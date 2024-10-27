Новым послом Узбекистана в Афганистане стал Ойбек Усманов

23:51 27.10.2024

Новый посол Узбекистана назначен в Афганистане

Новым послом Узбекистана в Кабуле стал Ойбек Усманов. До этого он был послом в Пакистане.



27 октября в столицу Афганистана Кабул прибыл новый посол Узбекистана Ойбек Усманов, сообщает ИА "Дуне".



