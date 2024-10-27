Политика Казахстана в Каспийском регионе

00:35 28.10.2024

В последние годы Казахстан уделяет все больше внимания каспийскому вектору своей внешней политики. Этому способствуют как масштабные геополитические трансформации, так и урегулированный вопрос о правовом статусе Каспийского моря. О каспийском векторе внешней политики Казахстана читайте в статье Алексея Мамедова. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Основные аспекты политики в регионе



В 2018 году страны Каспийского региона подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. До этого момента в течение длительного времени именно вопрос правового статуса Каспийского моря был основным во внешней политике Казахстана в регионе.



В последней редакции Концепции внешней политики Казахстана политике страны в Каспийском регионе уделено отдельное внимание. В частности, в документе отмечены такие приоритеты, как расширение сотрудничества в регионе в сфере энергетики, транспорта, охраны окружающей среды и безопасности.



Также в документе отдельно отмечаются планы по превращению Казахстана в трансконтинентальный транзитно-логистический хаб на магистральных путях Восток - Запад и Север - Юг, что также в большей степени относится к каспийскому вектору внешней политики республики.



После введения антироссийских санкций Казахстан хоть и продолжил тесно сотрудничать с Россией, в том числе в рамках ЕАЭС, но во внешнеполитической повестке республики встал вопрос о диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов в Европу. Значительная часть казахстанской нефти экспортируется в Европу транзитом через Россию. Так, Казахстан начал активнее участвовать в продвижении проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).



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Развитие транспортных маршрутов



Надежды Казахстана превратить республику в транспортный хаб не беспочвенны. Географическое расположение и повышенный интерес к рынку энергоресурсов республики позволяют строить планы в этом направлении. На этом фоне Казахстан стал больше уделять внимания развитию двух международных транспортных проектов, проходящих через Каспийский регион: ТМТМ и МТК "Север – Юг".



Однако, хотя активность в вышеуказанных транспортных направлениях и повысилась, рост пока остается скромным.



В 2023 году объемы перевозок грузов по ТМТМ составили 2,7 млн т. Текущая перевалка нефти через порт Актау составляет 2,2 млн тонн в год при технической мощности порта в 7 млн тонн в год. В целом президент Казахстана оценивает перспективы расширения поставок через ТМТМ до 10 млн тонн в год.



При этом еще большее значение имеют темпы реализации углеводородных проектов на Каспии. В частности, есть риски задержки или заморозки процесса освоения на Кашагане. Проблемным также остается вопрос расширения транспортной инфраструктуры в регионе. Причем это касается как морской транспортной инфраструктуры (расширение портовой инфраструктуры, недостаток сухогрузов, танкеров и т. д.), так и сухопутной (железная дорога).



Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и изменившиеся геополитические условия привели к повышению активности Казахстана в Каспийском регионе. В первую очередь Казахстан намерен расширить свой транспортно-логистический и транзитный потенциал, участвуя в проектах ТМТМ и МТК "Север – Юг". Оба эти маршрута проходят через Каспийский регион. При этом реализация планов по ускоренному развитию транспортной и промышленной инфраструктуры сталкивается с объективными сложностями, учитывая масштабы. Преодоление этих препятствий потребует от республики больших усилий и крупных вложений.



Полную версию статьи "Внешняя политика Казахстана в Каспийском регионе" читайте в журнале "Вестник Дипломатической академии МИД России" (стр. 125–134).

https://www.dipacademy.ru/documents/9148/Вестник_3_2024_постр_2.pdf