Foreign Affairs: Войны будущего: чтобы выжить, нужно совершенствовать технологии

00:41 28.10.2024 Foreign Affairs

США



Сражения высокоточной массы

Foreign Affairs: современные конфликты отличаются дешевым высокоточным оружием



В последние три десятилетия особую роль в военных конфликтах начали играть беспилотные летательные аппараты, сообщает Foreign Affairs. Автор статьи считает, что происходит постепенный переход от численного превосходства к технологическому.



Майкл Горовиц (Michael Horowitz)



В начале вооруженного конфликта на Украине в 2022 году украинские войска применили небольшое количество турецких беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2" для нанесения ударов по российским целям. Эти удары высокоточными дронами стали предвестником больших перемен. Военные действия длятся третий год, "Байрактар" по-прежнему является неотъемлемой составляющей украинского арсенала, но в этом арсенале появилось великое множество других беспилотных систем. Аналогичная техника применяется в сегодняшних конфликтах на Ближнем Востоке. Иран, "Хезболла" в Ливане и хуситы в Йемене запускают одноразовые ударные системы (беспилотники со взрывчаткой, которые врезаются в свои цели) и ракеты по Израилю, торговым судам и кораблям ВМС США. Израиль, со своей стороны, применяет в Газе самые разнообразные беспилотные средства. Китай изучает возможности применения беспилотных систем для блокирования Тайваня, причем так, чтобы иностранные державы в случае китайского нападения не могли помочь острову. А Соединенные Штаты выступили с рядом инициатив, чтобы быстрее и в больших количествах принимать на вооружение недорогие беспилотные системы. Во всех этих случаях достижения в области искусственного интеллекта и автономных систем в сочетании с имеющимися на рынке технологиями нового поколения и снижением производственных затрат позволяют военным и группировкам боевиков массово применять на поле боя новинки.



Военачальники и полководцы на протяжении тысячелетий считали массу, то есть, превосходство в численности войск и боевой техники, важнейшим условием достижения победы в бою. Армия имеет больше шансов разгромить противника, если может задействовать на поле боя большее количество войск - и неважно, вооружены эти войска копьями и луками, или автоматами и танками. Руководствуясь этим принципом, войска, особенно армии великих держав, сражались и одерживали победы, начиная с римских легионов в Галлии, и кончая Советской Армией на фронтах Второй мировой войны. Создав самый большой военный флот, Британская империя получила возможность править морями. А союзники, имевшие больше авиации, смогли в пух и прах разбить страны Оси. Нет, масса решает далеко не все. Небольшая, но лучше подготовленная армия может одержать верх над более многочисленным и с виду более сильным противником. Но традиционно численное превосходство является определяющим фактором в войне.



Однако в последние 50 лет происходит переход от массы к точности. Эта тенденция усилилась с окончанием холодной войны. В США обнаружили, что применение дорогостоящего современного оружия, способного точно поражать цели в любой точке Земли, повышает его эффективность и результативность. Государственные руководители решили начать сокращение своих армий, сосредоточившись на совершенствовании их технических преимуществ.



Сегодняшние войны и непрекращающиеся инвестиции США и Китая показывают, что масса возвращается, но не в ущерб точности. Современная эпоха и современные войны ликвидировали противопоставление массы точности, а размаха - сложности. Назовем это эпохой "высокоточной массы". Вооруженные силы вступают в новую эпоху, в которой все больше и больше действующих лиц, применяющих беспилотные системы и ракеты, и имеющих доступ к недорогим спутникам и самым современным и поступающим в продажу технологическим новинкам. Вооружившись такими средствами, они легко могут вести наблюдение и наносить точные и разрушительные удары. Эти средства уже меняют характер боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, влияют на развитие событий в Тайваньском проливе, а также на планирование и закупки Пентагона.



