|"Люди искали убежища на деревьях": Испания шокирована разрушительным наводнением
11:16 31.10.2024
Выросло число жертв страшного разгула стихии
Растет число жертв разыгравшейся в Испании стихии. По состоянию на середину дня среды сообщается, что по меньшей мере 64 человека погибли после того, как во вторник проливные дожди обрушились на восточную и южную Испанию, вызвав внезапные наводнения, которые обрушились на города и вызвали перекрытие автомобильных дорог и железнодорожных линий. По меньшей мере 62 человека погибли в Валенсии, двое – в центральном регионе Кастилия-ла-Манча.
Спасатели продолжают расчищать место от паводковых вод, но региональный лидер Валенсии Карлос Мазон заявил, что добраться до некоторых районов по-прежнему "абсолютно невозможно".
Социальные сети и телеканалы по всей Испании оказались заполнены обращениями, поскольку люди пытаются разыскать своих близких, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести, пишет The Guardian.
Леонардо Энрике рассказал телекомпании RTVE, что его семья в последний раз разговаривала с 40-летним сыном во вторник около 7 часов вечера. Его сын находился за рулем фургона для доставки товаров недалеко от промышленного города Рибарроха и прислал сообщение о том, что идет сильный дождь.
Во втором сообщении он сообщил, что его фургон затопило и что в него врезалась другая машина. "Мы ничего не слышали, – говорит Энрике. – Он не отвечает на звонки".
По мере того как дождь в Валенсии начинает стихать, продолжают появляться подробности о мощном воздействии шторма на весь регион. Наряду с необычайно обильными осадками, шторм вызвал сильный град, который пробил дыры в окнах автомобилей и теплицах, а также торнадо.
Жители рассказали, что потоки дождя быстро смешались с грязью и мусором, сделав улицы неузнаваемыми. "Район разрушен, все машины стоят друг на друге, все буквально разгромлено, – рассказал агентству Associated Press Кристиан Виена, владелец бара в валенсийской деревне Баррио-де-ла-Торре. – Все в полном беспорядке, все готово к тому, чтобы быть выброшенным. Глубина грязи достигает почти 30 сантиметров".
Государственное метеорологическое агентство Испании назвало количество осадков в некоторых районах страны "экстраординарным", а в небольшом городке Чива выпало практически столько осадков, сколько можно было бы увидеть за целый год.
Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с обращением к нации. В телевизионном заявлении, сделанном в среду утром, Санчес призвал жителей страны к единству, солидарности и бдительности.
"Мы не должны терять бдительность, потому что погодный фронт все еще сеет хаос, и мы не можем сказать, что этот разрушительный эпизод закончился", – сказал глава правительства.
"В Андалусии, Валенсии, Арагоне, Кастилии и Леоне, Каталонии, Эстремадуре, Наварре, Ла-Риохе и Сеуте по-прежнему действуют погодные предупреждения. Вот почему я прошу жителей этих районов проявлять особую осторожность: держаться подальше от дорог, избегать поездок вблизи оврагов, берегов рек и русловых проток, а также прислушиваться к советам экстренных служб и полиции. Никто не должен подвергать свою жизнь риску", – подчеркнул премьер-министр Педро Санчес.
Премьер напомнил, что в последние годы Испания пережила более чем достаточно чрезвычайных ситуаций природного характера и в области здравоохранения, упомянув пандемию Covid, шторм "Филомена" в январе 2021 года и извержения вулканов на Канарских островах в том же году, но сказал, что такие невзгоды выявили лучшее в стране.
"Мы собираемся протянуть руку помощи тем, кто не может попасть в свои дома или кто ищет родственников, друзей или любимых, – добавил он. – Но больше всего, прямо сейчас, мы собираемся поддержать тех, кто страдает от потери своих близких".
Сообщается, что нынешние внезапные наводнения стали самыми сильными в Испании с 1996 года, отмечает The Guardian.
От восьми до семи человек погибли в результате проливных дождей в одном из городов в Пиренейских горах.
Климатологи предупреждают, что проливные дожди будут усиливаться по мере того, как планета будет нагреваться. Эрнесто Родригес Камино, старший государственный метеоролог и член Испанской метеорологической ассоциации, комментирует: "Такие интенсивные и исключительные, редкие осадки будут выпадать все чаще и, следовательно, будут разрушительными".
Он сказал, что ученые смогут количественно оценить роль изменения климата после этого события, но не смогут сделать это сразу.
Мария Хосе Санс, научный директор Баскского центра по изменению климата BC3, утверждает, что более теплые океаны означают, что в атмосфере стало больше воды. Изменения в воздушном потоке также, по-видимому, приводят к тому, что области с низким давлением дольше сохраняются в одном месте.
На каждый градус Цельсия, который нагревает планета, в воздухе может содержаться на 7% больше воды. Температура в мире повысилась примерно на 1,3°C, а в Европе – примерно вдвое.
Лиз Стивенс, специалист по климатическим рискам из Университета Рединга, подчеркивает: "Трагические последствия этого события показывают, что нам предстоит пройти долгий путь подготовки". Она добавила, что в регионе было объявлено красное погодное предупреждение, и у людей было достаточно времени, чтобы убраться с опасного пути, но само по себе красное предупреждение не говорит о том, какими будут последствия или что люди должны делать.
"Люди не должны умирать от подобных прогнозируемых погодных явлений в странах, где у них есть ресурсы для улучшения ситуации", – заключает Стивенс.
Евросоюз предложил поддержку Испании. В своем посте в социальных сетях Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, отметила, что "Европа готова помочь". Выступая перед журналистами в среду, она повторила это сообщение, добавив, что мысли ЕС с жертвами наводнения, а также с отчаянно работающими спасательными командами чтобы найти пропавших. Она добавила: "То, что мы видим, является разрушительным; целые деревни покрыты грязью, люди ищут убежища на деревьях, а автомобили сметены яростью вод".
Андрей Яшлавский