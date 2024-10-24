Как Путин отменил Фултонскую речь Черчилля, - Константин Малофеев

22:36 27.10.2024 Черчилль проиграл окончательно: Русские объявили Западу похлеще холодной войны



Сергей Латышев

24 Октября 2024



Глава Общества "Царьград" Константин Малофеев нашел применение железному занавесу Уинстона Черчилля: должно получиться. Холодная война вернется туда, откуда пришла, и на этот раз Запад ее проиграет. Потому что с Россией Владимира Путина - мировое большинство. Казань перечеркивает Фултон.



Выступая на восьмом ежегодном съезде Общества "Царьград", его председатель Константин Малофеев, вспомнив о Фултонской речи Уинстона Черчилля, объявил о финальном этапе холодной войны России с Западом, который завершится не только русской победой.



Стоит кратко напомнить, чем был и к чему привел Фултон, чтобы лучше осознать, что происходит сейчас. Главным посылом Фултонской речи Черчилля "Мускулы мира" стал призыв к Западу объединиться вокруг англосаксов и начать разговаривать с Россией, объявленной угрозой западному миропорядку, с позиции силы. Чтобы Москва не мешала США с Британией управлять миром.



Откуда взялся железный занавес



Выступление бывшего и будущего британского премьера, произнесенное 5 марта 1946 года в присутствии президента Гарри Трумэна в Вестминстерском колледже в городе Фултоне, штат Миссури, называют также речью о железном занавесе. Черчилль бессовестно обвинил Москву в том, что та-де отбрасывает "черную тень" на союзническую победу во Второй мировой войне.



Это было подано им как "экспансионистские устремления и настойчивые старания обратить весь мир в свою веру". Черчилль патетически провозгласил, что "от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море... опустился железный занавес". Но забыл добавить, что этот занавес опустил Запад.



"Фултонскую речь" Уинстона Черчилля нередко называют речью о "Железном занавесе".



Потребовав прекратить "политику бесконечных уступок и компромиссов", Черчилль заявил, что русские "больше всего восхищаются силой и меньше всего уважают слабость, в особенности военную". Поэтому Запад, так любящий демократию и свободу, должен быть намного сильнее России, чтобы постоянно давить на нее, принуждая к покорности.



Пять пунктов Черчилля



Фултонскую речь Черчилля можно свести к пяти основным тезисам.



- Пришло время США стать вместо Британии глобальным полицейским.

- Британия должна быть младшим партнером американцев и снимать пенки с трансатлантической солидарности, в которую надо завлечь, чтобы использовать на побегушках, максимальное количество стран.

- Борьбу за мировое господство следует вести под предлогом борьбы за права человека.

- Россия уже не союзник, а конкурент, ничего, что можно Западу (сферы влияния, ядерное оружие и т. д.), ей иметь не позволено.

- Разговаривать с Россией требуется только с позиции силы, нужно постоянно грозить ей войной, чтобы была сговорчивее, так как "слабость" русские не уважают.



Как Путин отменил Фултонскую речь Черчилля



Эта программа, отметил в своем выступлении Малофеев, "самая настоящая война не на жизнь, а на смерть, но закончилась она, увы, нашим поражением".



По крайней мере, так расценил ситуацию Запад,



- добавил он. Потому что "в Вашингтоне решили, что предательство позднесоветских элит и преклонение перед Западом ельцинских олигархов и либералов-реформаторов - это наша необратимая капитуляция". Но на Западе, подчеркнул Малофеев, просчитались, так как "пришедший к власти в России в критический момент президент Путин повернул ход истории".



Путин спас страну, зависшую над бездной. С этого момента Россия стала возвращаться на авансцену мировой истории. И сейчас мы можем констатировать, что она туда вернулась. Мы больше не объект, а субъект международный политики и истории. Суверенная цивилизация,



- подчеркнул председатель Общества "Царьград".



Важнейшие этапы на этом пути - Мюнхенская речь-предупреждение Владимира Путина 10 февраля 2007 года, начало СВО 24 февраля 2022 года и XVI саммит БРИКС 22–24 октября в Казани под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".