В эпоху высокоточной массы исход войн будет в значительной степени определяться применением огромного количества беспилотных систем. Это могут быть полностью автономные и управляемые искусственным интеллектом системы, либо системы с дистанционным управлением из космоса или из-под воды. Вооруженные силы США позиционируют себя в качестве лидера, быстро приспосабливающегося к таким изменениям в характере войны. Но они должна быть готова быстро и масштабно использовать инновации. Новаторские прорывы, которые мы наблюдаем в сегодняшних конфликтах, показывают, как будут вестись войны в предстоящие годы и десятилетия, пока армии разбираются с требованиями массы и точности.



Погоня за точностью



Страны издавна полагали, что смогут добиться успеха на поле боя, имея больше войск, техники и припасов, чем противник. Они считали, что численное превосходство - это путь к победе. Но в конце 1960-х эта теория начала меняться. Американские военные увидели преимущества точности над количеством. Вооруженные силы США старались как можно точнее опознавать, отслеживать и поражать цели. Благодаря такому подходу удалось сократить количество вооружений и боевой техники, необходимых для ведения боевых действий, и помочь США в соблюдении норм международного гуманитарного права за счет ограничения сопутствующего ущерба от ударов.



В 1970-е годы Америке и ее европейским союзникам противостояла Советская Армия, имевшая численное превосходство. Танков у СССР тоже было больше. Ведущие американские военные аналитики опасались, что в случае войны в Европе Москва одержит победу благодаря количественному перевесу. Для решения этих проблем Соединенные Штаты приступили к реализации программы Assault Breaker с целью интеграции передовых и новаторских технологий и их включения в военное планирование. Замысел заключался в применении высокоточных ракет и бомб для нанесения сокрушительных ударов по советским войскам. Даже если бы советские войска на начальном этапе прорвали оборону и пошли в наступление на Центральную Европу, они не смогли бы глубоко вклиниться в западные оборонительные порядки. Имея приборы обнаружения, датчики и системы наведения ранних образцов, США могли уничтожить вторую, третью и все последующие волны советского наступления в Европе.



Холодная война в Европе так и не превратилась в горячую, но высокоточные ударные системы дебютировали в 1991 году во время первой войны в Персидском заливе. Люди во всем мире смотрели на экраны телевизоров и видели, как бомбы с лазерным наведением крушат иракские танки.



Соперничество великих держав пошло на спад, а мир сосредоточил свое внимание на конфликтах поменьше, таких как боснийский и косовский. Потом была борьба с терроризмом и повстанцами в Афганистане и Ираке. В этих условиях точность была чрезвычайно важна, так как военные действия шли между небольшими силами в населенных пунктах.



В начале XXI века Соединенные Штаты сохраняли неоспоримое лидерство в области высокоточных ударных средств. Когда Пентагон столкнулся с умопомрачительным ростом затрат на создание боевых машин, самолетов, подводных лодок, кораблей и систем вооружений, такие преимущества убедили американское военное командование, что оно сможет побеждать, не благодаря численному превосходству, за счет эффективности и точности. Соединенные Штаты осознанно пошли на сокращение своих вооруженных сил, сделав ставку на точность. Сейчас состав ВВС и ВМС США в три раза меньше, чем в 1965 году, но ударная мощь каждого самолета, корабля и подводной лодки несоизмеримо выше.



Ложная бинарность



Колесо истории снова повернулось. США сегодня не обладают существенным превосходством в области ударных средств, как раньше. Технологии, лежащие в основе таких систем - обычные боеприпасы, приборы обнаружения, средства наведения - со временем становятся все дешевле и доступнее для многих стран и вооруженных группировок. Армии других государств от Азербайджана до Северной Кореи сегодня могут поражать цели с такой точностью и силой и на таком удалении, какие прежде были доступны только американским военным. Они выигрывают от достижений частного сектора в сфере искусственного интеллекта и повышают доступность средств обнаружения и связи, таких как системы глобального позиционирования. Из-за распространения секретов производства, технологий и новых систем вооружений меняется характер войн. Крайне важно то обстоятельство, что благодаря успехам в сфере производства и разработки программного обеспечения снижаются цены на важнейшую боевую технику. Дешевый дрон из магазина, оснащенный оружием и управляемый другим дешевым дроном со множеством датчиков, может поражать конкретные цели на большом удалении и вести наблюдение и разведку. Поскольку стоят такие аппараты недорого, их можно задействовать в больших количествах. Военные начинают понимать, что им уже не нужно выбирать между точностью и массой. Им доступно и то, и другое.



