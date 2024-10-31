Курская дуга, 30 октября: Бандеровцы используют русских пленных как живые бомбы, - СП

10:44 31.10.2024

31 октября 24

По данным "Северного ветра", армия Зеленского не гнушается самыми мерзкими методами ведения боевых действий

Александр Ситников



По данным правительства Курской области, в зоне вторжения 29 октября подразделениями нашей армии были спасены 18 мирных жителей: 5 из Суджанского, 10 из Глушковского, 2 из Кореневского и один человек из Большесолдатского районов. Сейчас люди в безопасности и получают необходимую помощь.



Наконец-то прояснилась ситуация и по Новоивановке. Пару дней назад авторитетные в России эксперты писали, что враг, бросив в бой элитную 47-ю ОМБр "Магура", якобы захватил населенный пункт.



Однако в Сети были опубликованы свежие кадры с геолокацией, на которых виден обстрел со стороны противника позиции ВС РФ, причем, скорее всего, не передовой. В результате уточнения ЛБС около трассы Коренево-Суджа, картоделы пришли к выводу, что поселок находится под нашим контролем (см. карту).



Таким образом, несмотря на отчаянные атаки лучших пiдроздiлiв, укровермахт не смог деблокировать крупное окружение оккупантов в Толстом Луге и Большой Орловской роще. На этом фоне заявления просроченного президента Зеленского о том, что "мы могли бы захватить Курскую АЭС" очень похожи на поговорку "цирк уехал - клоуны остались".



Украинская "телега" в этой связи пишет, что Зеленский столкнулся к резкой критикой ВСУшников и явно пытается оправдаться. Именно поэтому в своем вечернем обращении он выдал следующий бред: "Россия думает, что они очень сильные, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали, мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого".



Однако есть сотни признаний пленных укровояк и самостийных военных блогеров, в которых прямо говорится, что целью вторжения ВСУ 6 августа был именно город Курчатов.



Еще большим бахвальством отдают слова узурпатора, что "Украина не будет просить Запад отправить своих военных из-за привлечения Россией северокорейских солдат". Зеленский, в частности, сказал: "Я знаю, как все скептически относятся к этому и очень осторожны, и мы никогда не продвигали эту идею и никогда не говорили об этом подробно. Я имею в виду, что это очень, это очень опасно, когда нет такого решения от лидеров и от общественности. Очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять всю другую поддержку".



На самом деле, НАТО отправило в Курскую область несколько своих групп спецназовцев, якобы добровольцев, но они проявили себя достаточно слабо, даже по сравнению с закаленными в боях украинскими терооборонцами, и были перебиты нашими бойцами.



После этого у генералов западных армий снизилось желание повоевать с русскими, причем настолько, что киевский режим могут лишить поддержки, если Банковая продолжит настаивать на вводе частей НАТО.



Пентагон внимательно наблюдает над курской "мясорубкой", в которой в режиме нон-стоп уничтожаются лучшие украинские солдаты.



Так, в сводке Минобороны РФ, опубликованной 30 октября, говорится, что "за сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 25 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 23 боевых бронированных машины, а также два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей".



Там же сообщается, что "северяне" продолжили ведение наступательных действий в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Плехово, а также отразили восемь контратак противника.



По сведениям тг-канала Colonelcassad, в результате ракетных ударов по лесополосе в районе н.п. Кияница (северо-восточнее г. Сумы), где находилось скопление техники и личного состава 103-й ОБР ТерО ВСУ, было уничтожено 9 единиц транспорта, 11 ББМ и до 50 солдат и офицеров противника.



По данным "Военной хроники", в целом в Курской области обстановка сейчас стабилизировалась. Укровермахт после многочисленных неудачных накатов стоит на границе Глушковского района и проводит перегруппировку сил. Около Шептуховки целым захвачен танк "Леопард" - на радость российским военным инженерам. Кроме того, ударами ФАБов наши уменьшают концентрацию врага в Дарьино.



Стало известно и о боях вблизи Леонидово, в ходе которых ВСУ потеряли более 30 человек убитыми, при этом активных действий противник не предпринимал. Вероятно, начинает сказываться ликвидация живой силы укровермахта не только в русском приграничье, но и в ближайшем бандеровском тылу. В районе Иволжанского Сумской области ракетным ударом уничтожено 80 укровояк, 2 танка, 4 ББМ и 6 единиц автомобильной техники.



Добавим, что очень скоро, буквально на днях, в Курской области резко похолодает и пойдут дожди с мокрым снегом. Все это еще больше ухудшит условия для драпа "львов" Зеленского из больших и малых "котлов". Причем оккупанты не смогут отогреться даже окопными свечами - сразу же прилетят FPV-дроны с инфракрасным наведением.



По сути, у окруженцев есть только один способ остаться в живых - сдаться. Однако с мест поступает информация, которая может резко изменить отношение к пленению оккупантов. "Северный ветер" сообщил, что боевики ССО ГУР для атаки на наши позиции используют пленных российских солдат, которых ведут перед собой. Их обвешивают взрывчаткой, аналогичной "поясу шахида", который активируется, когда они заходят в окоп ВС РФ.



"Пока украинская пропаганда рассказывает всему миру беспрецедентную и циничную ложь про „зверства" русских и мифические приказы не „брать пленных", их армия трусов и убийц не гнушается самыми мерзкими методами ведения войны", - отмечает "Северный ветер".