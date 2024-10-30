Грузия будет все время лавировать между Западом и Россией

11:06 31.10.2024 Onet.pl

Польша



"Нет сотни, нет парламента". Эксперт: в Грузии возможен неожиданный сценарий

Аналитик Горецкий: Грузия будет все время лавировать между Западом и Россией



Представлять Грузию как страну с пророссийской властью и прозападным обществом неверно, все не так просто, заявил Onet аналитик Войцех Горецкий. По его мнению, Тбилиси будет все время лавировать. Грузия не откажется от интеграции с Западом и будет извлекать выгоду от сотрудничества с Россией.



Петр Олеярчик



В воскресенье вечером были объявлены результаты парламентских выборов в Грузии. Оппозиция и президент Саломе Зурабишвили считают их сфальсифицированными.



Победила партия "Грузинская мечта", получившая парламентское большинство. Но оппозиция имеет в своих руках инструмент, который - теоретически - может спутать карты правящей партии.



Нет сотни, нет парламента



В грузинском законодательстве есть положение о минимальном количестве депутатов, которое необходимо, чтобы парламент мог действовать.



"Если не набирается сотни парламентариев, парламент не функционирует", - говорит порталу Onet Войцех Горецкий (Wojciech Górecki), аналитик Центра восточных исследований, историк, автор сборников репортажей о Кавказе и Центральной Азии.



Парламент Грузии однопалатный, в нем 150 мест. Около 90 мандатов достались "Грузинской мечте" (подсчет еще ведется), 60 получила оппозиция, состоящая из различных блоков и партий.



Может оказаться, что новый парламент не соберет необходимое количество депутатов. Некоторые оппозиционеры уже заявляют, что в знак протеста не примут мандатов. "Если бы вся оппозиция отказалась от мандатов, то получился бы законодательный тупик, потому что парламента в таком случае не будет. Трудно сказать, как это будет выглядеть. Возможно, дело закончится досрочными выборами", - комментирует Горецкий.



Есть еще один ключевой фактор. Эксперт напоминает, что президент Саломе Зурабишвили не признала результаты этих выборов. "Первое заседание нового парламента всегда созывает президент. Если она не признает результаты этих выборов, значит, она не признает этот парламент. Если президент не созывает заседание парламента, а он соберется сам, то можно будет поставить под сомнение его легитимность", - считает он.



Протесты в Грузии смели президента



Срок полномочий президента Зурабишвили истекает через несколько недель. "Новый глава государства будет избран уже не на всеобщих выборах, а впервые на промежуточных выборах коллегией выборщиков, состоящей, в частности, из парламентариев. Если парламент будет незаконным, будет ли избранный таким парламентом глава государства легитимным?", - размышляет наш собеседник.



Горецкий подчеркивает, что оппозиция разделена, и до сих пор не все ее участники решили бойкотировать новый парламент. "Я думаю, они смотрят, насколько их поддержит общество, что будет видно по демонстрациям. Если они почувствуют мощную народную поддержку, то есть опасения, что патовая ситуация в парламенте, о которой я говорил, будет иметь место, - говорит он.



Запугивание и давление



Мы спрашиваем эксперта, видит ли он сходство между нынешней ситуацией в Грузии и Революцией роз 2003 года. Тогда, более 20 лет назад, протесты в Грузии смели тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе, там оппозиция и с ней и значительная часть общества считали выборы сфальсифицированными.



"Я не вижу здесь сходства, потому что в данном случае "Грузинская мечта" совершенно точно победила. Можно спорить, действительно ли их результат является результатом, полностью отражающим волю избирателей. Но насчет самого факта победы "Грузинской мечты" и поражения оппозиции у меня сомнений нет", - начинает свой ответ Горецкий.



Эксперт говорит, что "опросы показывали, что как единая политическая сила "Грузинская мечта" получит наибольшее количество голосов". Он также указывает на результаты в столице. "В разных районах Тбилиси "Грузинская мечта" набрала от 38 до 48% голосов".



Согласно официальным результатам, в масштабах страны "Грузинская мечта" получила 54% голосов.



"Наблюдатели говорили о всевозможном давлении на избирателей, о попытках запугивания. Такие вещи работают в провинции, где люди действительно боятся. Но в Тбилиси никто ничего не боится. Достигнутый там результат - более 40% - свидетельствует о реальной силе "Грузинской мечты"", -считает Горецкий.



Собеседник портала Onetговорит, что в 2003 году в Грузии "мы имели дело с грубой фальсификацией". Как обстояли дела на этот раз?



"В случае этих выбоов мы можем говорить о разного рода давлении на избирателей. Можно говорить о воздействии на людей, зависящих от властей, например, на директоров школ где-то в провинции. Конечно, такие случаи имели место, и это отмечали наблюдатели. Однако, что касается самой процедуры голосования, к ней никаких замечаний уже не было. Это, в частности, подтвердил Энтони Блинкен в своем заявлении", - говорит Горецкий.



Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал выборы в Грузии следующим образом: "Хотя международные и местные наблюдатели согласились с тем, что день выборов в целом был организован хорошо, мы зафиксировали сообщения о нарушениях и отдельных актах насилия. Международные наблюдатели не назвали результаты свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами".



Тайна "Грузинской мечты"



Что привлекает избирателей в "Грузинской мечте?" Эксперт шутит, что политики "Грузинской мечты" нашли своего рода "философский камень".



"Они знают, что грузинское общество с одной стороны прозападное. В опросах до 80% респондентов хотят вступления Грузии в Европейский союз, с другой стороны, они также знают, что это общество консервативно. И, в-третьих, это общество хочет стабильности и боится войны. "Грузинская мечта" - это партия, которая раздает "всем сестрам по серьгам", - объясняет он.



Горецкий убежден, что используемый нарратив "оппозиция = война" действует на многих людей в Грузии.



Аналитик считает, что "Грузинская мечта" сильна за счет слабости оппозиции. Он напомнил, что оппозиция не смогла составить единого списка. "На этой стороне не было яркого лидера. Оппозиция шла на выборы по сути с одним единственным программным лозунгом возвращения на путь интеграции с Западом", - комментирует аналитик.



По его мнению, в этой кампании оппозиция в значительной степени "игнорировала социальные и культурно-нравственные вопросы, которые важны для значительной части грузин".



Власть пугает революцией нравов и войной



Еще один важный момент - поддержка со стороны Грузинской Православной Церкви. "Иерархи призывали (впрочем, не произнося название "Грузинская мечта"), голосовать за то объединение, которое ратует за традиционные ценности. Я думаю, что для большей части людей это было руководство к действию. У меня сложилось впечатление, что оппозиция немного проигнорировала данный сегмент электората. Оппозиция больше занималась убеждением тех, кто и так убежден", - говорит он.



По мнению эксперта, "Грузинская мечта" смогла лучше ответить на запросы бедной, более консервативной части электората. "Часто эти люди хотят вступления страны в Европейский союз, потому что безвизовый режим облегчает поездки на заработки на Запад. Но в то же время они хотят ходить в церковь. На этих выборах некоторые из них дали себя убедить в том, что Евросоюз покушается на их образ жизни, что он хочет осуществить в Грузии революцию нравов. Оппозиция просто не заметила эту часть электората".



Секрет успеха "Грузинской мечты" заключается в том, что они смогли достучаться до таких людей, и в то же время декларируют, что их целью неизменно остается вступление Грузии в Европейский союз и присоединение к евроатлантическим структурам.



Между Востоком и Западом. На Грузию смотрит также Китай



Если в стране у руля окажется "Грузинская мечта", в какую сторону пойдет Грузия? Повернет ли она в сторону России? Будет ли она лавировать между Востоком и Западом?



"Я думаю, что Грузия будет все время лавировать, что она ни за что не откажется от интеграции с Западом. Миллиардер Бидзина Иванишвили, лидер "Грузинской мечты", хочет извлечь выгоду из того, что Грузия не ввела санкции против России и что она торгует с этой страной. Но я не думаю, что он захочет находиться в зависимости от России", - отвечает Горецкий.



Аналитик считает, что "Грузинская мечта" откажется от антизападной риторики и будет извлекать выгоду из экономического сотрудничества с Россией (дипломатические отношения с Москвой были разорваны в 2008 году), в то же время сотрудничая с Западом на собственных условиях. "С декабря прошлого года Грузия является кандидатом в члены Евросоюза, однако процесс вступления в ЕС не начался", - напоминает он.



Однако Горецкий подчеркивает, что российский фактор нельзя недооценивать. Президент Грузии заявляет, что его страна стала объектом российской спецоперации. "Никаких доказательств она не представила, но то, что говорит президент, следует воспринимать всерьез. Это глава государства, очень опытный дипломат с большим опытом работы во французском МИДе. Не стоит недооценивать эти слова. Чем меньше будет в Грузии Запада, тем в конечном итоге будет больше ее зависимость от России".



Собеседник портала Onet обращает внимание на "третьего актора", у которого здесь тоже имеются свои интересы. "Китай все заметнее присутствует в Грузии. Обе страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Не знаю, в интересах ли Китая укрепление позиций России в этом регионе", - отмечает он.



Автор книг о Кавказе призывает не оценивать ситуацию в Грузии в черно-белой гамме. "В польской прессе, и не только, мы видим заголовки в роде "провал демократии", "победа пророссийской партии". Говорить, что Грузия - это страна с пророссийской властью и прозападным обществом, не верно. Все не так просто. Мы имеем дело с различными оттенками серого.



"Это прозападное общество готово избивать участников гей-парадов, оно просто не дает им состояться. А в то же время пророссийские власти внесли в Конституцию Грузии запись об интеграции с Европейским союзом и НАТО в качестве цели грузинской политики", - резюмирует он. Источник - ИноСМИ

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