Если говорить на военном языке, системы такого рода "допускают одноразовое применение". То есть, поскольку их цена невелика, потеря одной системы не имеет особого значения. Безусловно, они уступают самым современным системам вооружений, которыми обладают американские и китайские военные, таким как истребитель-невидимка F-35 или противокорабельная ракета большой дальности LRASM. Но это оружие можно применять массово, то есть, в гораздо больших количествах, чем дорогостоящие образцы. Себестоимость единицы такого изделия настолько низка, что их совокупные возможности становятся более доступными.



Безусловно, из-за этих дешевых и высокоточных систем танки, артиллерийские орудия и прочие составляющие современной войны ни в коем случае не устареют. Разумеется, эти системы дополняют то, что было раньше. С появлением авиации, например, никто не отказался от использования пехоты. Характерной чертой будущих войн станет совместное применение высококлассных систем вооружений в небольших количествах и оружия, которое можно использовать массово как расходный материал.



Новые тенденции и технологии превратили вооруженный конфликт на Украине в "боевую лабораторию", как выразился в 2023 году британский министр обороны Бен Уоллес. Воюющие стороны используют стаи относительно недорогих дронов для ведения наблюдения и нанесения ударов друг по другу.



Сегодня, в отличие от двух первых десятилетий XXI века, такая новая техника применяется массово, и это невозможно отрицать. Россия и Украина применяют, а порой теряют тысячи дронов еженедельно. Они выполняют самые разные задачи, от разведки и наблюдения до ведения боя. Некоторые из этих беспилотных летательных аппаратов многоразовые, другие же предназначены для одноразового применения на расстоянии сотен километров. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что его страна в 2024 году будет производить более миллиона дронов в год, а также создал отдельный род войск в ВСУ, выполняющий задачи по применению беспилотных аппаратов. Неофициально его на Украине называют "армией дронов".



Массированные удары



Характер войн меняется, потому что такие изменения дают преимущества на поле боя, а не из-за их технической осуществимости. Каждый участник вооруженного конфликта, включая небольшие государства и негосударственные силы, может обрести колоссальную ударную мощь, массово применяя недорогие системы. Например, Украина может тратить от нескольких сотен долларов на тактический беспилотник, помогающий небольшому подразделению вести разведку, до 30 тысяч долларов на ударные системы повышенной дальности, способные поражать цели на удалении свыше 800 километров. Россия в больших количествах применяет одноразовые ударные беспилотники иранского производства Shahed-136, дальность которых составляет 2 400 километров, а стоимость от 10 до 50 тысяч долларов. С таким оружием войскам понадобится сделать несколько пусков, чтобы поразить указанную цель. Но совокупные затраты на уничтожение каждой цели все равно будут ниже, чем при использовании более дорогостоящих систем вооружений. Для сравнения давайте оценим самую современную и очень эффективную американскую высокоточную крылатую ракету класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM. Задачу она выполнит, но согласно открытым источникам, стоимость каждой такой ракеты составляет от одного до двух миллионов долларов.



В настоящее время обороняться от таких ударов гораздо дороже, чем наносить их. В апреле Иран запустил по Израилю более 300 ударных средств, включая дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты. При поддержке США и некоторых ближневосточных государств Израиль сбил почти все эти системы. Но какой ценой? Согласно одному сообщению, этот удар обошелся Ирану примерно в 80 миллионов долларов, а на его отражение был потрачен миллиард долларов. Богатая страна и ее союзники могут себе позволить такие расходы несколько раз - но не 20, не 30 и не 100. Отражать такие атаки не только дорого, но и трудно. Нападающий может применять по противнику самые разные системы. Противник может поразить одну конкретную систему, однако справиться с другими ему будет сложно. Военное командование и аналитики только начинают размышлять о том, как противостоять такой огромной высокоточной массе.



