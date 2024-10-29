Цивилизационные вехи России. О наших достижениях, - Сергей Ключников

00:44 31.10.2024 29 октября 2024

Цивилизационные вехи России.

о наших достижениях

Сергей Ключников



На состоявшемся недавно заседании Совета Безопасности России обсуждалась тема объективной трактовки истории, которая, как отметил российский президент, последние годы часто используется в качестве средства достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Предлагаем вниманию читателей "Завтра" работу, посвященную этой проблеме.



Что нужно сделать для того, чтобы программа патриотического воспитания в России была по-настоящему действенной и смогла преобразить историческое сознание нашего народа в духе сохранения и развития его традиционных ценностей? Стержнем такого воспитания и всей системы образования, как представляется, должен стать четко сформулированный список достижений России, определяющих ее цивилизационное значение для человечества в целом, - список, который всему нашему обществу от мала до велика желательно знать назубок, как таблицу умножения, и уметь защищать перед любой аудиторией, даже враждебной. Эти достижения не только должны быть представлены в школьных и вузовских учебниках, но и стать основой нашей политики, дипломатии, образа России в мире. Этот список побед и достижений должен быть абсолютно объективным, исходящим из принципа "Бог не в силе, а в правде". На основе такого эталонного документа, в разработке которого важно самое широкое общественное участие, следует реализовывать самые разные образовательные и просветительские проекты. Патриотическое воспитание без знания реальных достижений страны рискует вылиться в худший тип пропаганды.



Что при этом считать цивилизационным достижением? Наверное, выбор должен определяться системой взаимосвязанных критериев. Это значительность сделанного в сравнении со свершениями других стран, сообществ или отдельных людей, первенство совершенного во времени (кто сделал то или иное открытие первым), новизна сотворенного и, конечно, соответствие национальным нравственно-духовным идеалам и представлениям.



Цивилизационная самостоятельность России



Это качество русской цивилизации опирается и на ее особое географическое положение, и на ее историю. Наша страна является, с одной стороны, наследницей Византии (Второго Рима), а с другой - наследницей кочевых империй Центральной Азии. Как наследница Византии Русь-Россия, ставшая Третьим Римом, унаследовала от него и символ двуглавого орла, и монархическую форму правления, обряд венчания на царство, государственные титулы и кириллицу (которую Кирилл и Мефодий создали по приказу византийского императора Михаила III). Основав мощное государство, существующее на совершенно иных принципах, нежели западная цивилизация, русские, по сути, выдвинули иной цивилизационный проект. Его суть: можно развиваться без жесткой конкуренции, не обязательно колонизируя и поглощая своих соседей. Этот проект, соединивший и преемственность, и самостоятельность, был воспринят и творчески переработан нашей страной еще в XV веке и всякий раз воскресал в новой форме при сменах социальной формации. Самостоятельность России проявлялась во все времена и эпохи ее существования.



Освоение северных и других экстремальных пространств



Оно произошло благодаря глубинному государственному инстинкту и особым психологическим качествам русского народа, который в содружестве с другими народами и народностями сумел обжить и освоить самую большую в мире территорию, превратив эти в значительной части малопригодные для обитания земли (с резко континентальным климатом и рискованными условиями для земледелия) в единое государство и вполне уютное для жизни пространство. Именно русские в своем движении на север и восток, "встречь солнцу", открыли на географическом уровне, исследовали, обжили наиболее холодные территории Сибири, Арктики, обнаружив также Антарктиду, северный полюс холода в Якутии и южный полюс недоступности, пробурили самую глубокую в мире Кольскую скважину (12 262 метра). Именно Российское государство организовало еще в XVIII веке крупнейшую по масштабу Великую Северную экспедицию (1733–1743 гг.), которая открыла Алеутские острова, Северо-Западную Америку и начала масштабное изучение и освоение северных территорий: Сибири, Камчатки и Аляски.



