документов Тель-Авиву пришлось признавать, что операция возмездия оказалась дискредитирована.



По тону израильских чиновников хорошо заметно, что инцидент нанес удар по отношениям Тель-Авива и Вашингтона. В первую очередь израильтяне задаются двумя вопросами: зачем США осуществляли столь детальный мониторинг подготовки антииранской операции и почему не смогли обеспечить сохранность столь ценных данных?



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И второй вопрос довольно быстро вышел на передний план. Тель-Авив, ранее пострадавший от череды мелких шпионских скандалов с участием иранской агентуры непосредственно на территории страны, крайне болезненно реагирует на просчеты союзников, особенно когда они бьют по израильским стратегическим интересам.



В данном случае появление "информаторов Тегерана" в высоких кабинетах воспринято не иначе как деградация американской военной машины. Эта мысль красной нитью проходит через публикации правительственной прессы Израиля. Кабинет Биньямина Нетаньяху фактически возлагает на США ответственность не только за провал операции возмездия, но и за рост активности Ирана в целом.



При этом роль Тегерана в произошедшем намеренно максимизируется: в трактовке ряда изданий иранское руководство координировало операцию в Вашингтоне "в ручном режиме".



Конечно, инцидент с утечками едва ли приведет к заморозке сотрудничества США и Израиля. В этом случае США рискуют оказаться в положении, когда "красные линии" Белого дома на Ближнем Востоке не будут непреложными для Тель-Авива. Источник - REGNUM

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