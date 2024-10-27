 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.10.2024
00:54  Вид на китайскую Вселенную в ближайшие 25 лет, - Дмитрий Струговец
00:41  Foreign Affairs: Войны будущего: чтобы выжить, нужно совершенствовать технологии
00:38  Киев теряет контроль над Донбассом
00:35  Политика Казахстана в Каспийском регионе
00:10  Как оживить энергетический сектор Кыргызстана, - Кубанычбек Джусупов
00:08  Почему выборы в Штатах стали еще более непредсказуемыми, чем обычно
00:06  Россия и Китай создали образец. Отношения Москвы и Пекина приобрели беспрецедентный характер, - Сергей Цыплаков

00:04  Вслед за Украиной НАТО с грохотом провалилось в Красном море
Воскресенье, 27.10.2024
23:51  Новым послом Узбекистана в Афганистане стал Ойбек Усманов
22:51  Запущена процедура принудительного банкротства Запада, - А.Яковенко
22:45  "Главный враг России – это мы сами внутри себя", - журналист и депутат А.Хинштейн
22:43  Подготовка войны на прибалтийском фронте. Успехи Трамп и берлинский сговор
22:41  Нуржигит Молдояров завоевал гран-при международного конкурса "Среднеазиатская Романсиада"
22:36  Как Путин отменил Фултонскую речь Черчилля, - Константин Малофеев
21:56  НАТО против России: как избежать конфликта, - Томас Грэм
21:50  Сохранение лица. Как слитая США информация обесценила удар Израиля по Ирану
19:53  Явка на выборах в парламент Узбекистана превысила 71%
17:18  Выборы в парламент Узбекистана и местные советы признаны состоявшимися
16:44  Экс-аналитик ЦРУ Мартин Гурри: "Западные элиты уничтожают демократию"
16:41  Победа Киева невозможна даже с поддержкой Запада, - Фрэнк Ледвидж
16:40  Общие взгляды. Как прошли встречи Путина с лидерами Китая, Индии и Египта
16:38  "Не выдерживают конкуренции". С 2016 года количество газет в Узбекистане сократилось на 15%
16:36  Три истребителя "Мираж 2000-5" не спасут Украину, - Дэвид Экс
16:29  Уникальный арт-объект "Одуванчик" открыли в Астане
16:22  Когда Голливуд присягнул Сатане? - Платон Беседин
13:18  Тель-Авив. Террорист грузовик атаковал переполненную автобусную остановку - 50 раненых
13:11  Один из стрелявших в машину Комила Алламжонова задержан - УзбГенпрокуратура
12:43  Основатель издания Readovka Алексей Костылев разбился на квадроцикле в Смоленской области
11:12  По следам Афанасия Никитина. Новые розыски
11:09  Народный банк Китая выпустит памятные монеты с изображением больших панд
11:01  Из Казахстана пытались вывезти рога сайги на 2 миллиарда, - КНБ
10:58  Маск продвигает Трампа в президенты США, чтобы захватить Америку?
10:56  Солдатам КНДР "дали сигнал" атаковать: на Украине займутся особыми задачами
10:38  Пока в Казани проходил саммит БРИКС, в Москве состоялся съезд Общества "Царьград"
10:26  Новые золотые кирпичи: найдено противоядие против западной гегемонии. - Петр Акопов
09:57  Нападение Израиля на Иран носило кодовое название "Дни покаяния"; в итоге - жалкое зрелище, - "Завтра"
09:50  Говорим по-корейски: воля сильнее экономики, дух превыше материи, вождь превыше властного продажного чиновника, - А.Проханов
09:23  Выборы в Грузии. Правящая "Грузинская мечта" набирает 54,2% голосов, дем-оппозиция в сумме - 37,3%
09:08  Запрос на равенство: как страны БРИКС теснят G7 в мировой экономике, - Валентина Аверьянова
09:03  БРИКС – объединение с человеческим лицом. К итогам казанского форума, - А.Белов
08:59  Курская дуга, 26 октября: Враг выбит из Дарьино, убегая на Сумщину, у Нового Пути попала в плен пулеметчица, - Р.Маркуш
08:53  Что не так с президентом Молдавии Санду: румынский паспорт, Гарвард и белые кроссовки, - И.Ковалева
08:35  Выборы депутатов Законодательной палаты и кенгашей начались в Узбекистане
07:56  Дура, дура, дура я... Мишель Обама раскритиковала избирателей за завышенные требования к Харрис
05:50  Неприятный для Запада итог саммита БРИКС: "Уходит эпоха великих держав", - МК
01:29  КазПравительству нужно пересмотреть принцип управления силовым блоком, - Данияр Ашимбаев
01:20  Нейт Сильвер: Ничья, но это не точно. В США гадают об итогах президентских выборов
01:10  Мировая война отменяется. Уникальность БРИКС в том, что это... -Виктория Никифорова
00:57  Депутат Парфенов вызвал проститутку в Думу. Ближе к народу...
00:54  Оценена вероятность полномасштабной войны после удара Израиля по Ирану: "Тегеран может проглотить"
00:50  Французские наемники не пережили налета рос-дронов на Хмельницкую гостиницу "Случь": накрыло в койках
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Политика Казахстана в Каспийском регионе
00:35 28.10.2024

