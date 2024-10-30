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Израилю и "Хезболле" предложили развестись. США намерены завершить войну в Ливане, - Къ
07:59 31.10.2024

30.10.2024,

Израилю и "Хезболле" предложили развестись.
США намерены завершить войну в Ливане, как когда-то
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел со своими министрами обсуждение плана прекращения огня в Ливане. В основу плана, обсуждать который на Ближний Восток отправляется специальная делегация из США, положена резолюция 1701 Совета Безопасности ООН - документ, позволивший в 2006 году завершить Вторую ливанскую войну. Сделка ставит перед "Хезболлой" жесткие, почти ультимативные условия: отвод отрядов с юга Ливана, их разоружение и сдача позиций ливанской правительственной армии. В США и Израиле считают, что шиитское движение будет вынуждено пойти на серьезные уступки из-за гибели его высшего командования, а также потерь в живой силе и вооружении - в частности, по утверждению израильской стороны, группировка потеряла около 80% своего ракетного потенциала.

Совещание под председательством Биньямина Нетаньяху прошло вечером 29 октября. Это стало одним из косвенных признаков того, что Израиль готов к переговорам о завершении операции "Стрелы севера". Она началась 23 сентября с бомбардировок и в ночь на 1 октября переросла в полномасштабное сухопутное наступление.

О готовности израильского премьера к переговорам говорят и источники ресурса Axios. По их словам, в этой связи в Израиль 31 октября прибывает американская делегация во главе со спецпосланником США Амосом Хохштейном и координатором Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком. Их турне - индикатор того, что заключение мирного соглашения имеет неплохие перспективы.

Дипломатическая инициатива, как утверждают источники газеты "Едиот Ахронот", основана главным образом на практической реализации резолюции 1701 СБ ООН (.pdf). Этот документ формально позволил Израилю и "Хезболле" остановить войну 2006 года, но впоследствии соглашение было нарушено.

План означает отвод отрядов "Хезболлы" за реку Литани, дислокацию на границе от 5 тыс. до 10 тыс. военнослужащих правительственной армии Ливана, а также усиление миротворческих сил ООН или замещение их контингентом Франции, Британии или Германии.

Для контроля над ситуацией должен быть создан международный мониторинговый механизм. Впрочем, Израиль смотрит на этот пункт с недоверием и требует официально закрепить за ним право использовать силу в случае невыполнения противником своих обязательств.

Потенциальная сделка предполагает разоружение "Хезболлы" и отсечение группировки от сухопутных, морских и воздушных каналов оружейных поставок. Израильское правительство предлагает сделать это, дислоцировав нейтральный контингент на границе Ливана с Сирией, откуда идет оружейный транзит из Ирана, снабжающего "Хезболлу" всем необходимым.

Требование разоружения группировки поддерживает и правительство Ливана, которое также требует выполнения резолюции 1701 СБ ООН, намекая на то, что негосударственные формирования не могут иметь мощного наступательного потенциала. В Бейруте надеются, что принуждение "Хезболлы" к миру позволит снизить влияние этой группировки, превратившейся в "государство в государстве".

Но многое будет зависеть от того, как отнесется к мирной инициативе верхушка группировки, которую на этой неделе официально возглавил Наим Кассем.

Назначение функционера, который около 30 лет занимал пост заместителя генерального секретаря и никак не был связан с военной деятельностью "Хезболлы", телеканал "Аль-Арабия" назвал предпосылкой к заключению соглашения о прекращении огня.

Конечно, публичная риторика военизированной организации, провозгласившей с 7 октября 2023 года одной из своих целей поддержку "Хамаса" в секторе Газа, может не отражать всех сдвигов. Но 30 октября в своем первом публичном выступлении в новом качестве Наим Кассем заявил, что его соратники готовы к затяжной войне. Он выразил мнение, что резолюция 1701 СБ ООН была нарушена именно израильтянами.

Что касается реальных настроений в "Хезболле", то США и Израиль, как говорят источники Axios, пришли к выводу, что она изменила свои подходы к войне и готова отмежеваться от палестинских фракций, с которыми у нее в последние годы был даже совместный оперативный центр. Причиной таких изменений, убеждены собеседники Axios, могла стать гибель всей командной верхушки шиитской группировки.

Близкое к "Хезболле" издание Al Akhbar аккуратно замечает, что движение имеет доступ к переговорному процессу через Египет, Алжир, Катар и Францию.

Отдельные вопросы вызывает потенциально возможная роль Москвы. Источники "Едиот Ахронот" утверждают, что Израиль пытается привлечь российскую дипломатию к процессу урегулирования, но не приводит никакой конкретики. Не исключено, что речь может идти о посреднических контактах с Ираном - главным покровителем "Хезболлы".

Израиль вернулся к переговорам об освобождении заложников
В разговоре с "Ъ" отставной американский дипломат Фредерик Хоф, выступавший в 2010–2012 годах посредником на ливано-израильских переговорах, выразил мнение, что многое сейчас будет зависеть от гибкости израильского руководства и его готовности вести прямой диалог с правительством Ливана. "В Ливане, как и в Газе, Израиль оказался гораздо более находчивым в войне, чем в дипломатии. Но если он придает хоть какое-то значение тому, чтобы ливанский народ с энтузиазмом поддерживал новый режим безопасности на ливано-израильской границе, он прекратит бомбардировки и выразит готовность работать с Ливаном",- заключил собеседник "Ъ".

Нил Кербелов

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730350740


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