Первый шаг - в Мюнхене



Вначале, в 2007 году было предупреждение Путина в Мюнхене, глубоко поразившее упивавшийся тогда своим могуществом Запад, который не поверил в серьезность сказанного:



Предлагавшийся после холодной войны однополярный мир… не состоялся… Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решений… Это мир одного хозяина, одного суверена… Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна.



Путин объявил всему миру:



Россия - страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня.



В феврале 2007 года Владимир Путин произнес свою знаменитую Мюнхенскую речь, которую можно считать декларацией современного суверенного политического курса России. Фото:Kuenzis/ Globallookpress



Точка невозврата и новая эпоха



Точкой окончательного разрыва с не желавшим прислушиваться к мнению и озабоченностям России Западом стало 24 февраля 2022 года.



"Специальная военная операция является ключевым театром военных действий в продолжающейся сегодня цивилизационной войне России и Запада. Победа России в СВО для человечества будет означать окончательный слом старого миропорядка", - подчеркнул в своем выступлении Малофеев.



А в эти дни в Казани при участии лидеров почти 40 ведущих незападных стран мира и глав международных организаций, включая ООН, "фултонская" эпоха была формально завершена политически.



И самое важное: железный занавес против антихриста



Но Малофеев указал и на еще более важный смысл того, зачем Путин собрал на саммите в Казани "страны мирового большинства". Вот в чем заключается этот глубинный смысл:



На нем представлены все великие цивилизации, отвергающие гегемонию антихристианского Запада и полные решимости строить многополярный мир на новых принципах. Главнейшим из них является суверенитет или, по-русски, самодержавие в духовной, политической, культурной и идеологической сферах.



Черчилль считал Россию врагом свободы и демократии. Видение Малофеевым Запада намного глубже. Это вечный и абсолютный враг. Все, что исходит из него - "и особенно ярко это видно сегодня - это зло, извращение, вырождение, упадок, прямой сатанизм – вспомните открытие Парижской Олимпиады". Поскольку "уже столетия назад утвердился дух антихриста вместо когда-то христианской Европы".



Вот тут-то и оказалось, что железный занавес Черчилля, которым Запад опять попытался отгородить Россию и в 2014-м, в связи с "Русской весной", и в 2022 году, это как раз то, что… нам нужно сейчас как никогда.



Слава Богу, - резюмировал Малофеев, - что сами страны Запада своими санкциями опустили между ними и нами железный занавес. Они сами убрали из России голливудские фильмы с извращенцами разных мастей. Они сами заблокировали своим соцсетям работу в России. Они сами заблокировали нашим чиновникам и олигархам запасной аэродром у них. Не мы создали этот железный занавес, но мы должны быть ему благодарны.



Да-да, благодарны. А как иначе поставить предел "западным извращениям, чтобы никогда больше не слышать ни про ЛГБТ*, ни про постгуманизм, ни про гендеры, ни про квадроберов, ни про фурри, ни про легализацию педофилии, инцеста"? И сделать так, чтобы "ничто из этого смрада" не проникало на русскую землю. Поэтому, подчеркнул Малофеев, "пришел наш черед объявить Западу холодную войну".



Таким образом, железный занавес Запада поможет обеспечить "право русских быть русскими - свободными и независимыми от чуждого диктата из-за границы, русскими по духу, по вере, по державе" - и выполнение Россией ее миссии по "творению нового миропорядка". Порядка, где не только русские, но и другие народы смогут оставаться сами собой. А не превращаться в сырьевые придатки и слуг западного господина.



Что с того?



Все это, прежде всего, означает, что Россия и группирующийся вокруг нее мир одержат духовную победу над Западом, а значит, в дальнейшем и политическую. Россия и БРИКС похоронили в Казани Фултон. Запад не сможет бесконечно травить своим трупным ядом мировое большинство.



* ЛГБТ - движение признано экстремистским и запрещено на территории России решением Верховного суда. Источник - Царьград

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