Русская святость и сохранение православной веры в самой чистой и близкой к древнему христианству форме



Россия дала миру величайших святых, являющихся образцами чистоты и высоты духа, непрерывно молившихся о благе мира. Сергий Радонежский, Нил Сорский, Серафим Саровский, Димитрий Ростовский, Паисий Величковский, Оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский, Серафим Вырицкий, Лука Войно-Ясенецкий, Иоанн Крестьянкин поднялись в своем молитвенном подвиге на недосягаемую высоту духа. Главный урок, который они преподали человечеству, заключается в утверждении бескорыстного служения миру и духовного самопожертвования как стержня жизни и как ценности, которая превыше всех форм эгоизма, - показали, что можно и нужно жить именно так.



Россия приняла и донесла до нынешних дней практически без изменения Православную церковь и веру, сохранив всю догматику, культ, церковные богослужения, институт святых, веру, ставшую глубинной основой русской культуры, что помогло стране сберечь цивилизационную идентичность и суверенитет. Почему мы ближе всего к первоначальному христианству? На этот вопрос даются различные ответы, но не будем входить в догматические дискуссии, оттолкнемся от сегодняшней ситуации. Русская православная церковь отрицает ЛГБТ*-браки и отношения, следуя здесь духу и букве раннего христианства, в то время как Католическая церковь и даже Греческая православная церковь, к сожалению, эти браки освящают. Верность духу древней религиозной традиции в ее чистоте, пронесенная через тысячелетия, - это огромная духовная цивилизационная заслуга нашей Церкви (речь идет не только о богослужении, а о нравственном поведении Церкви и верующих).



Именно православие помогло сформировать в русском человеке качество, словесное обозначение которого отсутствует в языках Запада, - совесть, качество, которого сегодня как главным вершителям мировой политики, так и западным обывателям и потребителям очень не хватает.



Создание единой государственности на основе принципа национальной уживчивости



Россия сумела присоединить и освоить ближние по отношению к ней пространства мирно, в большинстве случаев сохранив дружеские отношения между народами, жившими на данной территории, никого не истребляя, в отличие от действий американцев по отношению к индейцам или германцев по отношению к славянским народам. Русский народ продемонстрировал миру пример удивительной веротерпимости, миролюбия и уживчивости с соседями, соединив на своей огромной территории самые разные народы, народности и племена (более 100 коренных этносов), исповедовавшие различные религии, верования и культы, объединив их в одно многоэтническое государство.



Представители любого народа или народности наряду с русскими получали возможность войти в руководящие органы государства. Почти все сохранившиеся на территории России народы сберегли свою религию, верования, культуру, язык, обычаи и не подверглись какой-либо ассимиляции со стороны великороссов. И Кавказ, и Средняя Азия были освоены Россией намного более мирно, нежели это представлено на Западе. Наша страна всегда договаривалась с народами, жившими на присоединенных территориях, и, в отличие от Запада, никогда не создавала колоний на данных территориях.



Неоднократные победы над диктаторскими режимами



Россия на протяжении своей истории как минимум трижды не допустила появления мировой диктатуры, утверждение которой препятствовало бы развитию человеческой цивилизации. Ценою огромных потерь она преградила татаро-монголам путь в Европу, разгромила европейских диктаторов Наполеона и Гитлера, которые были готовы колонизировать не только Запад, но и Восток. Россия одержала военные победы над Хазарским каганатом, Золотой Ордой, Крымским ханством, Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой, Шведским королевством, Османской империей, Австро-Венгерской империей, Германией и Японией. Практически во всех случаях столкновения с этими государствами мы преследовали не захватнические цели, а защищались от внешней агрессии, при этом со времен Куликовской битвы сохраняя и утверждая свою суверенность.