С точки зрения нападающего, который в такой ситуации имеет преимущество, военные уже не могут исходить из того, что небольшое количество высококлассного оружия обеспечит победу. Например, некоторые передовые образцы вооружений, поставляемые на Украину, включая американские HIMARS и артиллерийские снаряды с наведением по GPS, не всегда эффективны на поле боя, потому что Россия научилась ставить помехи их системам навигации и наведения.



Применение в больших количествах недорогих систем вооружений позволит повысить эффективность дорогостоящего и высококлассного оружия. Высокоточным массированным ударом можно истощить ПВО противника, и тогда у более сложных, но немногочисленных систем будет больше шансов поразить цели. Россия, например, использует против Украины недорогие ударные системы в сочетании с более дорогостоящими крылатыми и гиперзвуковыми ракетами.



Продолжающийся более двух лет украинский конфликт показывает, что боевые действия между государствами могут быть жестокими и тяжелыми, но далеко не всегда скоротечными. У страны больше шансов выстоять в таком затяжном конфликте, если у нее в запасе имеется большое количество недорогих систем вооружений, и она учитывает, что поддерживать значительные запасы более дорогостоящих систем будет намного труднее. Сосредоточив внимание на высокоточной массе, военные будут готовы к тому, что война быстро не закончится и что боевые действия будут длиться несколько лет.



Совершенствуя передовые технологии



Пентагон часто обвиняют в том, что он медленно внедряет инновации. Этот недостаток признает заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. Но начатые недавно инициативы и программы показывают, что министерство обороны проявляет растущий интерес к высокоточной массе и к внедрению новых технологий. ВВС, например, хочет приобрести недорогие беспилотные боевые летательные аппараты, которые будут совершать боевые вылеты совместно с истребителями F-35. Они планируют закупить и принять на вооружение несколько тысяч таких беспилотных летательных аппаратов к концу десятилетия. Министр ВВС Фрэнк Кендалл даже совершил полет на управляемом искусственным интеллектом F-16, чтобы показать, как летчики используют новые технологии. ВВС также сотрудничают с частным сектором в области производства крылатых ракет, каждая из которых будет стоить всего 150 тысяч долларов, в то время как сейчас цена таких ракет от одного до трех миллионов. ВМС, со своей стороны, начали нанимать специалистов по роботизации военных действий и сформировали новое подразделение, которое занимается созданием безэкипажных надводных аппаратов и экспериментирует с большим количеством безэкипажных платформ на Ближнем Востоке.



Самым известным американским вкладом в высокоточную массу стала программа "Репликатор", предусматривающая ускоренное внедрение инноваций, которые американским военным нужны прямо сейчас, а не через пять - десять лет. Первым приоритетом этой программы является наращивание производства "вседоменных автономных систем, допускающих одноразовое применение". Это недорогие платформы, которые будут определять характер войн в новую эпоху. Они смогут действовать везде - в воздухе, под водой и так далее. Цель программы заключается в том, чтобы к августу 2025 года создать несколько тысяч таких систем. Пентагон объявил, что первые инвестиции по программе "Репликатор" пойдут на одноразовый ударный дрон Switchblade 600, а также на безэкипажные надводные средства и системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Благодаря этой программе министерство обороны менее чем за год добилось успехов в разработке этих средств, хотя обычно на реализацию таких замыслов уходит много лет. Поэтому Хикс объявила, что военное ведомство непременно достигнет целевых показателей на 2025 год по созданию одноразовых автономных систем.



