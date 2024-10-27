 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 27.10.2024
23:51  Новым послом Узбекистана в Афганистане стал Ойбек Усманов
22:51  Запущена процедура принудительного банкротства Запада, - А.Яковенко
22:45  "Главный враг России – это мы сами внутри себя", - журналист и депутат А.Хинштейн
22:43  Подготовка войны на прибалтийском фронте. Успехи Трамп и берлинский сговор
22:41  Нуржигит Молдояров завоевал гран-при международного конкурса "Среднеазиатская Романсиада"
22:36  Как Путин отменил Фултонскую речь Черчилля, - Константин Малофеев
21:56  НАТО против России: как избежать конфликта, - Томас Грэм

21:50  Сохранение лица. Как слитая США информация обесценила удар Израиля по Ирану
19:53  Явка на выборах в парламент Узбекистана превысила 71%
17:18  Выборы в парламент Узбекистана и местные советы признаны состоявшимися
16:44  Экс-аналитик ЦРУ Мартин Гурри: "Западные элиты уничтожают демократию"
16:41  Победа Киева невозможна даже с поддержкой Запада, - Фрэнк Ледвидж
16:40  Общие взгляды. Как прошли встречи Путина с лидерами Китая, Индии и Египта
16:38  "Не выдерживают конкуренции". С 2016 года количество газет в Узбекистане сократилось на 15%
16:36  Три истребителя "Мираж 2000-5" не спасут Украину, - Дэвид Экс
16:29  Уникальный арт-объект "Одуванчик" открыли в Астане
16:22  Когда Голливуд присягнул Сатане? - Платон Беседин
13:18  Тель-Авив. Террорист грузовик атаковал переполненную автобусную остановку - 50 раненых
13:11  Один из стрелявших в машину Комила Алламжонова задержан - УзбГенпрокуратура
12:43  Основатель издания Readovka Алексей Костылев разбился на квадроцикле в Смоленской области
11:12  По следам Афанасия Никитина. Новые розыски
11:09  Народный банк Китая выпустит памятные монеты с изображением больших панд
11:01  Из Казахстана пытались вывезти рога сайги на 2 миллиарда, - КНБ
10:58  Маск продвигает Трампа в президенты США, чтобы захватить Америку?
10:56  Солдатам КНДР "дали сигнал" атаковать: на Украине займутся особыми задачами
10:38  Пока в Казани проходил саммит БРИКС, в Москве состоялся съезд Общества "Царьград"
10:26  Новые золотые кирпичи: найдено противоядие против западной гегемонии. - Петр Акопов
09:57  Нападение Израиля на Иран носило кодовое название "Дни покаяния"; в итоге - жалкое зрелище, - "Завтра"
09:50  Говорим по-корейски: воля сильнее экономики, дух превыше материи, вождь превыше властного продажного чиновника, - А.Проханов
09:23  Выборы в Грузии. Правящая "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов, дем-оппозиция в сумме - 37,3%
09:08  Запрос на равенство: как страны БРИКС теснят G7 в мировой экономике, - Валентина Аверьянова
09:03  БРИКС – объединение с человеческим лицом. К итогам казанского форума, - А.Белов
08:59  Курская дуга, 26 октября: Враг выбит из Дарьино, убегая на Сумщину, у Нового Пути попала в плен пулеметчица, - Р.Маркуш
08:53  Что не так с президентом Молдавии Санду: румынский паспорт, Гарвард и белые кроссовки, - И.Ковалева
08:35  Выборы депутатов Законодательной палаты и кенгашей начались в Узбекистане
07:56  Дура, дура, дура я... Мишель Обама раскритиковала избирателей за завышенные требования к Харрис
05:50  Неприятный для Запада итог саммита БРИКС: "Уходит эпоха великих держав", - МК
01:29  КазПравительству нужно пересмотреть принцип управления силовым блоком, - Данияр Ашимбаев
01:20  Нейт Сильвер: Ничья, но это не точно. В США гадают об итогах президентских выборов
01:10  Мировая война отменяется. Уникальность БРИКС в том, что это... -Виктория Никифорова
00:57  Депутат Парфенов вызвал проститутку в Думу. Ближе к народу...
00:54  Оценена вероятность полномасштабной войны после удара Израиля по Ирану: "Тегеран может проглотить"
00:50  Французские наемники не пережили налета рос-дронов на Хмельницкую гостиницу "Случь": накрыло в койках
00:45  БРИКС и новый миропорядок. Почему Запад так пугает деятельность этого международного объединения, - Максим Столетов
00:33  Лавров отменил визит в Ташкент. Демарш понятен
00:26  Побег из Липецкого Шоушенка. Прокопав тоннель ложками узники хотели добраться до Казахстана
00:23  BlackRock скупает земли в Америке, выгоняя людей на улицу
00:19  Молодая страна с тысячелетней историей. Как дать студентам целостную картину знаний о российской государственности
00:17  Токаев щедро наградил особо отличившихся
00:16  Стратегические взаимосвязи БРИКС и позиция Касым-Жомарта Токаева, - ФСК
00:09  Стремительный прорыв рос-бойцов к Шахтерскому и Ильинке взбесил Киев, - Радомир Маркуш
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НАТО против России: как избежать конфликта, - Томас Грэм
21:56 27.10.2024

The National Interest
США

НАТО против России: как избежать конфликта
NI: чтобы избежать конфликта с Россией, НАТО надо поработать над дипломатией

Напряженность в отношениях США и НАТО с Россией необязательно означает враждебность, пишет TNI. Но странам альянса необходимо восстановить нормальные дипломатические связи с Москвой, ослабить санкции и снова пустить Россию на энергетические рынки.