Военные достижения России



Три четверти своего исторического времени Россия провела в войнах различного характера - иногда масштабных, иногда малозаметных и локальных. Почти во всех из них она одерживала победы, быстрые или постепенные. Даже ее редкие поражения не приводили к территориальным потерям и окончательной утрате суверенитета. Противники России всегда признавали мощь ее армии, храбрость как неотъемлемую психологическую черту русского характера, сметливость и героизм наших воинов, талантливость русских военачальников, крепость и эффективность нашей армейской организации.



Создание мощнейшего оружия



В условиях ядерной угрозы со стороны США и других военных угроз со стороны блока НАТО Россия, называвшаяся в те годы Советским Союзом, смогла с невероятной быстротой создать атомную, а позднее - и водородную бомбу, что позволило избежать ядерной войны, всерьез рассматривавшейся странами Запада как возможный вариант развития событий после жестоких и в военном плане бессмысленных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки. Наличие у СССР атомной и водородной бомбы обеспечило мир в Европе и во всем мире более чем на 70 лет. Помимо ядерных технологий, Россия на протяжении всей своей истории постоянно создавала образцы мощного оружия в различных сферах и областях вооружений. И сегодня Россия впереди планеты всей по ряду систем оружия, включая гиперзвуковое, что вынуждены констатировать не только западные независимые эксперты, но и представители американской администрации.



Последовательное отрицание фашизма и нацизма



На протяжении многих десятилетий Россия последовательно боролась с фашизмом и его разновидностями, такими как германский нацизм, итальянский и румынский фашизм, японский милитаризм (который можно назвать азиатским квазифашизмом), мы сегодня сражаемся с киевским режимом на Украине, где возрождается культ нацизма с украинским лицом. Россия была инициатором Нюрнбергского процесса, осудившего фашизм на международном юридическом уровне. Но именно Запад, обвиняющий нас в тоталитаризме, взрастил все перечисленные виды фашизма.



Милосердие и сострадание, гуманное отношение к побежденному противнику



Это свойство русских и русского государства, проявляющееся на протяжении всех исторических периодов его существования, связано с глубинным усвоением нашим народом принципов христианской этики. Русские князья и цари приказывали своим солдатам оказывать раненым и пленным противникам необходимую помощь, не добивать поверженного врага. Известно великодушие Александра I по отношению к разгромленным французам, когда российские войска вошли в Париж в 1814 году. "Мы их наказали любовью", - заявил российский император вскоре после взятия французской столицы, которую он оставил в целости и сохранности, в отличие от армии Наполеона, разграбившей Москву. Мы относились к немцам, попавшим к нам в плен во время Первой мировой войны, намного гуманнее, чем относились к нашим пленным в немецких и австро-венгерских армиях. В годы Великой Отечественной войны число советских воинов, погибших в плену, составило около 57% от общего числа, в то время как немецких пленных у нас погибло всего 14,9%. Примеров народной гуманности по отношению к вчерашнему врагу, когда голодные женщины делились с пленными немцами последней буханкой хлеба, также было очень много, что подтверждается и документами, и воспоминаниями, и художественными произведениями. Это полностью опровергает ту ложь про якобы имевшее место тотальное зверство советских солдат по отношению к немцам как противникам, включая миф о "миллионах изнасилованных немок".



Совсем иначе вело себя по отношению к нашим пленным население Третьего рейха. Известная "Мюльфиртельская охота на зайцев", когда в ночь со 2 на 3 февраля 1945 года, за три месяца до Победы, 419 советских пленных сбежали из Маутхаузена, обычные австрийские крестьяне, от подростков до стариков, объединившись с полицией, с изощренным садизмом убили почти всех беглецов - спаслись лишь 11 человек.



