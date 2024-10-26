Как оживить энергетический сектор Кыргызстана, - Кубанычбек Джусупов

00:10 28.10.2024

26 Октября 2024

Как оздоровить энергетический сектор Кыргызстана

Автор: Кубанычбек Джусупов



Республиканский бюджет Кыргызской Республики несколько лет подряд продолжает субсидировать энергетическую отрасль, где увеличивается дефицит денежных средств в энергосистеме, только в 2024 году он ожидается в размере 8,0 миллиарда сомов. То есть вся энергосистема работает в убыток, а растущий дефицит электроэнергии покрывается импортной электроэнергией.



Так в целях покрытия дефицита электроэнергии в 2022 году был осуществлен ее импорт в размере 2,5 миллиарда киловатт-часов, в 2023-м - в размере 2,7 миллиарда киловатт-часов, а на 2024 год запланирован импорт 3,9 миллиарда киловатт-часов.



Вместе с тем, согласно проведенному анализу плановых технико-экономических показателей энергосистемы на 2024-й, общие доходы электроэнергетических компаний составят 32,5 миллиарда сомов, а расходы - 40,6 миллиарда, даже при том, что в текущем году ТЭЦ Бишкека и Оша переданы на баланс мэриям столицы и города Ош.



Дефицит денежных средств в энергосекторе несет нагрузку на бюджет страны, другие отрасли экономики (сфера услуг, промышленность, сельское хозяйство и другие) датируют энергетику и не дают оказаться в критической ситуации.



С ежегодным увеличением потребления электроэнергии в Кыргызстане в среднем на 7-10% процентов, дефицит электроэнергии будет расти и достигнет 5 млрд киловатт-часов в год, который опять будет покрываться за счет импортной электроэнергии, а суммарная стоимость закупаемой электроэнергии вырастет в два раза.



Важно отметить то, что потребление электроэнергии в стране ежегодно растет, а значит, увеличивается и нагрузка на оборудование действующих ГЭС и ТЭЦ, часть оборудования которых восстанавливается за счет кредитных средств.



В стране массово начались строиться новые энерговырабатывающие объекты, в том числе на возобновляемых источниках энергии – малые и крупные ГЭС, солнечные электростанции и др.



Стоимость электроэнергии от возобновляемых источников (ВИЭ) будет значительно выше, чем от традиционных источников энергии. Это приведет к необходимости выделения дополнительных субсидий из госбюджета производителям энергии от ВИЭ для покрытия разницы в тарифах с учетом повышающих коэффициентов. Таким образом, несмотря на долгосрочные выгоды от использования ВИЭ, краткосрочные финансовые нагрузки на государственный бюджет будут увеличиваться.



С учетом текущих убытков в энергосекторе и увеличивающегося дефицита электроэнергии Министерству энергетики Кыргызской Республики необходимо уже сейчас принимать меры по оздоровлению всей энергосистемы.



Одним из шагов оздоровления энергетической отрасли была передача всех долгов энергокомпаний в размере порядка 135 млрд. сомов на баланс Министерства финансов Кыргызской Республики, то есть все старые долги иностранным кредиторам теперь будут платить из республиканского бюджета. Но эта разовая мера не позволит улучшить экономическую ситуацию в энергосекторе, а наоборот только увеличивает нагрузку на бюджет страны.



Для решения предстоящих задач по оздоровлению энергосистемы, строительства новых генерирующих мощностей, в том числе Камбар-Атинской ГЭС-1, ликвидации убытков в энергосекторе страны и задела на будущее, вношу предложение по изменению Среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на электрическую энергию на 2021-2025 годы с изменением распределения социальной нормы и введением 3-х ставочного тарифа, с принципом социальной справедливости, где богатые должны платить больше. То есть, с у увеличением объема потребления электроэнергии бытовыми потребителями они платят больше.



№ Группы потребителей Ед. изм. 2025 г.



1 Население, в том числе:



1.1 При потреблении до 500 кВтч в месяц сом/кВт.ч 1,11



1.2 При потреблении свыше 500 до 1000 кВтч в месяц сом/кВт.ч 2,39



1.3 При потреблении свыше 1000 кВтч в месяц сом/кВт.ч 3,40



Социальная ориентированность тарифов для населения была направлена на экономное расходование электрической энергии путем сохранения предельного порога ежемесячного объема потребления электрической энергии в объеме 700 кВт.ч (за исключением бытовых потребителей, проживающих в высокогорных районах и отдаленных труднодоступных зонах). Но данная мера в настоящее время не позволяет экономно расходовать электроэнергию из-за низких тарифов и большого объема социальной нормы.



Существующая социальная норма – это предельный порог ежемесячного объема льготного потребления электрической энергии в объеме 700 кВт.ч.



В других странах СНГ данная норма намного меньше, чем в Кыргызстане, например, в Республике Узбекистан социальная норма составляет 200 кВт. часов в месяц. В среднем домохозяйство в Кыргызстане потребляет летом 300 кВт в месяц и зимой 800 кВтч.



Предлагаю социальную норму сократить до 500 кВт.ч в месяц с 2025 года, а с 2027 года социальный лимит на потребляемую электроэнергию следует рассмотреть повторно и, возможно, установить в объеме потребления до 300 кВтч в месяц.



Для населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, тарифы оставить прежними, но ввести также определенный лимит на социальный тариф при потреблении до 1000 кВч в месяц. При потреблении свыше лимита тариф установить как у других потребителей.



Малообеспеченным семьям, получающим ежемесячное пособие "уй булого комок", при потреблении свыше 500 кВтч в месяц установить тариф, как у других потребителей.



При введении данных тарифов энергосектор страны дополнительно ежегодно будет получать выгоды в сумме порядка 10 млрд сом, в том числе это повлияет на экономное расходование населением электрической энергии и большее накопление воды в Токтогульской ГЭС, что позволит ежегодно экспортировать электроэнергию, в том числе по проекту CASA-1000, а также ликвидировать дефицит денежных средств и стать прибыльным деятельность всей энергетической отрасли Кыргызстана.



Часть дополнительных денежных средств от прибыли необходимо будет накапливать в новом Резервном Фонде для строительства новых гидроэлектростанций, а также выплаты по повышающему коэффициенту субъектам, строящих возобновляемые источники энергии.



Кубанычбек Джусупов.