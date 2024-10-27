Киев теряет контроль над Донбассом

00:38 28.10.2024 СВО, хроника недели: Киев теряет контроль над Донбассом, но Зеленский отказывается верить сводкам Генштаба

Войска Сырского выдавливают к границам ДНР, за которыми Днепр и Запорожье



Алексей Рамм



Нынешняя неделя стала одной из самых насыщенных за время проведения специальной военной операции. В ДНР российские вооруженные силы нанесли крайне чувствительные поражения украинским вооруженным формированиям. В Курской области оказались заблокированными более двух тысяч боевиков ВФУ. На Донбассе российские войска, фактически, выбили украинские части и подразделения из агломерации города Горняк и уже контролируют почти все Селидово. В обоих городах, по сути, идет зачистка. Есть серьезные продвижения и в Дзержинске.



Киев, осознав всю глубину донбасского кризиса, пытается стабилизировать ситуацию. В бой вводятся вновь сформированные мотопехотные и егерские бригады. Но сейчас такие меры уже стали паллиативными. Очевидно, что украинское командование не сможет сдержать на южном фланге Донбасса российские войска.







Удар, еще удар



По уже установившейся доброй традиции, основные события на юге Донбасса развернулись в конце недели. Во вторник стало известно, что ВС РФ начали штурм Селидово. В четверг, штурмовые отряды группировки "Центр" и усиливающие ее части и подразделения 51-ой гвардейской общевойсковой армии взяли под контроль центр города и район многоэтажной застройки.



Одновременно со штурмом Селидова, российские части и подразделения ударили южнее этого населенного пункта. Главной задачей на этом направлении стал перехват дороги Петровка-Селидово-Сонцовка. На ней "висело" все снабжение селидовского гарнизона ВФУ.



Хотя ВС РФ физически пока не удалось перерезать эту "дорогу жизни", но под огневой контроль группировки "Центр" она попала. Сейчас трасса уже обстреливается российской артиллерией, танками и боевыми машинами. Также за автомобилями украинских боевиков ведут охоту FPV-дроны.



Но уже в субботу ситуация резко поменялась. В пятницу поздно вечером российские ракетчики и артиллеристы начали наносить массированные удары по позициям вооруженных формирований Украины в агломерации города Горняк. Удары шли со всех направлений- севера, востока и юга. Также ночью по ВФУ активно работали Воздушно-космические силы России.



В субботу утром российские штурмовые отряды перешли в решительное наступление. Удар был стремительным и сильным. Сопротивление украинских боевиков ослабло уже к обеду. В результате к исходу субботы практически вся агломерация перешла в руки ВС РФ. На севере взят сам город Горняк. Более того, российские части и подразделения продвинулись дальше на юг. На востоке под контроль вооруженных сил России перешел Александрополь.



Фактически, сейчас ВФУ контролируют только поселок Кураховка. Он находится в центре агломерации. Но удерживать его долго не получится. Как уже было сказано выше, после освобождения Горняка, российские силы продвинулись на юг и уже обходят Кураховку с тыла. У украинского гарнизона этого поселка еще остается маршрут снабжения вдоль Кураховского водохранилища через поселок Волченка. Но уже в самое ближайшее время его перережут ВС РФ.



Примечательно, что еще недавно украинское командование рассматривало оборону Горняка, как возможность для стабилизации ситуации на всем южном фланге Донбасса. Планировалось, что это позволит провести перегруппировку сил и средств, а также даст возможность Киеву подтянуть свежие резервы.



Мы идем с юга



Одновременно с разгромом Горняка, ВС РФ начала масштабную операцию в районе Угледара. Части и подразделения группировки "Восток" перешли в наступление на двух направлениях. С юга на север на Богоявленку и с востока на запад от Константиновки на Катериновку и Елизаветовку. Сойтись оба направления должны в районе Успеновки. И в дальнейшем ударить на Курахово.



Есть у группировки "Восток" еще и третье направление наступления. В начале недели части и подразделения российских вооруженных сил ударили от Золотой Нивы и Пречистовки на Шахтерское и Новоукраинку. И уже в конце недели ВС РФ вышли к этим населенным пунктам.



Замысел командования "Востока" очень амбициозный. Планируется тремя сходящимися ударами разрезать и ликвидировать украинскую группировку южнее Курахово. А затем широким фронтом выйти к этому населенному пункту и уже потом начать его штурм.