Готовность к быстрой мобилизации



И отечественные, и зарубежные историки всегда отмечали, что Россия отличается способностью быстро "воскресать из пепла" после поражений. Это качество проявилось в нашей стране и через умение мощно и эффективно мобилизовать население для ведения военных действий. Русская мобилизация в условиях войны - это почти всегда сочетание государственных действий, идущих сверху, и народной низовой инициативы. Можно выделить несколько проявлений подобной мобилизации: Куликовская битва, Смутное время, мобилизация 1876–1877 годов, происходившая во время русско-турецкой войны, самая неудачная мобилизация 1904–1905 годов в ходе русско-японской войны, мобилизация Первой мировой войны, поставившая под ружье 15 миллионов человек. Мобилизация 1941–1945 годов, собравшая около 34 миллионов человек и прошедшая наиболее эффективно, завершилась разгромом не только гитлеровского Третьего рейха, но всей той, весьма значительной, части Европы, которую сумели объединить нацисты.



Готовность к мобилизации, это важное цивилизационное качество русского народа, может быть еще востребована в будущих глобальных катастрофах и испытаниях, неизбежно ожидающих человечество.



Построение социализма в отдельно взятой стране



Этот исторический эксперимент оказал весьма масштабное влияние не только на отечественную, но и на мировую историю, сыграв в ней исключительно важную роль. Многие цивилизационные изменения, произошедшие в мире, обусловлены именно этим фактором: разрушение мировой колониальной системы, социальность в самом широком смысле этого слова, включая повсеместное установление восьмичасового рабочего дня, движение профсоюзов, защищающих права трудящихся, создание материально-технической и экономической базы Китая, Индии, ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки. Советский опыт помог России совершить громадный цивилизационный скачок и шагнуть с уровня региональной державы, какой она была до революции со своим пятым местом, на уровень сверхдержавы и страны, находящейся на втором месте по своему экономическому и военному развитию. Советский опыт помог людям максимально развить качества самостоятельности, коллективизма, самопожертвования, взаимовыручки и стойкости, что помогло справиться с тяжелейшими испытаниями ХХ века.



Быстрое восстановление экономики



После самой разрушительной за всю мировую историю войны Советский Союз, потерявший в ней 27 миллионов граждан, быстрее других, менее пострадавших стран - например Великобритании, восстановил собственную экономику и отменил карточную систему. Это был значимый пример для других стран и экономик, свидетельствующий о громадном экономическом, человеческом и цивилизационном потенциале нашей страны.



Уникальные космические достижения



Россия (СССР) является первой в истории космической державой. В числе ее достижений - первый космодром, первая космическая ракета, первый в мире искусственный спутник Земли, первый космонавт и первая женщина-космонавт, первый выход человека в открытый космос, первый робот-планетоход, первая орбитальная космическая станция, первая глобальная система спутниковой навигации. За нами также приоритеты создания первых в мире космических аппаратов, побывавших на Луне ("Луна-2", 13 сентября 1959 г.), Венере ("Венера-7", 15 декабря 1970 г.) и Марсе ("Марс-2", 27 ноября 1971 г.), роботов для исследования небесных тел (космическая программа "Луноход").



Освоение мирного атома



Россия (СССР) выступает безусловным лидером в атомной энергетике и других сферах применения мирного атома. Первая в мире АЭС в Обнинске, полный комплекс самых передовых технологий по обогащению разных видов ядерного топлива, его использованию в самых разных отраслях экономики от различных типов АЭС, двигательных установок атомных ледоколов, атомных подводных лодок и космических кораблей до ядерной медицины, а также утилизации радиоактивных отходов.



Достижения в области фундаментальной науки, техники и в прикладных сферах



Философ В.В. Аверьянов цитирует работы А.А. Пецко "Мировые приоритеты русского народа" (2012 г.): "Русский гений дал порядка 1200 достижений мирового уровня, в том числе 112 географических открытий, около 400 изобретений, 176 космических первенств, порядка 400 научных достижений (научные открытия, основания теорий, систем, учений, открытие законов), более 200 приоритетов в создании прорывных технологий и других областях. Русские стали основателями таких наук и направлений, как астрофизика, бактериология, вирусология, геофизическая химия, теория движения ионов, евразийство, теория жидких кристаллов, звездная астрономия, иммунология, клеточная биология, лесовозобновления теория, микрооптика, неевклидова геометрия, ортобиотика, почвоведение, радиоуправление, сейсмология, трансплантология, теория устойчивости движения, физика высоких энергий, хроматография, цепных химических реакций теория, четвертичных оледенений теория, эволюционная генетика, ядерных ракетных двигателей теория и др.".



