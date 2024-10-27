Почему выборы в Штатах стали еще более непредсказуемыми, чем обычно

00:08 28.10.2024

На финишной прямой: чего ждать от дня голосования в США



Виталий Рюмшин

журналист, политический обозреватель



Президентские выборы в США вышли на финишную прямую. Всего через две недели американцам предстоит пойти на историческое голосование, которое, возможно, коренным образом повлияет на будущее страны.



Эта избирательная кампания была на редкость захватывающей: мы засвидетельствовали громкие покушения, драматичные предательства, неожиданные союзы и безумные политические качели. И накал страстей не думает снижаться, ведь накануне судьбоносного дня явного фаворита по-прежнему нет.



Весь август и сентябрь в гонке лидировала Камала Харрис. Однако в октябре Камала растеряла преимущество, потому что не сумела презентовать себя избирателю.



Она так боялась накосячить, что избегала общения с журналистами и не участвовала в любых несрежиссированных мероприятиях. А когда начала участвовать, то старалась избегать неудобных вопросов и конкретики по своей политической программе. На предвыборных дебатах и в многочисленных интервью Камала придерживается одной и той же стратегии: уходит от ответов на каверзные вопросы, повторяет заученные фразы или переводит стрелки на Трампа (причем делает это даже когда ее спрашивают о неудачах администрации Байдена).



Итог оказался закономерным: сначала американцы вообще не понимали, за что выступает кандидат от демократов. А по мере спада эйфории от ее выдвижения начали подозревать, что публичный образ Камалы - это "Франкенштейн", сшитый из разных политтехнологических приемов. Он может быть сколько угодно выверенным, но плохо скрывает неискренность и безыдейность.



Сейчас именно это тормозит кампанию Камалы - как в свое время тормозило кампанию Хиллари Клинтон. Погоду портит и политическая конъюнктура, прежде всего непрекращающийся ближневосточный конфликт, из-за которого от демократов отворачиваются и евреи, и мусульманская улица.



Тем временем Дональд Трамп отошел от заминки и вдохнул новую жизнь в кампанию. Экс-президент США заручился поддержкой выбывшего из гонки Роберта Кеннеди - младшего и привлек к агитации Илона Маска. Его штаб бросил основные силы на колеблющиеся штаты - прежде всего, Пенсильванию.



Пока Харрис убеждала журналистов, что борется за интересы простых американцев, Трамп пошел в народ: выступил в каске на фоне сотрудников сталелитейного завода города Латроб и отработал получасовую смену в филадельфийском McDonald's. На руку Трампу играет и более понятная экономическая программа, которая особенно важна для рабочих из колеблющихся штатов. Также он сделал неординарные шаги, устроив митинги в демократических Калифорнии и Нью-Йорке.



Усилия республиканцев по расширению электората вкупе с пробуксовками кампании Харрис снова перевернули игру. Агрегатор соцопросов RealClearPolitics показывает, что в начале октября Камала опережала Трампа на 2% на национальном уровне. К 21-му числу разрыв сократился до мизерных 0,8%. В Пенсильвании и шести других колеблющихся штатах экс-президент США вышел вперед, хотя его лидерство там находится в пределах статистической погрешности.



Основным драйвером роста поддержки Трампа оказались национальные меньшинства - ядерный электорат демократов.



Экс-президент вырвался вперед среди американцев арабского происхождения (45% против 43% у Харрис) и выходцев из Латинской Америки (49% против 38%). Подавляющее большинство афроамериканцев (72%) по-прежнему предпочитает Харрис. Однако и в этой группе Трамп укрепил позиции до рекордных 17% (в 2016 и 2020 гг. за него голосовали 8% и 12%).



Впрочем, несмотря на видимые успехи, экс-президент США по-прежнему находится в позиции догоняющего. За Харрис стоят большинство мейнстримных СМИ, богатые доноры и админресурс Демпартии. На фоне неудач последнего месяца партийные бонзы засомневались в своем выборе - симптоматично, что недавно журналисты засняли разговор Джо Байдена и Барака Обамы, где президент США, предположительно, называет Харрис слабой. Но менять что-то за две недели до голосования уже поздно, поэтому верхушка партии стиснет зубы и не будет выплескивать на публику внутреннее недовольство.



Вероятно, разборы оставят на случай, если Камала проиграет. А это более чем возможно. Неслучайно букмекеры в большинстве своем ставят на Трампа. Математические модели американских аналитиков тоже отдают ему небольшое преимущество. Большинство считает, что экс-президент США проиграет в общем зачете, но выиграет по числу выборщиков - то есть повторит сценарий 2016 года.



В реальности шансы Трампа и Харрис победить составляют 50 на 50. Иными словами, исход выборов абсолютно непредсказуем. Определить победителя может любая мелочь: неудачные высказывания, обвинения в плагиате, ненавязчивые подкрутки на местах или банальная плохая погода, которая повлияет на явку избирателей. Так что, вероятно, выборы в США еще сумеют преподнести нам сюрпризы.