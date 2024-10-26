Нуржигит Молдояров завоевал гран-при международного конкурса "Среднеазиатская Романсиада"

22:41 27.10.2024

Список всех лауреатов



26 октября 2024



"Культура" (АКИpress) - Впервые в истории международного конкурса "Среднеазиатская Романсиада" (в этом году восьмая по счету) гран-при получил исполнитель кыргызского романса - Нуржигит Молдояров.



Как пишет Русский Дом в Бишкеке, Нуржигит Молдояров представил на конкурс песню собственного сочинения.



Он учится в Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова.



"Я в восторге. Искренне благодарен организаторам за возможность выступить, показать свое мастерство и свое творчество. Этому романсу уже два года. Раньше я уже исполнял эту песню, но на такой большой сцене она прозвучала впервые. Я обязательно переведу этот романс на русский язык, чтобы его пели люди в разных странах", - сказал Н.Молдояров.