Добавим к этому создание таких направлений науки, как гелиобиология Александра Чижевского, геохимия изотопов Александра Виноградова, гидро- и аэромеханика Сергея Чаплыгина, гиперболоидные конструкции Владимира Шухова, гипотеза возникновения жизни на земле Александра Опарина.



Перечислим главные русские открытия, не соблюдая их хронологии: открытие Михаилом Ломоносовым закона сохранения масс при химических реакциях, паровая машина Ивана Ползунова, самолет Александра Можайского, знаменитая таблица Дмитрия Менделеева, открытие вирусов Дмитрием Ивановским, открытие условного рефлекса Иваном Павловым, всеобщий принцип механики Михаила Остроградского, математическая нотация и многие другие заслуги Леонарда Эйлера, электродвигатель Бориса Якоби, наркоз Николая Пирогова, открытие радио Александром Поповым, открытие внешнего радиационного пояса Земли, находящегося на высоте приблизительно 17 000 км, сделанное в 1958 году группой ученых из МГУ (П.В. Вакулов, С.Н. Вернов, А.Е. Чудаков, Ю.И. Логачев, Е.В. Горчаков), теория биосферы и ноосферы Владимира Вернадского, изобретение телевидения Владимиром Зворыкиным, сверхтекучесть Петра Капицы, создание космических аппаратов, открытие берестяных грамот Артемием Арциховским в Новгороде, дешифровка письменности майя Юрием Кнорозовым, разработка полупроводниковых конструкций под руководством Жореса Алферова, геохимия изотопов - новое направление в науке, которое позволило измерить состав атмосферы Венеры, теория высокоскоростного удара Михаила Лаврентьева, теория вероятностей (раздел математики, изучающий закономерности случайных открытий), созданная великими русскими математиками Пафнутием Чебышевым, Андреем Марковым и Александром Ляпуновым, получившая современное развитие благодаря теории аксиоматизации Андрея Колмогорова, - и множество других высочайших достижений. Из недавних достижений нужно вспомнить доказательство гипотезы Пуанкаре, данное Григорием Перельманом в 2002–2003 годах.



Русскими сделано немало выдающихся географических открытий: открытие Антарктиды (Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, 1820 г.), открытие рек Оби (Александр Абакумович, 1364 г.), и Лены (Демид Пянда, 1620–1624 гг.), Берингова пролива (Семен Дежнев, 1648 г.), Аляски (Михаил Гвоздев, 1732 г.), Татарского пролива (Геннадий Невельской, 1849 г.), Тянь-Шаня (Петр Семенов, 1856–1858 гг.), Тибетского плоскогорья (Николай Пржевальский, 1883 г.), Северного морского пути (Борис Вилькицкий, 1915 г.). Выдающихся русских путешественников тоже можно называть: Афанасий Никитин, Семен Дежнев, Витус Беринг, Харитон и Дмитрий Лаптевы, Иван Крузенштерн, Юрий Лисянский, Василий Головнин, Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев, Федор Конюхов.



Россия является лидером мира по экспорту пшеницы: на ее долю приходится около 26% мирового рынка (у США и Канады по 17%).



И за границей русский гений сохраняет свою пассионарность и способность рождать что-то новое и выдающееся. Список русских изобретателей-эмигрантов весьма внушителен. Создание русских изобретений было во многом продиктовано задачами национальной обороны и развития промышленности. Наши подлинные изобретатели практически никогда не работали исключительно ради прибыли и личного комфорта обывателей (как работали западные изобретатели) и не были воодушевлены идеалами ленивого существования, лежания на боку и нажимания на кнопку, чтобы умная машина все сделала за человека.



