ВС РФ приступили к штурму Курахово

11:13 31.10.2024 – итоговая сводка Readovka за 30 октября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 30 октября в разрезе СВО. Русские войска начали штурм Курахово. Наши танкисты совершили подвиг и, несмотря на все риски, обеспечили беспрепятственный проход штурмовым бронегруппам ВС РФ, а после успешного выполнения задачи вернулись к своим. Редакция Readovka рассмотрела перспективы ВСУ в рамках деградации их боеспособности.



Связать руки и бить везде







Русские войска поймали максимально удачный момент для того, чтобы навязать украинскому гарнизону в Курахово сражение за сам город. На данный момент штурмовые подразделения 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ просочились между Кураховским водохранилищем и передовыми позициями ВСУ, вступив в бой за частный сектор на востоке населенного пункта. Стоит уточнить, почему момент для штурма является столь удачным. Войска противника почти полностью завершили процесс вывода своих сил из Кураховки. Разумеется, что до получения новых распоряжений по усилению тех или иных позиций вышедшие части какое-то время должны были находиться в Курахово, поскольку размещение и организация быта довольно большого числа военных вне черты даже прифронтового города – максимально затрудненная задача. А в указанном населенном пункте есть и крыша над головой, и базы снабжения, оттуда можно добраться куда угодно в рамках данного сектора ЛБС, поскольку в Курахово находится крупный логистический узел, к которому сходится разветвленная сеть дорог.



Может показаться, что при таких вводных начинать активные действия против местного гарнизона – не самое удачное решение, ведь формально численность сил противника серьезно увеличилась за счет прибывших из Кураховки. Да, но только если речь идет о генеральном штурме города, где возросшая плотность обороны ВСУ явно не играет штурмующим на руку. Однако в действиях русских войск есть свой смысл, который заключается в следующем. Их передвижения на самом деле могут напоминать решительную атаку, и украинское командование в этих условиях уже никак не может позволить себе ослаблять гарнизон Курахово переброской сил, вышедших из Кураховки, на другие угрожаемые направления. Противник при начинающемся штурме не в состоянии отсылать новоприбывшие подразделения, которые он в изменившихся обстоятельствах резонно воспринимает не как подкрепления, в которых нуждаются где-то там, а как поддержку, требующуюся здесь и сейчас. Таким образом, атака частей 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ – это не что иное, как сковывание ВСУ в маневре резервами, внезапно образовавшимися при сдаче Кураховки. Данный шаг позволит максимально облегчить русской армии решение задачи наступления по сходящимся направлениям с севера и юга с конечной точкой встречи в селе Константинополь западнее Курахово.



Тогда встает вопрос, как же дальше будет продолжаться штурм, если город набит украинскими подразделениями, да и его снабжение со стороны Павлограда и Васильковки не перебито? Всем известно, что именно наличие действующих неприятельских коммуникаций помешало налетом взять Селидово, потребовав "перекрывать кислород" его гарнизону. В случае с Курахово это никак не повлияет на ход операции, если ее непосредственные задачи не заключаются в овладении позициями и проломе обороны всего города. Достаточно лишь обозначить прямую и конкретную угрозу штурма для того, чтобы противник принял естественные решения и продолжил набивать обреченный населенный пункт подкреплениями и ресурсами. Судьба Курахово на самом деле будет решаться не в рамках прямой атаки на город, а в ходе текущих наступательных операций севернее от Цукурино и южнее – прорывом украинской оборонительной полосы в районе Ясная Поляна – Максимовка. Да и маневрировать войсками ВСУ уже поздно, внешний оборонительный периметр Курахово в виде "городов-фортов" южнее (Угледар) и севернее (Горняк и Кураховка) был выбит из актива противника.



Подвиг танкистов



Успех первого этапа любой обороны зависит от того, насколько долго обороняющимся удастся держать силы штурмующих на дистанции и реализовывать все выгоды "крепости с еще непробитой стеной". Удерживание Курахово противником организовано весьма грамотно: сеть опорников на внешнем оборонительном обводе города прикрыта бетонными противотанковыми заграждениями, более известными как "зубы дракона". Это главная гарантия, что бронегруппа с десантом штурмовой пехоты не сможет сблизиться с позициями неприятеля, высадить бойцов и потом закрепиться, обеспечивая предпосылки к дальнейшему наступлению. На восточном участке внешнего контура обороны русские артиллеристы сумели добиться прямых попаданий в бетонные конструкции, тем самым создав проход для бронетехники.



