Россия и Китай создали образец. Отношения Москвы и Пекина приобрели беспрецедентный характер, - Сергей Цыплаков

00:06 28.10.2024 27.10.2024



Об авторе: Сергей Сергеевич Цыплаков – кандидат экономических наук, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН.



Тэги: россия, китай, дипотношения, си цзиньпин, путин, стратегическая поддержка, экономическое сотрудничество, перспективы



россия, китай, дипотношения, си цзиньпин, путин, стратегическая поддержка, экономическое сотрудничество, перспективы Встреча лидеров КНР и РФ Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани стала третьей в этом году. Фото Reuters

В октябре в России и Китае широко отмечается знаменательная дата – 75-летие установления дипломатических отношений. В прошедшие три четверти века дела в двусторонних отношениях в разные годы складывались по-разному, но в настоящее время российско-китайские связи, по единодушному мнению лидеров двух стран, переживают самый лучший период в своей истории.



Важнейшими вехами на пути становления и развития многовекторного российско-китайского сотрудничества стали установление в 1996 году между РФ и КНР отношений стратегического партнерства и сотрудничества, заключение в 2001-м Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в котором были зафиксированы такие основополагающие принципы, как отказ от установления союзнических отношений, конфронтации и ненаправленность против третьих сторон, а также подтверждено отсутствие взаимных территориальных претензий, что позволило в 2005 году успешно завершить делимитацию общей границы на всем ее протяжении.



С приходом Си Цзиньпина на высшие партийные и государственные посты в Китае сближение между двумя странами получило новую динамику. В 2019 году Москва и Пекин повысили уровень взаимодействия, заявив о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Отличительными чертами данного этапа призваны были стать "еще более решительная и энергичная взаимная стратегическая поддержка, в том числе в вопросах следования собственному пути развития, защиты ключевых национальных интересов, обеспечения безопасности суверенитета и территориальной целостности".



В последние два с половиной года развитие российско-китайских отношений протекало в условиях крайне турбулентной международной обстановки, вала антироссийских санкций со стороны стран Запада и одновременно его усилившихся попыток осуществлять политическое и санкционное давление на Китай, в том числе посредством угроз применения вторичных санкций с целью принудить Пекин пересмотреть свои отношения с Россией и дистанцироваться от нее, особенно в контексте украинского кризиса. Однако на практике эти расчеты по большому счету не оправдались. Наоборот, "выкручивание рук" в какой-то мере явилось дополнительным стимулом для дальнейшего российско-китайского сближения. Демонстрацией стабильности сотрудничества двух стран стали государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в марте 2023 года и государственный визит президента России Владимира Путина в КНР в мае нынешнего года. Характерно, что в обоих случаях эти визиты были первыми зарубежными поездками глав двух государств после их вступления в должность на новые сроки. По итогам переговоров стороны выработали совместную дорожную карту для развития сотрудничества в политической, оборонной, экономической, научно-технической, военной и гуманитарной сферах как минимум на среднесрочную перспективу.



Высокая степень персональной вовлеченности лидеров двух стран в главные темы российско-китайской повестки, в решение имеющихся проблемных вопросов, доверительные личные отношения между ними стали важным фактором, благотворно влияющим на общую атмосферу двусторонних отношений. За последние 12 лет главы России и Китая провели более 40 встреч, три из которых состоялись в нынешнем году.



Интенсивный диалог на высшем уровне дополняется и подкрепляется регулярной и активной работой отраслевых каналов взаимодействия. Наиболее значимым среди них является действующий с 1997 года разветвленный механизм подготовки регулярных встреч глав правительств России и Китая, в центре работы которого находится широкий спектр конкретных тем сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, банковско-финансовой сферы, научно-технических обменов, межрегиональных связей, культуры и образования. В последние несколько лет на постоянной основе поддерживаются прямые связи между администрацией президента РФ и канцелярией ЦК КПК, регулярно проводятся консультации высоких представителей, курирующих вопросы безопасности и силовые ведомства. Расширяются прямые связи между регионами, научные, образовательные и туристические обмены. В настоящее время, по официальным китайским данным, число китайских студентов, получающих образование в России, превысило 40 тыс., в прошлом году россияне совершили около 1 млн поездок в Китай.



