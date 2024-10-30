Кто будет брать Киев и Сеул? Глава МИД КНДР Цой Сон Хи привезла в Москву новый план

01:14 31.10.2024

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ



КТО БУДЕТ БРАТЬ КИЕВ И СЕУЛ? ГЛАВА МИД КНДР ПРИВЕЗЛА В МОСКВУ НОВЫЙ ПЛАН

Отношения России и Северной Кореи развиваются по нарастающей. В Москве с визитом находится министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Программа ее визита не раскрывается, как и темы переговоров. У американских аналитиков закипают мозги.



"Полная тайна вкладов"

Сухие сообщения информагентств о том, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву и проведет переговоры с официальными лицами, несут в себе мощный информационный заряд. Даже в том случае, когда они сопровождаются фразой о том, что "программа визита не раскрывается".



Накануне посольство России в Пхеньяне сообщило, что поездка министра проходит "в рамках стратегического диалога", договоренность об активизации которого была достигнута лидерами двух стран на саммите в июне. О таких же "стратегических консультациях" между Россией и КНДР сообщила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.



По данным агентства ЦТАК, Цой Сон Хи вылетела из Пхеньяна в Россию еще 28 октября. По данным РИА Новости, которое ссылается на дипломатический источник, во вторник глава МИД КНДР находилась во Владивостоке. При этом источник не стал уточнять, с кем именно северокорейский министр будет вести переговоры в Москве.



МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНДР ЦОЙ СОН ХИ ПРИБЫЛА В МОСКВУ И ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ MOD RUSSIA/VIA GLOBALLOOKPRESS.COM



Дух и буква

В контексте весьма закрытого формата визита Цой Сон Хи есть смыл напомнить, что Россия и КНДР сообщали прежде о намерении регулярно проводить углубленные консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики "как на высшем дипломатическом уровне, так и между курирующими заместителями министров иностранных дел и руководителями структурных подразделений".



Все это осуществляется в соответствии с духом и буквой нового базового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанного в июне этого года во время официального государственного визита в КНДР президента России Владимира Путина.



Заметим, что последний раз глава МИД КНДР побывала в Москве с официальным визитом в середине января этого года в составе возглавляемой ею правительственной делегации. Тогда она провела переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Тогда стороны обсуждали развитие двусторонних связей "с упором на реализацию договоренностей сентябрьского саммита лидеров двух государств на космодроме Восточный, включая график предстоящих политических контактов".



Вся соль в деталях

Этот график "политических контактов" хронологически закончился в июне государственным визитом Путина в Северную Корею и подписанием упомянутого выше Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ стал кульминацией формирования в нынешних геополитических условиях стратегического союза двух стран, имеющего проекции в политической, экономической и военной областях.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН И ЛИДЕР КНДР КИМ ЧЕН ЫН ВО ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В ПХЕНЬЯНЕ.



В контексте разговоров, домыслов и реальных фактов о переброске Северной Кореей своих воинских подразделений в зону СВО политические аналитики прежде всего обращают внимание на 4-ю, важнейшую в сегодняшних обстоятельствах статью Договора, в которой говорится, что "если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами".



В этом контексте уже мемом стал недавний ответ президента Владимира Путина на прямой вопрос о присутствии военных КНДР в нашей стране, фотографиями и видеороликами которых заполнена Сеть. Президент России заявил:



Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают.



Ранее западные СМИ сообщили о прибытии в Россию нескольких тысяч северокорейских военных. При этом отмечалось, что это только первая партия и скоро прибудут еще. А на Украине и вовсе объявили, что бойцы КНДР уже находятся в Курской области.



В связи с тем, что публичные контакты министра иностранных дел КНДР с нашими дипломатами всегда заканчиваются серьезными, даже эпохальными событиями (вроде визита Владимира Путина в КНДР и подписания стратегических документов), можно с умеренным оптимизмом предположить, что и по итогам нынешнего визита Цой Сон Хи в Москву следует ждать некой новой вехи в двусторонних отношениях. Нового плана.



YONHAPNEWS. ПОДПИСИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И КИМ ЧЕН ЫНА НА ИСТОРИЧЕСКОМ ДОГОВОРЕ.



Кто будет брать Киев и Сеул

Пока преждевременно ждать каких-то прямых ответов на вопрос о вероятности участия военнослужащих КНДР в различных боевых операциях в зоне СВО совместно с российскими военнослужащими. Но, судя по словам Путина, некое участие северокорейских бойцов на нашей стороне в войне на Украине - это уже секрет Полишинеля.



В этой связи надо отметить, что КНДР - это первая страна, которая воюет (или будет воевать) на стороне России. До сего момента только русские солдаты проливали кровь за интересы других народов и других держав - начиная XVIII века и кончая XX. Что касается Северной Кореи, то в Пхеньяне, конечно, не забыли помощь со стороны СССР во время военных действий на Корейском полуострове в 1950-1953 годах. Небо над Кореей тогда было полностью во власти русских летчиков.



Но сегодня Северная Корея не просто отдает долги. Надо понимать, что северные корейцы на нашем фронте - это отнюдь не бесплатный подарок руководителя КНДР Ким Чен Ына президенту Путину. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что Россия "незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", если КНДР окажется в состоянии войны с какой-то другой страной - вероятно, с Южной Кореей, прежде всего.



Так что если северные корейцы помогут нам брать Киев, то нам, вполне вероятно, придется помогать им брать Сеул.