Достижения, совершенные большими коллективами людей



Это прежде всего план ГОЭЛРО, индустриализация 20–30-х годов с множеством реализованных проектов - в том числе таких, как Днепрогэс (Запорожье), Сельмашстрой (Ростов-на-Дону), металлургические комбинаты в Магнитогорске и Новокузнецке, тракторные заводы в Сталинграде, Харькове и Челябинске, машиностроительные заводы в Свердловске (Екатеринбурге), Комсомольске-на-Амуре, - что позволило стране в кратчайшие сроки выйти на передовые экономические рубежи. В годы Великой Отечественной войны была успешно осуществлена не имеющая мировых аналогов эвакуация населения (в целом до 15 млн человек) и производственных мощностей (до 3 тысяч крупных и средних промышленных предприятий, около 1,5 тысяч колхозов и совхозов) на восток страны. За первые 4 месяца которой (с 22 июня по 15 октября 1941 г.) из-под удара агрессора были выведены 8 млн человек, 2,5 тысячи промышленных предприятий, 1,5 тысячи колхозов и совхозов. Благодаря этому мощность оборонного комплекса страны за первый год войны не снизилась, а выросла в 2,5–3 раза!



В 50–70-х годах было осуществлено строительство крупнейших Братской и Красноярской ГЭС, БАМа (самый крупный в мире железнодорожный проект второй половины ХХ века), сети трансконтинентальных нефте- и газопроводов, создана Единая энергетическая система СССР.



Достижения в области литературы и искусства



В гуманитарной сфере цивилизационные достижения России неоспоримы. Имена писателей А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, музыкантов М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.А. Балакирева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова, художников А.А. Иванова, И.К. Айвазовского, И.Е. Репина, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, В.А. Серова, В.И. Сурикова, Н.К. Рериха, В.В. Верещагина, К.А. Коровина - в ряду высших проявлений отечественного и мирового искусства. Русский фольклор - песни, былины, сказки - носит максимально гуманный характер по сравнению с мировыми аналогами. Русская музыкальная культура, от народной протяжной многоголосной песни до вершин симфонической музыки, представляет собой звуковой образ космоса. Русский театр с его системами К.С. Станиславского и М.А. Чехова, русские опера и балет имеют высочайшую популярность и признание во всем мире. Русская философия родила теорию культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского задолго до Освальда Шпенглера, также уникальны и мощны такие направления мысли, как евразийство и русский космизм.



Достижения в сфере здравоохранения и медицины



Создание первой в мире государственной централизованной системы здравоохранения под руководством Н.А. Семашко. Эта система опиралась и на дореволюционный опыт отечественной медицины, в том числе на опыт деятельности Комиссии по вопросу об улучшении санитарных условий и уменьшении смертности в России во главе с С.П. Боткиным. В рамках "системы Семашко" был разработан многоуровневый механизм защиты здоровья населения, пронизывающий все стороны жизни государства и общества. Его эффективность в пять раз превосходила западные достижения, и, по оценке ВОЗ, данной в 1978 году, эта система была признана лучшей в мире и стала образцом для многих систем национального здравоохранения. Продолжительность жизни в нашей стране с 1926 по 1972 год выросла на 26 лет, смертность от туберкулеза за период 1913–1945 годов снизилась в пять раз, а в Великую Отечественную войну была предотвращена угроза пандемий и эпидемий. Ситуацию с коронавирусной инфекцией в России удалось пройти относительно спокойно еще и потому, что в целом был сохранен комплекс медицинских учреждений, созданный в рамках "системы Семашко".



