Выцветший оранж. Западу стало совсем не до разжигания больших и старательных пожаров на российской периферии, - И.Титов

00:42 31.10.2024 29 октября 2024



Западу стало совсем не до разжигания больших и старательных пожаров на российской периферии

Илья Титов



Прошедшие 26 октября выборы в грузинский парламент не напрасно стали одним из самых обсуждаемых событий в российском медиапространстве – ровно так же, как за неделю до того все горячо спорили о выборах президента в Молдавии. И дело тут вовсе не в остром политическом интересе, который Россия испытывает по отношению к этим осколкам своей империи, и не в сочувствии, которое возникает на фоне всех разворачивающихся событий к населению Молдавии и Грузии. Нет, на фоне происходящего в Малороссии вера нашего общества в тонкие материи – все эти выборы, манипуляции общественным мнением и психологические операции – слаба, а значит интерес вызван чем-то другим. Чем же?



Прежде разговора о грузинских выборах, куда более интересных и потенциально намного более драматичных, следует вкратце обрисовать то, что случилось в Молдавии 20 октября. Одновременно с выборами президента прошел референдум о вступлении в Евросоюз – оказывается, вопрос о том, следует ли Кишиневу держать курс на Брюссель, должен решаться на стороне Молдавии. Президентские выборы не выявили однозначного победителя: действующая глава государства, гражданка Румынии и выпускница гарвардской Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди не добрала до необходимого для полной победы порога в 50% семь с половиной, второе место с 26% занял социалист Александр Стояногло, а не прошедший во второй тур Ренато Усатый набрал под 14% и обнаружил на весь мир несоответствие собственной лысой верхней губы своей солидной и уважаемой фамилии. Второй тур, назначенный на 3 ноября, вряд ли принесет сюрпризы, так как паучья баночка молдавской политики делает для любого из кандидатов победу Майи Санду куда более предпочтительным вариантом, нежели какую-то работу сообща. Референдум же от евроинтеграции (чувствуете, как от этого слова повеяло гарантиями Штайнмайера и призывом "Останавитесь!"?) прошел немного интереснее. Уже после закрытия участков в Молдавии и крохотного перевеса варианта "Нет" исход этого референдума был решен голосами, пришедшими из-за рубежа – там решили: "Да". Был ли это вброс уровня известных по 2020 году "ступенек Байдена" (на графике вбросы фиксировались вертикально резким ростом числа голосов) или же просто любящие молдавскую родину на расстоянии решили за оставшихся в стране сограждан исход – не так важно. Значения не имеет ни метод "правильного подсчета", ни сам по себе вопрос: ну кого, скажите на милость, волнует мнение Молдавии, и кто будет учитывать это мнение при размышлении о том, стоит ли в не самые сытые времена вешать на шею Евросоюзу самую бедную страну Европы? Да, после триумфального разгрома с показателем уровня 50,1% и молдавские евроинтеграторы, и брюссельские балаболы что-то проворчали, мол, не позволили России украсть выборы – с 10 тысячами бюллетеней, что были доставлены для живущих в РФ полумиллиона молдавских граждан, оно и неудивительно, что не позволили. Интересно не это. Интересен мотив, стоящий за заданным молдаванам вопросом. Интересно, что будут обосновывать полученным ответом те, кто этот вопрос задавал и на этот ответ рассчитывал.



В разгадке этого нам поможет Грузия. Правящая партия "Грузинская мечта", проект Бидзины Иванишвили под формальным руководством бывшего левого защитника "Милана" Кахи Каладзе, называется в европейской, а иногда и в нашей прессе "пророссийской партией". С позиции вменяемого человека это не так: пророссийского в них не больше, чем в венгерском премьере Викторе Орбане. Но в современной Европе тон задают самые разные прибалты – чешские прибалты, нидерландские прибалты, украинские прибалты и даже прибалтийские прибалты. В представлении этих людей пророссийским является любой, кто не устраивает истерику при упоминании того, что у Москвы могут быть свои мотивы, выходящие за пределы "они просто глупые и злые". И вот эта якобы пророссийская (давайте назовем ее не антироссийской) партия выигрывает выборы в Грузии, причем набирает больше половины всех голосов, страшно разочаровав оппозиционные партии, готовые было собирать коалицию из всего на свете, лишь бы не допустить победы "Мечты". Причем следует отметить, что в крупных городах оппозиция, как водится, набрала больше – идеальный зачин для ворчания городских обывателей, выдаваемого за общенациональную волну недовольства.