На первый взгляд план "восточных" выглядит утопичным. Но на стороне российских военных играет рельеф местности.



В районе Угледара закончился Донецкий кряж. И теперь части и подразделения ВС РФ на этом направлении действуют на открытой местности. Так, на направлении Шахтерское-Новоукраинка российские силы смогли достаточно быстро обойти украинские позиции, а затем ликвидировали их.



Правда, в треугольнике Успеновка-Богоявленовка-Катериновка российским войскам все же придется выдержать тяжелые бои за несколько населенных пунктов. Украинские вооруженные формирования уже успели их укрепить.



Дзержинск и далее везде



Не менее драматично развивалась ситуация и в Дзержинске/Торецке. Ранее части и подразделения 51-ой гвардейской общевойсковой армии продвинулись в центре этого населенного пункта. На это украинское командование ответило серией контратак.



Для их проведения были стянуты серьезные резервы из района Славянска и Краматорска.



Но российские части и подразделения неожиданно ударили вдоль железной дороги на западе от Торецка/Дзержинска. И уже к концу недели ВС РФ вошли в поселок Петровка. В это же время части и подразделения российских вооруженных сил серьезно продвинулись на юге от Часов Яра.



Замысел российского командования на этом направлении вполне понятен. Заставить вооруженные формирования Украины бросать в бой свои основные резервы и тем самым серьезно ослабить оборону Славянска и Краматорска. При этом враг сам подыгрывает российским командирам. Вместо того, чтобы беречь немногочисленные резервы, украинское командование распыляет их на "мясные" контратаки в Торецке/Дзержинске.



Курская плавильня



О том, что в Курской области в окружение попало более двух тысяч военнослужащих вооруженных формирований Украины сообщил лично президент России Владимир Путин. Глава государства рассказал об этом в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась по итогам саммит стран БРИКС.



Хотя Владимир Путин и не назвал, где конкретно находятся украинские боевики - место "котла" уже известно. В ходе октябрьского наступления российские силы отбросили отряды ВФУ на линии Ольговка-Кремянная. А чуть позже их сбили с трассы Коренево-Сунжа.



В результате разбитые подразделения ВФУ отошли к лесному массиву, в который входит два урочища - Ольговская роща и Кременная роща. По всей видимости ранее в этом районе у украинских вооруженных формирований были артиллерийские позиции и тыловой район обороны.



Полностью украинские отряды в лесном массиве не заблокированы. К ним есть подъездные дороги, которые идут через поля. Но их пропускная способность крайне мала. Поэтому перебросить по этим маршрутам дополнительные силы или ввести из окружения отряды ВФУ у украинского командования не получится.



К тому же сейчас ВС РФ быстро укрепляют внешнее и в внутренне кольцо блокирования. А по маршрутам снабжения ВФУ уже работают российские артиллеристы, летчики, ракетчики и расчеты FPV-дронов. Поэтому разгром "окружением" - это только вопрос времени.



Сырский бросил на подмогу "Магуру"



Между тем украинское командование осознает всю глубину постигшего его кризиса. Поэтому всю прошедшую неделю к линии фронта шли резервы. Так, в Курской области засветилась новая тактическая группа 47-ой механизированной бригады "Магура". Ранее это соединение было разбито на три ТГ. В составе каждой группы мотопехотный батальон, усиленный артиллерий, бронетехникой и т. д.



Первая тактическая группа "Магуры" убыла под Курск еще в начале октября. Она была задействована в боях на Глушковском направлении. Сейчас же к "Курскому выступу" подошла и вторая ТГ. Она более многочисленная и лучше вооружена, чем ее первая. Так, у новой тактической группы в арсенале есть танки М-1 "Абрамс" и самоходные артиллерийские установки.



На Донбасс Киев погнал вновь сформированные соединения. В район Покровска были переброшены мотопехотная и егерская бригады. Также в ближайшее время следует ожидать подхода новых воинских частей ВФУ.



Между тем, уже очевидно, что у украинского командования нет четкого понимания того, как купировать кризис на Донбассе. На фоне сложившейся сейчас ситуации, переброска новых частей и соединений - это паллиативное решение. Оно только на какое-то время отсрочит разгром вооруженных формирований Украины. Источник - СвободнаяПресса

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