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|Новым послом Узбекистана в Афганистане стал Ойбек Усманов
23:51 27.10.2024
Новый посол Узбекистана назначен в Афганистане
Новым послом Узбекистана в Кабуле стал Ойбек Усманов. До этого он был послом в Пакистане.
27 октября в столицу Афганистана Кабул прибыл новый посол Узбекистана Ойбек Усманов, сообщает ИА "Дуне".
Ему 62 года. Выпускник Ташкентского государственного университета по специальности филолог-востоковед, он в 2020-2024 годах был послом в Пакистане.
В системе Министерства иностранных дел работает с 1998 года, занимал разные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях страны за границей.
Ранее также работал послом в Египте, в 2011-2012 годах был заместитель министра иностранных дел.
Владеет пушту дари и английским языками.
Ойбек Усманов сменил Едгорходжу Шадманова, работавшего послом в Кабуле с 2012 года.
Ранее в Кыргызстане были освобожден от должности два посла:
25 октября 2024 Муса Джаманбаев освобожден от должности посла Кыргызстана в Узбекистане
25 октября 2024 Бактыбек Аманбаев освобожден от должности посла Кыргызстана в США