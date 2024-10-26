|Нуржигит Молдояров завоевал гран-при международного конкурса "Среднеазиатская Романсиада"
22:41 27.10.2024
Список всех лауреатов
26 октября 2024
"Культура" (АКИpress) - Впервые в истории международного конкурса "Среднеазиатская Романсиада" (в этом году восьмая по счету) гран-при получил исполнитель кыргызского романса - Нуржигит Молдояров.
Как пишет Русский Дом в Бишкеке, Нуржигит Молдояров представил на конкурс песню собственного сочинения.
Он учится в Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова.
"Я в восторге. Искренне благодарен организаторам за возможность выступить, показать свое мастерство и свое творчество. Этому романсу уже два года. Раньше я уже исполнял эту песню, но на такой большой сцене она прозвучала впервые. Я обязательно переведу этот романс на русский язык, чтобы его пели люди в разных странах", - сказал Н.Молдояров.
Впервые русские романсы звучали в сопровождении оркестра кыргызских народных инструментов. Количество участников этого года превысило сотню. Отборочный тур состоялся на юге страны, в г. Ош, а конкурсные прослушивания в Бишкеке длились два дня.
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана вручило победителям денежные премии с общим призовым фондом 300 тыс. сомов.
Список лауреатов и дипломантов конкурса:
гран-при - Молдояров Нуржигит, г. Бишкек
первая премия - Файзуллаев Мухаммад, г. Нукус, Баймырзаева Насыйкат, Севостьянова Ольга, г. Бишкек, Рысбек Асқар, Байжұма Жұлдыз, г. Алматы
вторая премия - Шоназаров Лазизбек, Алимов Асомиддин, г. Ташкент, Болатов Жанибек, г. Астана, Байышов Аскат, Сатыбалдиев Сыймык, г. Бишкек
третья премия - Мухтарбеков Арсен, с. Беловодское, Сарсенов Нурдаулет, г. Нукус, Ха Анастасия, г. Бишкек, Нурбек уулу Адилет, г. Нарын, Жақып Улан, г. Алматы
Дипломанты:
"За лучшее исполнение кыргызского романса" - Тургунбаев Жумадыл, г. Ош
"Специальный приз имени Народного артиста Кыргызстана" Марлена Темирбекова – Абдулла Саят, г. Алматы
Сертификат "Здравствуй, Россия" - Наумова Екатерина, г. Токмок
"Самый юный участник" - Амандыкова Аэлин, г. Балыкчы, 6 лет, Молдокадырова Айсенем, г. Бишкек, 7 лет, Мухтарбекова Каныкей, с. Беловодское, 7 лет
"За особую музыкальность и артистизм" - Жантөре Мирас, г. Алматы, Рашидов Шахриер, г. Ташкент, Сапарәлі Мұса, г. Алматы, Айткужинов Данияр, г. Алматы, Шеров Иса, г. Бишкек, Жамалбеков Алиназар, г. Нарын
"Мисс Романсиада" - Алпысбаева Аружан
"За артистизм и обаяние" - Мамашева Сания, Рысбекова Гулнура, г. Бишкек, Сейлханова Сая, г. Алматы
"За исполнение кыргызского романса" - Кубат Чытырбаев, с. Байтик
"Надежда Романсиады" - Закирова Самина, г. Кара-Балта, Борончиев Амир, Абдырасулова Адинай, г. Балыкчы, Казакова Дарья, с. Беловодское, Рыбина Александра, г. Бишкек
"За высокое искусство аккомпанемента" - Саера Мухамедова, Анатолий Степанов, Наталья Яхотнова, Лариса Шалабаева, Айбарчын Добулбекова.
По словам заслуженной артистки России Галины Преображенской, в Кыргызстане создана прекрасная вокальная школа, способная конкурировать с любой европейской школой.
Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев выразил уверенность, что слияние русского романса и оркестра кыргызских народных инструментов навсегда запомнится всем.
В гала-концерте приняли участие Оркестр кыргызских народных инструментов мэрии г. Бишкек под руководством народного артиста КР Бакыта Тилегенова, народный артист Узбекистана Авазхон Раджабов, заслуженная артистка Кыргызстана Элнура Муктарбек, ведущий солист Казахского национального академического театра оперы и балета Эмиль Сакавов, заслуженная артистка России Мария Людько, ведущий солист театра "Геликон-Опера" Сергей Абабкин, ведущий солист Кыргызского национального театра оперы и балета им. А. Малдыбаева Таир Бейшеев, лауреаты конкурса.
Также на гала-концерте свой юбилей на гала-концерте отметила председатель конкурсного жюри, заслуженная артистка России, профессор Мария Людько. Она получила грамоту Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана за укрепление кыргызско-российских культурных связей.