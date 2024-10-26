Запущена процедура принудительного банкротства Запада, - А.Яковенко

22:51 27.10.2024

Запущена процедура принудительного банкротства Запада



Александр Яковенко

Посол РФ в Великобритании



Саммит в Казани стал венцом российского председательства в БРИКС на крайне ответственном этапе расширения этого "клубного" объединения до "десятки": 13 государств (из общего числа 34 заинтересованных в установлении отношений сотрудничества) стали государствами - партнерами БРИКС, среди них представители различных регионов мира и региональные тяжеловесы вроде Турции, Алжира, Индонезии, Казахстана, Узбекистана, Нигерии, Вьетнама и Кубы. Мощно заявил о себе такой фактор переживаемого геополитического перелома, как укрепление самоорганизации незападного мира - мирового большинства.



Теперь БРИКС предстоит дальнейшая институционализация объединения, включая выработку критериев членства, но без ущерба для гибкости этого уникального многостороннего формата. Чрезмерная формализация, отсылающая к западному опыту навязанной дисциплины, будет только вредить делу. Ведь здесь не признают чьего бы то ни было лидерства, как, скажем, американского в той же "Большой семерке".



Председатель КНР Си Цзиньпин , президент РФ Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии совместного фотографирования лидеров БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 26.10.2024



Контрастно западным установкам выглядят и принципы работы БРИКС - взаимоуважение и взаимопонимание, суверенное равенство, солидарность, демократия, открытость, инклюзивность и консенсус. Показательно, что объединение подчеркнуто сохраняет приверженность международному праву и Уставу ООН, центральной роли этой организации в международной системе, то есть всему тому, что Запад отрицает если не на словах, то на деле.



Достижения БРИКС при российском председательстве, а их немало, перечислены в казанской декларации "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Но слово "справедливый" в заглавии, пожалуй, ключевое. При этом охват сфер сотрудничества крайне широк, отражает неразрывность в современном мире развития во взаимосвязи с безопасностью - от продовольственной до энергетической, от климатической до информационной, от экологии до искусственного интеллекта.



Страны объединения играют важную - уже фактически ведущую - роль в мировой экономике, начиная с опережающего среднемировые темпы экономического роста в 3,8% и доли в глобальном ВВП (по паритету покупательной способности) уже в 36,7%, что превышает долю "Семерки". Создаются зерновая биржа (на очереди - металлы), новая инвестиционная платформа и многое другое, что говорит о конкретной работе по созданию альтернативного западному торгово-экономического, платежно-расчетного, транспортно-логистического и иного порядка.



Запад пытается представить происходящее как вызов послевоенному миропорядку. На самом же деле контроль, диктат и политика с позиции силы - это главные принципы и методы как раз западного доминирования. И именно они терпят провал, в том числе в рамках спровоцированного им конфликта с Россией на Украине. Вместо блицкрига на горизонте феноменальное поражение в затяжном конфликте. Такое, что тянет на знаменитое определение Талейрана: "Это хуже, чем преступление, это грубая ошибка".



Для полного понимания ситуации в мировой политике в свете процесса БРИКС важно знать то, что он отрицает самим фактом своего существования, причем делает это мягко, не прибегая к насилию и принуждению, цивилизационно чуждым этим странам, включая Россию. А отрицает он всю комплексную гегемонию западной цивилизации, подавлявшую другие культуры и цивилизации на протяжении веков.



Саммит также показал, что если Запад создает проблемы, будь то в Европе, на Ближнем Востоке или в Восточной Азии, то на площадке БРИКС проблемы решаются, как о том свидетельствуют состоявшиеся в Казани двусторонние переговоры между Азербайджаном и Арменией, Китаем и Индией. Там, как оказалось, можно договориться о путях урегулирования и на Украине, и на Ближнем Востоке.



По Западу - как цивилизации, политическому сообществу и военно-политическими альянсу - звонит колокол БРИКС. При этом своей банальной стратегией поддержания ускользающего статус-кво западные элиты сами создали сцену для наглядной демонстрации сути происходящего - и военного поражения на Украине, и своей общей внешнеполитической катастрофы. Неолиберальная политика стала разрушительной и для самого Запада.



В итоге Мировому большинству просто пришлось брать судьбы мира в свои руки, самостоятельно - помимо Запада - решая свои проблемы. В этом главный смысл БРИКС - как действенного механизма развития и прообраза многополярного миропорядка ввиду политического, идейного и нравственного банкротства Запада.



Исторически Россия, сознавая то или нет, неизменно ставила свой суверенитет на службу всему человечеству. Пробуждение Азии досталось ценой революции 1917 года, а деколонизация была бы невозможна без нашей победы в 1945-м. Окончательная эмансипация мира от западного колониализма и империализма немыслима без суверенной России, которая самодостаточна именно для того, чтобы противостоять западной политике во всех ее проявлениях.