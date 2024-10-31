Конченый папуас. В очередной раз задержан вождь кыргызского племени саяков Нурлан Мотуев

09:04 31.10.2024

Задержан Нурлан Мотуев

31 октября 2024

"Сводка" (АКИpress) – Задержан Нурлан Мотуев, сообщили 31 октября в пресс-службе ГУВД Бишкека.



16 октября оперативники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции столичной милиции при мониторинге соцсетей установили, что Мотуев в своем аккаунте @nurlan_motuev_official выложил видео, где негативно выражался в отношении представителей национальных меньшинств.



По данному факту началась доследственная проверка, в рамках которой была назначена экспертиза. Как отметили в милиции, результаты показали, что в его словах есть "пропаганда исключительности превосходства, неполноценности человека по признаку национальной принадлежности. В предоставленных на исследование материалах содержатся лингвистические признаки межнациональной розни".



В связи с чем было возбуждено уголовное дело по ст.330 ("Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)") УК КР.



Нурлана Мотуева, 1969 года рождения, водворили в ИВС.



Ведется следствие.



Мотуев в соцсетях обвинял ряд граждан в мошенничестве, из-за чего 17 октября на заседании в ЖК депутат Камила Талиева подняла данный вопрос. На что замглавы МВД Нурбек Абдиев сообщил, что милиция вела на тот момент проверку в отношении Мотуева.