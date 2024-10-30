Узбекистан. Назначен новый первый замминистра дошкольного и школьного образования - Шерзод Каримов

00:48 31.10.2024

Пост первого замминистра дошкольного и школьного образования вместо Усмана Шарифходжаева занял Шерзод Каримов. До этого он работал в департаменте Кабмина во вопросам "махаллинской семерки", молодежной политики и духовности.



Постановлением президента Узбекистана Шерзод Абдурасулович Каримов назначен первым заместителем министра дошкольного и школьного образования, сообщает МДШО.



На этой должности он сменил Усмана Шарифходжаева, который недавно был назначен заместителем директора Национального агентства социальной защиты.



Шерзод Каримов с 2018 года занимал ответственные посты в Кабинете министров по направлениям образования и социальной сферы.



До назначения с февраля текущего года был начальником отдела молодежной политики, дошкольного и школьного образования, здравоохранения и духовности департамента во вопросам "махаллинской семерки", молодежной политики и духовности Кабинета министров.