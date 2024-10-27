Вслед за Украиной НАТО с грохотом провалилось в Красном море

00:04 28.10.2024 Запад не в силах совладать с босоногими хуситами, сорвавшими снабжение Европы нефтью. Но в своем фиаско привычно обвиняет Россию



Сергей Ищенко



Руководство НАТО по обе стороны Атлантики только что фактически расписалось в полном бессилии укротить йеменских хуситов из проиранского движения "Ансар Аллах", которые с началом нынешнего острейшего кризиса на Ближнем Востоке принялись ракетными залпами по-своему "регулировать" мировое торговое судоходство в Красном море и в Баб-эль-Мандебском проливе.



По сути, быстро изгнав оттуда танкеры, так или иначе связанные с США, Великобританией и Израилем, которым теперь из Персидского залива приходится добираться до портов назначения окольными путями, в обход Африканского континента. Что после октября 2023-го уже спровоцировало выгодный России резкий скачок на углеводородное сырье на мировом рынке.



В Брюсселе и Вашингтоне никто теперь старается и не вспоминать годичной давности угрозы президента Джо Байдена: "Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире".



Куда там! Позволили, и еще как. И теперь не знают, что с новой угрозой глобального масштаба дальше делать.



Об этом свидетельствуют сразу два важнейших аналитических документа, которые почти одновременно увидели свет в Соединенных Штатах и в Европе. Выдержки из первого опубликовало штатовское издание Wall Street Journal.



В статье констатировано, что продолжающаяся вооруженная борьба объединенных флотов Североатлантического альянса с хуситами уже отняла у США слишком много ресурсов.



На слушаниях в Конгрессе Карлос Дель Торо, министр ВМС этой страны, сообщил, что только с октября минувшего года и по июнь 2024-го на предотвращение атак "босоногих ракетчиков" по танкерам, работающим на американские, британские и израильские интересы, боевыми кораблями ударной авианосной группы во главе с атомным авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" было затрачено до 770 суперсовременных боеприпасов.



В их числе - до сотни трехступенчатых зенитных управляемых противоракет RIM-161 Standard Missile 3 многофункциональной системы ПРО Aegis, способных поражать цели на высотах до 240 километров. То есть - за пределами земной атмосферы.



Между тем, по открытым сведениям, стоимость каждой такой противоракеты в зависимости от модификации достигает 11−18 млн долларов. Ничего удивительно, что общие траты Пентагона на одни только боеприпасы, выпущенные с самолетов "Дуайта Эйзенхауэра" и с эсминцев его охранения для отражения ударов йеменцев оцениваются более, чем в миллиард долларов. Огромная сумма даже для ВМС США!



Неудивительно, что американцы больше не пожелали столь бездумно тратить деньги на заведомо проигрышное дело. Поэтому еще в июне убрали атомного "Айка" (как в Штатах привыкли для краткости именовать этот авианосец) из Красного моря. И с тех пор их боевые корабли там с хуситами не сражаются.



Но делать-то с вконец распоясавшимися хуситами униженному ими Западу что-то надо было? И тогда пальму боевого первенства в этой почти безнадежной ракетной битве Вашингтон, как водится, привычно вручил европейским союзникам по НАТО. Те, естественно, тут же взяли под козырек. Тем более, что как раз их страны стали одними из главных пострадавших в результате этого кризиса.



По информации Еврокомиссии, с начала обострения ситуации в Красном море стоимость танкерных морских перевозок между Азией и Европой выросла на 40%. А их продолжительность - на 10−15 дней. Естественно, это уже привело и продолжает вести к росту цен на нефть и к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в Европе.



Поэтому с марта нынешнего года боевые корабли так называемого Старого Света приступили к заполнению возникшего вокруг Баб-эль-Мандебского пролива военно-политического вакуума. Для чего в этих все более жарких во всех смыслах широтах начали совместную военно-морскую операцию Aspides (в переводе с греческого - "Щиты").



В февральском заявлении Совета ЕС по этому поводу говорилось: "Совет запускает миссию Aspides. Целью этой оборонительной операции по обеспечению безопасности в море являются восстановление и защита свободы судоходства в Красном море и Персидском заливе. Операция Aspides обеспечит военно-морское присутствие ЕС в районе, где с октября 2023 г. многочисленные нападения хуситов были направлены против международных коммерческих судов".



С самого начала эта затея НАТО выглядела крайне сомнительно. Туда, где только что явно не справилась с задачей целая авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным "Айком", решено было направить достаточно хилое в военном смысле объединенное оперативное соединение итальянских, французских, германских, бельгийских, греческих эсминцев и фрегатов с кораблями поддержки.



А чтобы все выглядело поосновательней для блока НАТО в политическим аспекте, им в помощь добавили четырех офицеров из Швеции, пятерых - из Финляндии. И даже (полагаю, это рассмешит!) одного штабного "флотоводца" из такой "великой морской державы", как Эстония.



