Найден способ избавить Россию от нелегалов: платным станет все, - СП

07:52 31.10.2024

В СПЧ предложили лишить мигрантов бесплатной медицины, а их детей – бюджетных мест в школах и детсадах



Портрет идеального мигранта нарисовал глава СПЧ Валерий Фадеев. Национальность – не важно. Образование – в наличии. Культура – на уровне. Радикальная "накачка мозгов" – отсутствует. Требования, прямо скажем, не заоблачные. Однако, чтобы именно такие иностранцы приезжали в Россию, всю миграционную политику придется менять в корне. Госдума свой ход уже сделала, утвердив пакет законов, ужесточающих миграционный режим. Правозащитники же предлагают сделать Россию дорогим удовольствием для иностранцев.



В СПЧ предложили лишить мигрантов бесплатной медицины, а их детей – бюджетных мест в школах и детсадах



Общественники думцам решили помочь и подготовили свою аналитику по миграционной ситуации в России. Валерий Фадеев презентовал в среду доклад СПЧ. В нем четыре раздела: здравоохранение, образование, труд и безопасность.



Главное, на что упирают правозащитники, – работодатели должны сами заботиться о приезжих сотрудниках. Не нашли специалиста в России? Захотели иностранца? Вот сами за него и платите.



– Мы до сих пор не понимаем, сколько тратим на медпомощь мигрантам и их семьям. Таких расчетов нет, – признал Валерий Фадеев.



Чтобы не тонуть в расчетах, правозащитники предложили другой вариант: возложить на работодателей обязанность покупать медицинскую страховку для каждого мигранта на срок его трудоустройства, но не менее чем на один год.



– Без повышения ответственности работодателя мы не добьемся решения миграционной проблемы, – уверен глава СПЧ.



Фадеев похвалил парламентариев за новый закон, ужесточающий правила приема экзаменов у мигрантов. Но у этой медали тоже нашлась оборотная сторона. Правозащитники сами попытались интереса ради пройти тест, который сдают иностранцы. Не прошли. Вопросы по основам русской культуры и истории там такие, что нужна ученая степень, чтобы дать правильные ответы.



– Нужно создать для мигрантов небольшую брошюру с общими понятиями о том, как и чем мы живем, – предложил Валерий Фадеев и пояснил: объемом она должна быть не толще Правил дорожного движения.



Ни у кого ведь не возникает негатива по поводу необходимости их учить, прежде чем сесть за руль. А если б ПДД по объему были как Большая советская энциклопедия, что было бы в стране с аварийностью?..



Отдельная проблема – дети мигрантов. Львиная доля из них по-русски не говорят. Девочек родители зачастую не отдают в школу специально, из религиозных соображений.



– Комплексной проблемой для системы школьного образования стал приток детей-инофонов, слабо владеющих либо вообще не владеющих русским языком. Их зачисление в общие классы создает трудности для учителей и других учеников, которые вынуждены отставать от программы, – заявил глава СПЧ и добавил, что такие дети не социализированы и рискуют оказаться вовлеченными в этнические анклавы.



С анклавами, кстати, специалисты пока сами не понимают, как быть. Ряд экспертов предлагают ограничить численность мигрантов, проживающих на единице площади. Но это как-то "не очень" с точки зрения прав человека. Однако необходимость разобщать "радикалов с прокачанными мозгами" налицо. Что бывает, если этого не делать, мы все уже увидели: в российских колониях то и дело начали происходить то теракты, то побеги с подкопами.



– Есть проблема, что заключенные, будто бы мусульмане, а на самом деле радикалы с прокачанными мозгами, кучкуются. Их надо разобщать, расселять, – констатировал Валерий Фадеев.



Возвращаясь к проблеме не говорящих по-русски детей мигрантов, глава СПЧ указал на нюанс в законодательстве, которые многие упускают. Да, в Конституции говорится о праве каждого на среднее образование. Но там не сказано, что школа обязана взять ребенка, не знающего русского языка. В такой ситуации право на получение образования никто у маленького мигранта не отбирает. Просто реализовать его можно будет лишь тогда, когда он научится изъясняться на одном с учителем и одноклассниками языке.



Для решения проблемы авторы доклада предлагают установить требование об обязательном прохождении тестирования на знание русского языка до зачисления таких детей в школы. Принимать ребенка или не принимать – решение должно оставаться за самой школой по итогам тестирования. Не сдавших тест отправят на языковые курсы.



Здесь тоже есть нюанс: тратить бюджетные средства на создание таких курсов не планируется. Разработчики инициативы предлагают сделать их платными – за счет самих мигрантов или их работодателей. Коммерческими могут стать и места в детских садах и школах для приезжих из других стран. Такая мера понизит фактор доступности России как не просто комфортного, а фактически бесплатного места для жизни.



При этом принципиально важно, что никто не говорит о необходимости разделять мигрантов по национальному признаку. Речь идет только о том, чтобы в Россию приезжали люди культурные и образованные, с нужной квалификацией.



– Не должна национальность быть критерием приема на работу, – резюмировал Валерий Фадеев.



Авторы: ТАТЬЯНА АНТОНОВА

30.10.24