Впрочем, к плану Б все были готовы изначально: действующая глава государства, гражданка Франции и выпускница Колумбийского университета, еще до выборов вбрасывала мемы уровня "выборы украдут, готовьтесь протестовать". Тем же занимались и многочисленные НКО, коих после принятия закона об иноагентах набежало в Грузию, как собак нерезаных, – можно вспомнить, к примеру, закавказское отделение Фонда Конрада Аденауэра (нежелательной в РФ организации, между прочим), где чуть ли не за неделю до выборов, поняв направление ветра, призвали почти что "одеваться тепло, брать зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей". ОБСЕ направили в страну территорией чуть больше Псковской области 11 сотен наблюдателей, заранее и совершенно открыто наказав им координироваться друг с другом, а европейские СМИ в один голос принялись рассуждать, что лишь президентша-француженка сможет противостоять перехвату выборов "пророссийскими подлецами". Пока крупных протестов не случилось, но к моменту, когда этот номер выйдет в печать, ждать можно любой подлости. Впрочем, нулевой исход весенних протестов против закона об иноагентах внушает оптимизм.



Как уже было сказано, интерес нашей публики к обеим историям, отличающимся лишь в деталях, объясним не тревогой о судьбах политических интересов России или же волнением о бывших соотечественниках. Дело не в том, что Молдавия служит воротами в Европу в случае возвращения Одессы и не в том, что Грузия помогает обходить санкции и вести дела с игроками Закавказья и Ближнего Востока.



Если говорить в отношении реальных дел, то даже в глухой Молдавии, где политические дрязги застряли на уровне разборок валашских князьков, слово "Европа" уже не имеет магического антуража, способного увлечь всю страну мечтами о сытой жизни. Что уж говорить о Грузии, где впервые за все время независимого существования появилась сила, способная вырваться из разборок колхидских князьков и начать рассматривать свою страну как суверенного игрока, имеющего свои привилегии и обязательства.



Грузинские депутаты, получившие после принятия закона об иноагентах санкционный нагоняй от европейских монополистов истины, меньше всего похожи на людей, очарованных волшебным флером Европы. В данном контексте особенно забавен оказался визит в Грузию укродепутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов): Киев вовсю агитирует Грузию последовать за ней в светлое европейское будущее по тому же принципу, по которому старые лопухи, обманутые финансовой пирамидой, заманивают в нее лопухов поновее. В этом сюрприза нет. Повод для интереса нашей публики здесь другой. Российское общество было по касательной задето гарпуном Джина Шарпа – тем самым, что в нулевые прошил многие страны на постсоветском пространстве, на рубеже первого и второго десятилетий века пробил множество арабских сердец, а в 2014-м возвратным движением вырвал из плоти Украины два региона, здравомыслие и надежду на суверенное будущее.



У нас движение, действовавшее методиками "ненасильственного протеста", сумело натворить куда меньше бед, но даже с теми жалкими отголосками, что все же нас настигли, мы хлебнули горя. Еще 10 лет назад умение перекраивать карту мира с помощью информационных технологий казалось абсолютным козырем, сродни византийским катафрактам, османским пушкам или американским "Малышам"-"Толстякам". Из-за понимания того, на что способно это оружие на своей максимальной мощности, из-за болезненной и кровавой борьбы с последствиями его применения в стране рядом, России и интересна любая попытка соорудить Майдан – особенно так близко. И то, что показывает пример и Молдавии, и Грузии – запал иссяк.



В год, когда по швам трещит грандиозный и монументальный украинский проект, когда была пущена кровь сионистскому Голиафу, когда образцовая американская демократия позорится трюками уровня ельцинских выборов 1996 года, когда европейская политика стала напоминать питомник чихуахуа, Западу стало совсем не до разжигания больших и старательных пожаров на российской периферии. Конструирование "оранжевой революции" – процесс творческий и требующий ясного неба новостных сводок, дабы влить тщательно намешанную пропаганду во внимательные уши. Сейчас же фантазии на новые трюки просто нет, так что остается гонять по кругу тех же самых побитых женщин, девочек с конституциями, музыкантов в толпе и плакаты с рисунками поднятого вверх кулака и надписями на английском. Ну а новости сейчас так переполнены самыми разными Камалами, Иранами, корейцами, Пи Дидди и Илонами Масками, что воткнуть куда-нибудь очередной лягушатник в какой-то не пойми где находящейся стране – задача не из легких. Источник - zavtra.ru

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