"Люди искали убежища на деревьях": Испания шокирована разрушительным наводнением

11:16 31.10.2024

Выросло число жертв страшного разгула стихии



Растет число жертв разыгравшейся в Испании стихии. По состоянию на середину дня среды сообщается, что по меньшей мере 64 человека погибли после того, как во вторник проливные дожди обрушились на восточную и южную Испанию, вызвав внезапные наводнения, которые обрушились на города и вызвали перекрытие автомобильных дорог и железнодорожных линий. По меньшей мере 62 человека погибли в Валенсии, двое – в центральном регионе Кастилия-ла-Манча.



