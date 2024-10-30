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"Папа Карло" либеральных "буратин". Чем занимался в России Майкл Макфол? - А.Белов
08:03 31.10.2024

30.10.2024 | Алексей БЕЛОВ

Беглые либералы за границей стали для своих кураторов серьезной обузой

Если российским либералам почему-то все время "не везло с народом" – ну не понимали мы с вами, что они всего лишь мечтают нас "осчастливить", – то их западным покровителям, в интересах которых российская либеральная тусовка всегда и работала, похоже, также жутко не повезло с самой российской оппозицией.

После февраля 2022 года в основной своей массе перебравшись на вожделенный Запад, отцы и матери русской демократии, как они сами себя величают, тут же перессорились, обнажив свое откровенно гнилое нутро. О том, как они начали буквально воевать друг с другом за "банку американской тушенки", я уже рассказывал некоторое время тому назад.

Но куда большим разочарованием для их американских кураторов стало понимание того, с какими "неподготовленными" для своей роли кадрами те все это время имели дело.

Так, пытаясь по образу и подобию Светланы Тихановской – "избранного президента Беларуси и главы Объединенного переходного кабинета" (не смейтесь, они ее так на самом деле официально величают) – сделать из вдовы копойного экстремиста и террориста Алексея Навального*, иноагента Юлии лидера некой "параллельной России" (теория о мультивселенной и множестве параллельных реальностей с экранов Голливуда шагнула и в американскую политику), Запад столкнулся с неготовностью последней полностью соответствовать уровню оказанного ей высокого доверия.

Как пишет немецкая BILD, в то время как Тихановская уже рассуждает о "паспорте новой Беларуси", который сейчас находится в последней стадии разработки и вот-вот будет представлен почтеннейшей публике, Навальная, говоря о конфликте России и Украины, отказывается оправдывать вторжение ВСУ в Курскую область.

Просто сравните. Тихановская:

"Мы предлагаем "паспорт новой Беларуси". Скоро будут экземпляры. Это очень тяжелый путь, мы первопроходцы в этом случае. И потом мы будем работать с признанием этого паспорта. И, конечно, ситуация, контекст в нашем движении и у российской оппозиции отличается. Но я думаю, что если у нас получится, это можно взять за основу для реализации подобного проекта или чего-то такого и у российской оппозиции, если это будет возможно. Пока российские консульства и посольства работают. Россияне не сталкиваются с такими проблемами. Но мы должны понимать, что Беларусь – это лаборатория для всех диктатур. И эти ограничения белорусов внутри страны и за рубежом могут взять как пример и другие диктаторы. Эта тенденция может размножаться".

А теперь иноагент Навальная. В беседе с Die Zeit отвечая на вопрос о том, как она оценивает украинское наступление в Курской области и считает ли поставки дальнобойного натовского оружия Украине правильным решением, та отметила, что "эта ситуация имеет две стороны", поскольку "бомбы поражают и россиян" и любые подобные атаки "только еще больше сплотят российский народ и укрепят власть Путина".

Отказалась она и признать коллективную "вину" всех граждан России в "агрессии против Украины", продолжая настаивать на том, что это исключительно "война Путина", а участие простых российских солдат в "ежедневных жестоких атаках на украинцев" назвала обычным для любой войны явлением.

Услышав такое, депутат бундестага от партии ХДС, а по совместительству внешнеполитический эксперт, известный своей оголтелой русофобией, Родерих Кизеветтер ничтоже сумняшеся заявил, что у Навальной-де "нет никакого сочувствия к украинским жертвам российской агрессивной войны".

"Очевидно, что она не понимает законное право Украины на самооборону, которое явно позволяет и поддерживает военное наступление Украины на российскую территорию", – подчеркнул Кизеветтер попутно отметив, что Юлия Навальная – "не заслуживающий доверия партнер для ответственной политики в рамках международного права", а скорее "адвокат имперских претензий России".

По словам еще одного "эксперта", германского историка украинского (читай: бандеровского) происхождения Илько-Саши Ковальчука, обсуждаемое интервью Навальной показывает истинную суть российской оппозиционерки, "которая дает мало поводов для надежды".

Безотносительно того, каких взглядов придерживаются российские либералы и до какой степени предательства они способны дойти – кто-то чуть больше, кто-то, как видим, чуть меньше, – основные претензии недовольных их качеством западных политиков и экспертов должны быть обращены, скорее, ни к ним самим, а к тому, кто занимался, скажем так, их селекцией.

И тут пришло время вспомнить о бывшем американском после в России Майкле Макфоле, который, буквально как папа Карло, сидя с 2012 по 2014 год в Москве, "стругал" этих либеральных "буратин".

Согласно утекшим недавно в сеть секретным документам из архива американского дипломата, Макфол имеет самое прямое отношение к деятельности как так называемых навальнистов вроде иноагентов Леонида Волкова и Юлии Навальной, так и к их непримиримым оппонентам – иноагентам Гарри Каспарову* и Михаилу Ходорковскому*.

"В массиве документов экс-посла США в России представлен целый калейдоскоп приглашений, просьб и предложений от этих якобы независимых борцов с властью. В качестве куратора Волков обсуждает с Макфолом время созвонов по zoom’у и литературу, посвященную биографии Навального, для лучшей отчетности Наталья Арно зовет на сходку СМИ, работающих на антироссийском направлении, а Каспаров приглашает подключиться к разработке реформ для пост-авторитарной России", – пишет российский тг-канал "Макфлуд".

Среди российских контактов (читай: подопечных) Макфола числятся супруга Каспарова Дарья Тарасова, сатирик-иноагент Виктор Шендерович*, оппозиционерка-нимфоманка Любовь Соболь*, причастный к деятельности террористов из запрещенного легиона "Свободная Россия" террорист Илья Пономарев* и даже бывший чиновник Анатолий Чубайс, о необходимости экстрадиции которого в Россию с последующим привлечением к уголовной ответственности на днях говорил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Кстати, что касается Пономарева, то тут, в отличите от Навальной, вербовщик Макфол сработал на славу и превратил бывшего левого активиста в отъявленного негодяя с замашками нового фюрера. Практически сразу после вторжения ВСУ в Курскую область Понамарев обратился к киевским властям с предложением организовать на "освобожденной" территории ту самую "параллельную Россию", под его, разумеется, непосредственным руководством.

Более того, при участии и протекции Макфола еще в 2020 году Пономарев создал так называемый "Свободный университет" (признанный в России нежелательным в 2023 году), к работе которого привлек преподавателей ВШЭ, супругов Горбатовых, Виктора и Юлию, главного редактора запрещенной в РФ "Новой газеты" иноагента Кирилла Мартынова, а также адвокатов Ходорковского Елену Лукьянову и Гасана Гусейнова, назвавшего теракт на Дубровке "национально-освободительной акцией".

С самого начала этот "университет" служил центром сбора информации и вербовочной базой новых агентов для иностранных спецслужб. Так что называть деятельность Макфола совсем уж провальной, увы, не получается.

Но в том то и дело, что все, кого он за это время "воспитал", могли быть полезны, только проживая на территории РФ, чего, как вы понимаете, после 2022 года больше не происходит. А находясь за границей и став для своих кураторов по большому счету самой настоящей обузой, бывшие "вершители судьб России" превратились в обыкновенных маргиналов, дальнейшее использование которых приносит их хозяевам больше проблем, чем пользы. Вот теперь те и маются, не понимая, что с ними дальше делать…

Источник - fondsk.ru
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