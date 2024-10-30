Восхождение на Капитолийский холм легким не будет. За кресла в Конгрессе США предстоит ожесточенная борьба, - Е.Мур

08:05 31.10.2024

В то время как в США и во всем мире следят за одной из самых конкурентных президентских гонок в американской истории, не менее острая борьба разворачивается за контроль над двумя палатами Конгресса, выборы в которые пройдут одновременно с президентскими. Сейчас фавориты - республиканцы, но их преимущество в борьбе за Палату представителей минимально. Между тем, кто бы ни победил в президентской гонке, именно от ситуации в Конгрессе будет зависеть, насколько эффективно новый президент сможет продвигать свою повестку.



Из подсчетов, проведенных изданием The Hill, следует: вероятность того, что республиканцы заберут контроль над Сенатом, равна 71%. А того, что сохранят большинство в Палате представителей,- 53%. В Сенате республиканцам предсказывают 52 кресла из 100 (и это дает им возможность не прибегать к помощи дополнительного голоса вице-президента США, который бы они получили в случае равенства голосов).



В Палате представителей пока республиканцы с большой вероятностью гарантировали себе 209 кресел из 435 в нижней палате, а демократы - 208.



За 18 мест пойдет острая борьба, и перевес ожидается всего в один голос - 218 против 217 у демократов.



В любом случае консерваторы не дотянут до результата прошлых выборов. Ранее у республиканцев было 222 мандата в Палате представителей. И все равно им не раз приходилось идти на болезненные компромиссы с противоположным лагерем. Например, нынешнего спикера Палаты представителей республиканца Майка Джонсона от отставки спасли демократы (взамен они добились включения в бюджет помощи Киеву без проведения в США радикальной миграционной реформы).



Впрочем, социологи недооценили демократов на промежуточных выборах в 2022 году, предсказав "красную волну", то есть контроль Республиканской партии над обеими палатами (в итоге Сенат взяли под свой контроль демократы). Не исключено, что и на этот раз эксперты ошибаются и Демпартия сможет забрать у консерваторов Палату представителей. В свете жесткой партийной дисциплины среди демократов это создаст республиканцам серьезные проблемы с точки зрения продвижения повестки в случае победы Дональда Трампа.



Если же победит Камала Харрис, то палки в колеса ее программе будет вставлять республиканский Сенат.



В первые два года правления Джо Байдена консерваторы прикладывали максимум усилий для того, чтобы его администрация месяцами ждала утверждения послов и высокопоставленных чиновников. Сенат не торопился с госбюджетом, что не раз грозило остановкой работы правительства. Но тогда разрешить споры помогали неплохие отношения господина Байдена с лидером консерваторов Митчем Макконнеллом - республиканцем из "старой гвардии". Он долгие годы работал с Джо Байденом, когда тот тоже был законодателем, именно тогда они научились договариваться.



После успешных переговоров с президентом господин Макконнелл дал добро на согласование, например, ключевого для 46-го президента многомиллиардного законопроекта по восстановлению американской инфраструктуры. Ему также удалось собрать необходимые голоса однопартийцев в поддержку пакетов помощи для Украины, хотя внутри его собственной партии росло сопротивление дальнейшему финансированию Киева.



А вот отношения с Дональдом Трампом у Митча Макконнелла после выборов 2020 года разладились. В личных беседах лидер республиканцев называл экс-президента "глупцом" и "подлецом". Об этом написал Newsweek, ссылаясь на готовящуюся к выпуску биографию республиканского лидера. Тем не менее в 2024 году политик поддержал кандидатуру Дональда Трампа, заявив, что они теперь "в одной лодке".



Хотя господин Макконнелл освободит свое сенатское кресло только в январе 2027 года, на переизбрание в лидеры консерваторов в новом Конгрессе он уже не пойдет.



Наиболее вероятным его преемником эксперты называют "республиканца номер два" в Сенате, партийного организатора Джона Тюна. У него с Дональдом Трампом тоже были непростые отношения, и экс-президент даже призывал выдавить республиканца с занимаемой должности. Но все изменилось в марте этого года, когда два политика встретились с глазу на глаз в резиденции Дональда Трампа во Флориде. "Я думаю, у нас есть взаимопонимание",- заявил сенатор, комментируя ту встречу.



Как разворачивается борьба за Конгресс

Хотя идеологически Джон Тюн близок к Митчу Макконнеллу, сложно предсказать его способность к сделкам с демократической администрацией в случае победы Камалы Харрис. Политик придерживается традиционных консервативных взглядов, включающих сокращение расходов правительства, внешнего долга и инфляции. А это противоречит социально ориентированной экономической программе Камалы Харрис.



Джон Тюн, как и Митч Макконнелл, до недавних пор был сторонником помощи Украине, но, по наблюдению портала Axios, не появился на сентябрьской встрече американских законодателей с украинским президентом Владимиром Зеленским. Консерваторы обвинили последнего в том, что на этих выборах он демонстративно встал на сторону демократов. Кроме этого, господин Тюн всерьез задумывался об изменении способов поддержки Киева, отмечая, что большую обеспокоенность у него вызывает рост национального долга США.



Таким образом, смена лидера республиканцев вполне может повлиять на продолжение помощи Киеву и на другие внешнеполитические программы.



Как написал в колонке для Just Security профессор политологии и госполитики в Университете Дьюка Питер Фивер, лидеры, поддерживающие выделение денег Украине (в частности, та же Камала Харрис), должны будут постараться, чтобы заручиться поддержкой Конгресса. По словам эксперта, "хотя решительный президент может какое-то время проводить непопулярную внешнюю политику", в определенный момент это перестает работать. "Не будучи подкрепленной поддержкой общества, нынешняя проукраинская политика вполне может стать очередной жертвой американской внутренней политики",- резюмировал Питер Фивер.



Екатерина Мур, Вашингтон

30.10.24