Выдающиеся спортивные достижения России



История свидетельствует о том, что русские, особенно в советский период, демонстрировали выдающиеся примеры не только духовного, но и физического развития. В тот период шесть раз (в 1956, 1960, 1972, 1976, 1988 и 1992 гг.) на Олимпийских играх отечественные спортсмены занимали первые места в медальном зачете, и лишь однажды, в 1968-м - американцы. Сборная СССР и России постоянно лидировала по таким видам спорта, как хоккей, фигурное катание, синхронное плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, шахматы.



Помощь другим народам в сохранении и развитии их государственного суверенитета



На протяжении своей истории Россия неоднократно помогала многим странам мира создать и/или защитить их государственность. Так, в XVIII веке Российская империя при Екатерине II выступила в поддержку 13 североамериканских колоний, начавших борьбу за независимость от Великобритании (Лига вооруженного нейтралитета), что способствовало созданию Соединенных Штатов Америки. В 1860-х годах Россия оказала военно-политическое содействие федеральному правительству США в гражданской войне между Севером и Югом, поддержав единство этой страны. Независимость Греции, Болгарии, Румынии и Сербии от владычества Османской империи во многом были обеспечены действиями России. Австрия, Норвегия, Чехословакия и Польша были освобождены от оккупации Третьим рейхом в 1945 году. При этом твердая позиция И.В. Сталина позволила сохранить государственность Германии и Польши. Неоценима помощь китайским коммунистам в создании и дальнейшем развитии КНР. Не стоит забывать и огромную роль нашей страны в деле создания государства Израиль - без нее оно вряд ли было бы создано. Многие страны Африки и Азии, в том числе Индия, Вьетнам, КНДР, Ангола, Мозамбик освободились от колониальной зависимости благодаря помощи СССР. Также было обеспечено сохранение Египтом его независимости в двух войнах. Ряд крупных международных организаций: Священный союз, который еще в XIX веке утвердил Александр I, Лига Наций как предшественник ООН и, наконец, Организация Объединенных Наций - были созданы при самом активном участии России, которая была локомотивом в этих акциях.



Здесь отмечены основные, на наш взгляд, цивилизационные достижения России, список которых можно и нужно расширять, уточнять и дополнять с учетом той ситуации, в которой мы находимся - цивилизационная война против Запада, частью которой сейчас является Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины как проекта "анти-России". Победа в этой войне - обязательное условие выживания нашей страны в дополнение списка побед и достижений России. На пути к этой цели нам будет необходимо не только совершить множество ратных и трудовых подвигов, превосходя самих себя в новых открытиях, изобретениях и достижениях. Необходимо также защитить прежние открытия, изобретения и достижения, сохранить память о них, которая в рамках гибридной войны подвергается активным атакам извне, в том числе через такие глобальные информационные ресурсы, как "Википедия"**, "Ютюб"**, различные мессенджеры и социальные сети, наполненные деструктивным по отношению к нашей стране, к ее истории и культуре русофобским содержанием. Возможно, для решения этой патриотической и имеющей общечеловеческое значение задачи понадобится создать и наполнить множество интернет-платформ, интерактивных диалоговых площадок, сайтов, групп в социальных сетях. Конечно, это должно стать совместным делом государства и общества, а являющийся необходимой и ключевой частью такого дела список наших цивилизационных достижений, масштабных и локальных, необходимо создать и утвердить.



Представляется необходимым, чтобы все граждане нашей страны, от школьников и студентов до военных и политиков, получили в руки инструменты нескольких уровней, где будут излагаться основные цивилизационные достижения нашей страны. Не считая изложенную выше версию единственно верной, предлагаю профессиональным историкам в самый краткий срок обсудить соответствующую инициативу, при необходимости скорректировать список достижений, а затем направить его на утверждение органам государственной власти Российской Федерации.



Илл. Дмитрий Дмитриев. "Иван и Жар-птица".



*запрещенное в РФ экстремистское движение



**организации, нарушающие законодательство РФ Источник - zavtra.ru

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