Американские военные не только вкладывают конкретные инвестиции в высокоточную массу, но и осуществляют организационные изменения, помогая вооруженным силам приспосабливаться к новым технологиям и внедрять их. Они совершенствуют организационно-штатную структуру ВС США, процесс подготовки, оснащения, развертывания и применения. Подразделения морской пехоты проводят эксперименты с датчиками на основе искусственного интеллекта, которые помогают им лучше понимать окружающую среду и следить за кораблями противника. В сухопутных войсках созданы специальные рабочие группы по множеству направлений для испытания новой техники и технологий на земле, в воздухе, на море и в космосе, чтобы понять, как их можно эффективно использовать на поле боя. Повышается значимость подразделения оборонных инноваций в составе министерства обороны, которому поставлена задача по ускоренной разработке и применению коммерчески доступных технологий. Теперь оно подчиняется непосредственно министру обороны, а в 2024 году по решению конгресса был резко увеличен его бюджет. Все это доказывает, что Пентагон и Капитолий серьезно относятся к таким изменениям в характере войны.



Наконец, резерв оперативного экспериментирования в оборонной сфере финансирует эксперименты, которые, по мнению военного командования, наиболее важны для решения проблем в Индо-Тихоокеанском регионе и на других театрах. Три проекта, прошедшие первоначальную проверку в этом резерве, уже переданы американским военным на реализацию. Среди них проект сокращения на пять лет процесса усовершенствований в корпусе морской пехоты, позволяющих проводить ударные операции в Индо-Тихоокеанском регионе. Многое еще предстоит сделать, однако эти достижения показывают, что Соединенные Штаты заложили фундамент не только для того, чтобы использовать преимущества высокоточной массы, но и для всего того, что возникнет позже.



Неопределенность перспектив



Признаки серьезных изменений в ведении войн несомненны. Маленькие и недорогие дроны, которые последние два года массово используются на Украине, позволяют лишь мельком взглянуть на то, как будут выглядеть войны в будущем. Военным придется искать способы и возможности для нейтрализации стратегии высокоточной массы, а эти усилия приведут к дальнейшим изменениям. Например, оружие направленной энергии, использующее вместо твердых снарядов высококонцентрированную энергию, такую как лазерные лучи и пучки частиц, может понизить удельную стоимость выстрела при ведении оборонительных действий против роев дронов. Американские и британские военные недавно испытали и применили системы направленной энергии, предназначенные для борьбы с БПЛА, в том числе, на Ближнем Востоке. Безусловно, направленную энергию считают технологией будущего как минимум на четыре десятилетия. Но такое оружие вполне может найти свое место в предстоящих войнах.



Вполне определенно можно сказать, что остановиться - значит отстать. Россия, Китай, Иран и многие другие силы совершенствуют технологии высокоточной массы и используют ее весомые преимущества на поле боя. Вашингтонских политиков должен обеспокоить стремительный прогресс Китая в таких областях как корабли, гиперзвуковые и противокорабельные ракеты, а также колоссальные инвестиции в искусственный интеллект, интерес к концепциям высокоточной массы и способность производить системы вооружений намного быстрее США.



Американские военные должны развиваться быстрее. Если США хотят сохранить мировое лидерство, сегодняшние инновации и опытные образцы уже завтра должны стать штатным вооружением. Появляется все больше свидетельств эффективности высокоточных массовых систем, и это должно положить начало не только дискуссиям о будущих изменениях, но и реальным изменениям в объемах сегодняшних инвестиций, которые будут влиять на огромное множество решений, начиная с кораблей ВМС, закупаемых сухопутными войсками ракет, и заканчивая инфраструктурой искусственного интеллекта, которую должны использовать все виды вооруженных сил. А поскольку основные технологии, обеспечивающие достижения в области высокоточной массы, дает коммерческий сектор, стратегам придется думать о последствиях широкого распространения таких технологий. Относительная доступность высокоточных массовых систем будет влиять на то, как не только США и Китай, но и все прочие страны готовятся к будущему. Источник - ИноСМИ

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