Высокая оценка состояния российско-китайских отношений прозвучала и на состоявшейся 22 октября встрече лидеров двух стран в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. По словам Путина, отношения России и Китая "стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами", при этом было подчеркнуто, что российско-китайское "многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер".



Си, в свою очередь, напомнил о 75-й годовщине установления между двумя странами дипломатических отношений и отметил, что за минувшие десятилетия двусторонние связи, "выдержав испытание переменчивой международной ситуацией, вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами на принципах отказа от установления союзнических отношений, отказа от конфронтации и ненаправленности против третьих сторон". Повторив базовые принципы, закрепленные в Договоре 2001 года, Си выразил уверенность, что "передаваемые из поколения в поколение глубокие чувства китайско-российской дружбы останутся неизменными".



Наряду с активизацией политического взаимодействия, которое традиционно играет ключевую роль в комплексе российско-китайских отношений, существенно расширились масштабы сотрудничества в экономической сфере. Стоимостные объемы двусторонней торговли в 2023 году превысили отметку в 240 млрд долл. и были более чем в два раза больше, чем в доковидном 2019-м.



Обращает на себя внимание быстрый рост торговли с Китаем в 2022–2023 годах, то есть в самый сложный для российской экономики период, когда она подверглась беспрецедентным западным санкциям. Вне сомнений, активное экономическое сотрудничество с Китаем было в числе важнейших факторов, позволивших российской экономике устоять в это непростое для нее время. Хотя в 2024 году темпы роста торговли замедлились, тенденция к ее поступательному развитию сохранилась. По данным китайской таможенной статистики, за девять месяцев текущего года объем взаимной торговли был на уровне выше 180 млрд долл., что на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россия продолжала удерживать за собой позиции главного экспортера нефти в Китай, поставив за три квартала 80,6 млн т нефти на общую сумму 47,5 млрд долл.



После происходившего весной и в первые летние месяцы некоторого спада в китайских поставках на российский рынок, обусловленного в основном проблемами во взаимных расчетах, начиная с августа китайский экспорт в Россию вновь стал показывать высокую динамику, увеличившись в январе–сентябре на 2,4%, а отдельно в сентябре на 16,6%.



В текущем году стороны вышли на ряд важных договоренностей о развитии промышленной кооперации в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях, металлургии, а также в таких наукоемких сферах, как космос, сквозные технологии, искусственный интеллект. Был обновлен двусторонний план инвестиционного сотрудничества, включающий в себя более 60 инициатив с предполагаемым объемом инвестиций свыше 138 млрд долл. В транспортно-логистической сфере было подписано соглашение о создании отдельной межправительственной подкомиссии по сотрудничеству в развитии и использовании Северного морского пути.



Достигнутый уровень отношений между Россией и Китаем позволяет в целом с оптимизмом смотреть на их дальнейшие перспективы. Вместе с тем взгляды на поступательное продвижение двусторонних отношений как некоего беспроблемного процесса, который будет развиваться автоматически и исключительно по восходящей линии, равно как и бытующие и не только на Западе утверждения о якобы попадании России в "вассальную зависимость" от Китая, представляются по меньшей мере сомнительными, а вернее сказать, ошибочными.



Процесс сближения двух государств, если он происходит на равноправной основе, требует учета как своих интересов, так и понимания интересов партнера, что предполагает достижение широких компромиссов, нахождения точек соприкосновения при сохранении взаимного уважения и собственной идентичности. Расширение же масштабов и форм экономических обменов объективно сопряжено с увеличением зависимости. Однако не стоит забывать, что эта зависимость является взаимной. Тем самым экономическое сотрудничество способно выступать в качестве важного стабилизирующего элемента в общем комплексе российско-китайских отношений, что, впрочем, никоим образом не исключает возможностей проявления здоровой конкуренции в деловой среде.



По большому счету внешняя политика государства является продолжением политики внутренней. Это в полной мере относится и к Китаю. В этой связи перед научными работниками, занимающимися изучением современного Китая, стоит задача без погонь за дешевыми сенсациями объективно и беспристрастно исследовать во всей их многообразности и сложности процессы, происходящие в этой стране, и тем самым внести свой посильный вклад в дальнейшее укрепление дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая. Источник - НГ

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