ВСУ среагировали на ситуацию моментально: они подогнали танк в брешь и бросили его. Вероятно, противник надеялся, что операторы дронов ВС РФ купятся на "халявную" цель и машину превратят в груду металлолома, которая закроет проход намертво. Ночью российские бойцы ликвидировали с помощью беспилотников укрывшийся украинский экипаж. А наутро танкисты ВС РФ добрались до брошенной и, что главное, ходовой машины на кроссовых мотоциклах, которые им одолжили штурмовики. Бойцы сумели завести машину и отогнать ее от пробитого артиллерией прохода в бетонных заграждениях, обеспечив дорогу нашим бронегруппам с десантом. По итогу русские танкисты оставили украинский Т-64 на передаче и отправили его в последний путь к своим же владельцам, думающим, что экипаж еще внутри, когда тот уже вернулся в расположение частей ВС РФ.



Нокдаун. Фронт ВСУ валится, что будет дальше?



Фронт украинских войск в Донбассе разрушается. Еще недавно противник надеялся на распутицу и исчерпание резервов у русских, однако кончается октябрь, а наступление как шло, так и идет. Незалежная должна парировать несколько кризисов одновременно, и то тут, то там ее силы поддаются.



Что все это означает на практике? Текущий конфликт по-прежнему носит позиционный характер, где темпы наступления измеряются скоростью штурмовых групп пехоты, атакующих на своих двоих, однако он уже приобрел динамику. ВСУ вынуждены постоянно латать дыры и бороться с возникающими то тут, то там оперативными кризисами. За последние месяцы не было ни одного момента, когда на украинской стороне фронта могли бы сказать, что обстановка стабилизировалась. Если наступление удавалось затормозить в одном месте, оно возобновлялось в другом.



Связано это в огромной степени с падением качества пехоты ВСУ. Бусифицированные "захисники" постоянно оказываются не на высоте положения и сдают позиции без серьезного сопротивления. Именно с бегством ослабевших украинских подразделений связан целый ряд успехов русских войск – начиная от кажущегося уже таким далеким прорыва у Очеретино и заканчивая недавними победами под Угледаром и Новогродовкой. Во всех случаях ВС РФ удавалось нащупать морально и физически неустойчивое звено на линии фронта и обратить в бегство 1-2 батальона, которые оставляли позиции "голыми".



Разумеется, на той стороне не вся пехота такая. Однако противник попал в ситуацию, когда на бумаге одинаково вооруженные и укомплектованные батальоны имеют очень разную боевую ценность, и это не отличия между обычными подразделениями и стальной гвардией, это разница между измотанной, но еще боеспособной пехотой и олимпийской сборной по бегу. Причем не всегда можно предсказать, где именно зреет команда спринтеров.



Инициатива принадлежит России, и русское командование сейчас, безусловно, в размышлениях по поводу того, куда будут направлены следующие удары после зачистки от украинских войск выступа в районе Курахово.



Ближайшая цель – Покровск, узел логистики и важнейший редут ВСУ в западном Донбассе. Однако главная его ценность сейчас состоит в том, что взятие города открывает целый букет возможных направлений для операций.



Самое очевидное – это удар в тыл Краматорску. Населенный пункт, когда-то бывший сердцем восстания в Донбассе, сейчас оплот украинских войск. В силу географического положения (города перетекают один в другой с севера на юг) агломерация, включающая Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку и множество городов поменьше – это готовая полоса обороны, широкий щит. Он же промышленный центр. Но прелесть в том, что от Покровска можно атаковать совершенно не туда, а, скажем, в тыл южному фронту ВСУ – по полям, в обход укреплений, в сторону Запорожья, а то и Днепра.



Для украинского командования положение выглядит куда более сложным. Дееспособных резервов у них, судя по всему, почти не осталось. Иначе они бы просто не позволили русским некоторые острые выпады, как, например, глубокий узкий прорыв под Купянском к реке Оскол, где российская армия наступает по очень узкому коридору. Однако даже для контрудара на таком очевидном участке сил у противника недостает. Людей пытаются добыть "внутренними обысками", ставя в строй тыловиков. Так, одиозный нардеп Безуглая опубликовала переписку с врачом-ортопедом, которого отправили на передовую командовать взводом. Однако очевидно, что пополнение в виде тыловиков, полицейских и других ценных кадров не будет отличаться устойчивостью, что опять-таки закрутит маховик потерь, умножая и без того серьезную нехватку людей.



Вчера, 29 октября, главным событием дня стал вывод Киевом своих войск из пгт Кураховка. Источник - Readovka

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