В последние годы Казахстан уделяет все больше внимания каспийскому вектору своей внешней политики. Этому способствуют как масштабные геополитические трансформации, так и урегулированный вопрос о правовом статусе Каспийского моря. О каспийском векторе внешней политики Казахстана читайте в статье Алексея Мамедова. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Основные аспекты политики в регионе

В 2018 году страны Каспийского региона подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. До этого момента в течение длительного времени именно вопрос правового статуса Каспийского моря был основным во внешней политике Казахстана в регионе.

В последней редакции Концепции внешней политики Казахстана политике страны в Каспийском регионе уделено отдельное внимание. В частности, в документе отмечены такие приоритеты, как расширение сотрудничества в регионе в сфере энергетики, транспорта, охраны окружающей среды и безопасности.

Также в документе отдельно отмечаются планы по превращению Казахстана в трансконтинентальный транзитно-логистический хаб на магистральных путях Восток - Запад и Север - Юг, что также в большей степени относится к каспийскому вектору внешней политики республики.

После введения антироссийских санкций Казахстан хоть и продолжил тесно сотрудничать с Россией, в том числе в рамках ЕАЭС, но во внешнеполитической повестке республики встал вопрос о диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов в Европу. Значительная часть казахстанской нефти экспортируется в Европу транзитом через Россию. Так, Казахстан начал активнее участвовать в продвижении проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Читайте также: Проблема диверсификации экспорта Казахстана и при чем здесь МСП

Развитие транспортных маршрутов

Надежды Казахстана превратить республику в транспортный хаб не беспочвенны. Географическое расположение и повышенный интерес к рынку энергоресурсов республики позволяют строить планы в этом направлении. На этом фоне Казахстан стал больше уделять внимания развитию двух международных транспортных проектов, проходящих через Каспийский регион: ТМТМ и МТК "Север – Юг".

Однако, хотя активность в вышеуказанных транспортных направлениях и повысилась, рост пока остается скромным.

В 2023 году объемы перевозок грузов по ТМТМ составили 2,7 млн т. Текущая перевалка нефти через порт Актау составляет 2,2 млн тонн в год при технической мощности порта в 7 млн тонн в год. В целом президент Казахстана оценивает перспективы расширения поставок через ТМТМ до 10 млн тонн в год.

При этом еще большее значение имеют темпы реализации углеводородных проектов на Каспии. В частности, есть риски задержки или заморозки процесса освоения на Кашагане. Проблемным также остается вопрос расширения транспортной инфраструктуры в регионе. Причем это касается как морской транспортной инфраструктуры (расширение портовой инфраструктуры, недостаток сухогрузов, танкеров и т. д.), так и сухопутной (железная дорога).

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и изменившиеся геополитические условия привели к повышению активности Казахстана в Каспийском регионе. В первую очередь Казахстан намерен расширить свой транспортно-логистический и транзитный потенциал, участвуя в проектах ТМТМ и МТК "Север – Юг". Оба эти маршрута проходят через Каспийский регион. При этом реализация планов по ускоренному развитию транспортной и промышленной инфраструктуры сталкивается с объективными сложностями, учитывая масштабы. Преодоление этих препятствий потребует от республики больших усилий и крупных вложений.

Полную версию статьи "Внешняя политика Казахстана в Каспийском регионе" читайте в журнале "Вестник Дипломатической академии МИД России" (стр. 125–134).
https://www.dipacademy.ru/documents/9148/Вестник_3_2024_постр_2.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730064900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2024 года №683
- Мажилис одобрил законопроект по передаче автоперевозок пассажиров в саморегулирование в первом чтении
- В Правительстве подвели итоги уборочной кампании: намолочено 26,5 млн тонн зерна
- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2024 года
- Кадровые перестановки
- МВД: Ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
- О ликвидации нарколаборатории
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  