Томас Грэм

Чтобы сохранить и утвердить свой статус великой державы, а также обеспечить себе безопасность, Россия после завершения конфликта на Украине наверняка постарается как можно дальше отодвинуть от своих границ исходящую, как ей кажется, из Европы военную угрозу. Возможно ли сосуществование после окончания военных действий?

Состязательное сосуществование - это лучший выбор после окончания украинского конфликта. Статус великой державы - одна из центральных основ российского национального самосознания. Даже когда Россия была слаба по сравнению со своими противниками, ее руководство продолжало считать свою страну великой державой, которой просто временно не везет. Оно делало все возможное для утверждения полномочий России как великой державы на мировой арене. Именно этим занялся Владимир Путин, придя четверть века тому назад к власти в период экономических потрясений и политических беспорядков в России. Проводя эту работу, он оказывал сопротивление усилиям США и других стран по разрушению основ российской власти и могущества.

По этой причине, победит Россия в конфликте с Украиной или проиграет, Путин и его преемники во власти вряд ли откажутся от своих стратегических устремлений, хотя тактику действий они вполне могут корректировать. Есть три события, способные изменить эту оценку: демократический прорыв, распад России или ее экономический крах. Но шансов на это мало.

Скорее, Россия останется узнаваемой версией себя самой из исторического прошлого. Авторитарное государство по внутриполитической структуре, экспансионистская страна по своим внешнеполитическим позывам, отстающая от ведущих мировых держав в экономическом и технологическом отношении, однако полная решимости играть роль великой державы. Она сохранит колоссальные средства для достижения своих целей, включая один из крупнейших в мире ядерный арсенал, значительные космические и кибернетические возможности, самые большие в мире запасы полезных ископаемых, а также постоянное место в Совете Безопасности ООН, дающее ей право вето. Как следствие, Россия останется серьезным вызовом для США и НАТО.

Чтобы сохранить и утвердить свой статус великой державы, а также обеспечить себе безопасность, Россия после завершения конфликта наверняка постарается как можно дальше отодвинуть от своих границ исходящую, как ей кажется, из Европы военную угрозу. Следствием этого будет постоянное давление вдоль протяженной границы России и НАТО, которая простирается от Баренцева до Черного моря. Оно сохранится до тех пор, пока его не удастся ослабить мерами по контролю над вооружениями. Но это вряд ли будет возможно в ближайшем десятилетии.

Чтобы сдержать, а то и повернуть вспять укрепление европейского политического объединения, существенно превосходящего Россию по численности населения, богатству и силовому потенциалу, Россия будет использовать киберсредства, тайные операции и предпочтительное отношение к некоторым европейским государствам. Во многом то же самое сегодня делают Соединенные Штаты Америки.

Однако неизбежная в таком случае напряженность не обрекает США и НАТО на исключительно враждебные отношения с Россией на грани прямой военной конфронтации. Взаимно согласованное сосуществование возможно, пусть даже оно будет состязательным.

Чтобы прийти к такому конечному результату, США и НАТО в своей политике по отношению к России придется искать равновесие между устрашением и дипломатией, сдерживанием и взаимодействием.

Поддерживая мощный потенциал сдерживания, члены НАТО должны восстановить нормальные дипломатические отношения с Россией и наладить с ней взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес, таких как изменения климата. Кроме того, им надо будет урегулировать существующие споры, например, из-за мер обеспечения безопасности. Членам НАТО следует постепенно ослаблять санкции ради восстановления взаимовыгодной коммерческой деятельности и гуманитарных обменов. Им надо будет даже вновь пустить Россию на энергетические рынки при условии, что будут созданы меры защиты от чрезмерной зависимости.

Далее, членам НАТО нужно будет добиваться принятия мер по контролю вооружений сродни тем соглашениям, что были подписаны на закате холодной войны. Это необходимо для ослабления напряженности на общей границе.

Такой конечный итог далек от идеалов стратегического партнерства, привлекавших западных и российских руководителей после окончания холодной войны. Но, наверное, это лучший из всех возможных результатов в нашем сегодняшнем мире, где стремительно усиливается соперничество между мировыми и региональными державами.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730055360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683
- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении
- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна
- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
- О ликвидации нарколаборатории
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  