Еще Вашингтон, который все это и затеял, высказал горячее пожелание, чтобы в миссии Aspides приняли участие корабли ВМС Испании. В Мадриде вроде бы поначалу согласились. Но по мере того, как правительство этой страны принялось все более решительно критиковать Израиль за его бесчинства против палестинцев в Секторе Газа, энтузиазм испанцев относительно отправки своих моряков в Красное море пошел на спад. И до сего дня они в районе операции Aspides ни разу не появились.



Командовать выглядевшими с самого начала не слишком надежными разноплеменными "Щитами" Брюссель поручил опытному греческого военному моряку Василейосу Грипарису. Тот был назначен командующим операцией 8 февраля 2024 года. И, видимо, чтобы новый командующий мгновенно не пал духом под грузом свалившихся на него неподъемных военно-политических проблем, менее чем через месяц, 2 марта 2024 г., Грипариса произвели в контр-адмиралы.



Существенно это ничего не поменяло. С самого начала миссия европейских натовцев в Красном море пошла наперекосяк.



Сначала бельгийский фрегат "Луиза-Мари" застрял в Средиземном море и не смог прибыть в район развертывания в указанный ему адмиралом Грипарисом срок. Поскольку 12 апреля во время контрольных стрельб в его пусковой установке внезапно застряла зенитная ракета малой дальности RIM-7 Sea Sparrow ("Морской воробей" в терминологии НАТО).



Возникла опасность самоподрыва фрегата. С коварным "Морским воробьем" бельгийский экипаж самоотверженно боролся целых две недели. И только 27 апреля смог лечь на положенный курс.



Следом несчастья стали преследовать "Карела Доормана", голландский многоцелевой корабль поддержки водоизмещением в 27 тыс. тонн, который тоже был предназначен для участия в операции "Щиты". 8 мая министерство обороны Нидерландов объявило, что при переходе еще в Средиземном море возникли неполадки в одной из систем его вооружений. И "Карел Доорман" тут же отправился в незапланированный ремонт на Крит.



Наконец, как выясняется, на борьбу с хуситами по замыслам ЕС во второй половине 2024 г. должен был отправиться и германский фрегат "Гамбург". Его в Красном море до сих пор никто так и не увидел. В связи с крайним обострением ситуации вокруг Израиля и Ливана немецкие моряки получили приказ оставаться в восточном Средиземноморье на случай, если возникнет потребность в срочной эвакуации их соотечественников с Ближнего Востока.



Видимо, нечто подобное далее случалось и с некоторыми другими кораблями, которые были переданы Брюсселем контр-адмиралу Грипарису для борьбы с "Ансар Аллах" в Красном море. Как результат - терпение командующего миссией, очевидно, лопнуло. Он подготовил 60-страничный документ с анализом промежуточных итогов боевой деятельности своего соединения, выдержки из которого на этой неделе опубликовал германский журнал Spiegel.



Как выяснилось, греческий адмирал, если разобраться, публично снимает с себя всякую ответственность за результаты операции. Поскольку вместо запрошенных изначально у ЕС десяти боевых кораблей в разные периоды времени имел под своим началом в среднем не более трех флотских единиц. Которыми никак невозможно прикрыть от ракетных ударов огромные морские просторы.



Они, согласно плану миссии Aspides, включают в себя Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы, а также международные воды в Красном и Аравийском морях, Аденском, Оманском и Персидском заливах.



"Оперативная зона огромна, и без предоставления государствами-участниками миссии необходимого военного компонента моя миссия не сможет полностью выполнить свой мандат" - делает резонный вывод контр-адмирал Грипарис.



Но, похоже, идти на помощь командующему никто особо не стремится. Во всяком случае, в Берлине уже заявили, что если кого и будут готовы отправить на выручку Грипарису в Красное море, то точно не дополнительные боевые корабли. Максимум - еще несколько штабных офицеров. Примерно как Эстония. Это ли не издевательство над здравым смыслом и над брюссельско-вашингтонской миссией?



Словом, новый полный и сокрушительный "облом" НАТО налицо. Теперь в Красном море и окрестностях. Но кто же в этом виновен?



Можете даже похохотать, но с точки зрения Запада - снова "злокозненная путинская Россия". По крайне мере, так утверждает уже упомянутое американское издание Wall Street Journal в статье "Россияне помогли хуситам атаковать международное судоходство: отчет".



В материале утверждается, что "Россия предоставляет йеменской повстанческой группировке данные о целях в значительной степени для того, чтобы удерживать США в регионе и отвлекать ресурсы и внимание от Украины". И далее: данные космической разведки Москва передавала йеменцам "через членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые были внедрены в ряды хуситов в Йемене".



Доказательств, как водится, никаких. Одни только ссылки на анонимные "информированные" источники. Но западное сообщество, полагаю, это соответствующим образом заводит. В общем - одно только ставшее привычным нам в последние годы "хайли лайкли".



Нет, ребята. Ничего серьезного бывшему могучему Североатлантическому блоку давно уже поручать нельзя. Ни на Украине, ни возле экватора. Все равно провалят и утопят в самооправданиях. Ну, и слава Богу. Дождались, наконец. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730063040





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