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Вид на китайскую Вселеннуюв ближайшие 25 лет, - Дмитрий Струговец
00:54 28.10.2024

22.10.2024
В Поднебесной презентовали Национальную программу исследования космоса до 2050 года

Об авторе: Дмитрий Витальевич Струговец – эксперт в области космонавтики.

Академия наук Китая, Китайское национальное космическое управление и Канцелярия пилотируемых программ Китая совместно презентовали на пресс-конференции в Пекине средне- и долгосрочную национальную стратегию исследования и освоения космоса.

Среди научных задач программы – исследование происхождения Вселенной и поиск гравитационных волн, исследование Солнца и солнечно-земных связей, поиск экзопланет и в целом внеземной жизни, исследование физических процессов и обеспечения жизнедеятельности в космосе. Продемонстрирована также дорожная карта до 2050 года, предусматривающая крупные научные миссии по исследованию космонавтами и с помощью автоматических зондов Луны, планет-гигантов, Венеры. То есть Китай показал всему миру, куда он идет и куда ведет за собой человечество.

Чтобы понять значение состоявшейся презентации, нужно вернуться к новейшей истории космонавтики. Изначально развитие ракетно-космической техники в странах – пионерах освоения космоса базировалось (и эту стадию проходят практически все страны, кто стремится в космос) на том принципе, что космическая деятельность в первую очередь необходима для обеспечения национальной безопасности. Например, ракета "Союз", которая сейчас доставляет экипажи на Международную космическую станцию, – это глубоко модернизированная межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. И нашего, первого в истории искусственного спутника Земли ПС-1 американцы испугались, увидев в этом возможность СССР по выведению на орбиту ядерного оружия и способности нанесения неожиданного удара. Сразу были созданы и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) для координации гражданской космической программы, и Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA). После самороспуска СССР США стали лидерами в планировании пути человечества в космос, основной движущей силой при создании "ООН в космосе" – МКС, где все участники, хотя бы номинально, равны. Но со временем вера в свою исключительность привела США к иной стратегии – программе Constellation Artemis по возвращению американцев на Луну и созданию окололунной станции Gateway. Все эти проекты разрабатывались уже в ином, чем МКС, формате: безоговорочное лидерство Вашингтона, второстепенная роль других участников. Соответственно при выборе младших партнеров доминировал фактор политический. Именно отсутствие равноправия вынудило Россию в свое время, еще задолго до событий 2022 года, выйти из проекта Gateway (кстати, где она?).

Несмотря на очевидные успехи в космосе: отправку марсоходов, поиски экзопланет, запуски межпланетных станций, например, на днях к спутнику Юпитера Европе отправился зонд Europa Clipper. США в лице NASA потеряли ведущую роль в качестве символа космических исследований для человечества. Постоянные метания с долгосрочной программой, приоритет национальных программ поддержки крупных корпораций, в первую очередь Boeing и Lockheed Martin (столь безусловная поддержка со стороны NASA сыграла с Boeing злую шутку, став одной из ключевых причин тотального корпоративного кризиса), перед общечеловеческими задачами.

На этом фоне марку США держит только Илон Маск, который еще десятилетие назад заявил о своих планах по переселению части человечества на Марс, подарив миллионам людей по всему миру новую космическую мечту. Другой вопрос, что наряду с этим он решает важные задачи в интересах национальной безопасности США.

Столь длинное вступление было необходимо, чтобы иными глазами посмотреть на презентацию Китаем своих долгосрочных планов в космосе. В условиях трансформации миропорядка презентация китайской космической программы важна для понимания пути человечества в космос, параллельного продвигаемому США.

Представленная программа Китая – национальная и пока рассчитана на собственные силы. Но Пекин уже активно приглашает и космонавтов других стран к полету на свою орбитальную станцию, и партнеров в проект Международной лунной научной станции, презентованный несколько лет назад как совместный с Россией (хотя наше участие в нем видится все меньше и все неопределеннее; но это другая история – про Роскосмос). То есть Китай презентовал свой путь в космос, по которому он готов вести человечество, но опять же как ведомых, с упором на свои национальные задачи.

Стабильная политическая система КНР, экономический и технологический потенциал, строгий контроль за выполнением задач и сама возможность планирования деятельности на четверть века вперед – все это говорит о том, что Китай шаг за шагом, нарабатывая новый опыт и компетенции, намерен в ближайшие десятилетия стать мировым лидером в области космонавтики.

Какая роль достается России? Военно-политическая ситуация в мире не позволяет нам более рассчитывать на сотрудничество со странами Запада, как было с МКС, и уж тем более на формальное равноправие в этом сотрудничестве.

Но и Китаю мы нужны лишь в политической плоскости. Единственные наши компетенции, которых еще нет у Китая, это использование ядерных технологий в космосе и наши мощные, но дорогие ракетные двигатели. Во всех остальных сферах Китай либо обогнал нас, как, например, в сфере микроэлектроники, либо сейчас наверстывает упущенное – посадки автоматических станций на Луну, опыт долговременных экспедиций на орбитальные станции, создание новых космических кораблей.

К сожалению, российская космическая программа в связи с неэффективной организацией национальной космонавтики, превалированием краткосрочных финансовых, а не стратегических критериев оценки, нарастающим отставанием в технологиях не может (пока не может) предложить ясную объединительную идею, которая заинтересует человечество. Поэтому и обходимся тем, что имеем и умеем: создание очередной космической станции, но на новой орбите; повторение ракетной техники из 1970-х под новым названием; второе десятилетие делаем "новый" космический корабль и постоянно откладываем проекты в области научного космоса.

Но главное и невероятное для русской ментальности – мы разучились мечтать о большом, создавать идеи и смыслы, вдохновлять и воодушевлять своих инженеров, свое общество, другие страны. И тогда – вопрос: будем довольствоваться местом в зрительном зале, наблюдая за очередным этапом "космической гонки", где мечта Илона Маска будет соперничать с национальной стратегией Китая? Или?..

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730066040


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