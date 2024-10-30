Выборы в США: есть ли шанс у Трампа? - Сергей Иванов

12:31 31.10.2024 30 октября 2024



Меньше недели остается до президентских выборов в США. И в американских, и в "мировых" СМИ, как водится, публикуется бессчетное количество всевозможных опросов, прогнозов, аналитических материалов и т. п. Но все они сводятся к одному - результат выборов непредсказуем. Это, в общем-то, достаточно стандартная картина, американские выборы всегда подаются публике как острая, "ноздря в ноздрю", конкурентная борьба кандидатов от двух главных традиционно соперничающих партий - либеральной демократической и консервативной республиканской. Картина эта может быть более или менее яркой и зрелищной, но она всегда разыгрывается в четко обозначенных рамках двухпартийной системы (чужие здесь не ходят) по негласным, но вполне определенным правилам и остается именно картиной, предвыборным шоу, цель которого отнюдь не в том, чтобы народ решил, кому должна принадлежать власть (этот вопрос, очевидно, не из тех, решение которых, так, за здорово живешь, доверяют "народному большинству", да еще и "переспрашивают" у него каждые четыре года), а в придании официальной легитимности, отобранному "сильными мира сего" кандидату. А кроме того, в том (это уже сугубо организационный момент, вторичная задача) чтобы отбирать и "обкатывать" перспективные "партийные кадры" на будущее и проверять управляемость "партхозактива" - крупных спонсоров, официальных и не совсем, "прикормленных" "лидеров общественного мнения" и идейных активистов "на местах".



Вплоть до выборов 2016 года хорошо отлаженная двухпартийная машина работала как часы, исключая малейшую возможность не то что победы, даже выдвижения внесистемного кандидата от одной из основных партий. Но в 2016-м произошел сбой - кандидатом республиканцев согласовали слишком независимого, не вполне системного Трампа. Исходили, видимо, из того, что возрастной и "чересчур экстравагантный", практически не имеющий опыта в политике и значительной поддержки бизнес-кругов соперник будет очень удобным, почти "мальчиком для битья" для кандидатки от демократов - уже очень немолодой и не очень популярной, но "имеющей большой опыт государственной деятельности" Хиллари Клинтон, которую и должны были "избрать" в президенты. Но системные администраторы двухпартийной машины недооценили личностный потенциал, харизму Трампа и способность "простых" американцев разобраться в том, кто есть кто.



В результате Трамп стал президентом и вступил в противоборство с "вашингтонским болотом". В 2020-м, чтобы сорвать его предвыборную кампанию, обещавшую стать триумфальной и организовать массовое голосование по почте, устроили "пандемию" и объявили о победе системного кандидата. Но это фальшивая "победа" оказалась во многом пирровой. Борьба Трампа сделала явным то, что прежде более-менее удавалось скрывать от широкой общественности - наличие верхушечного сговора двух главных партий. Становилось все более очевидным, что где-то там, "в глубине", они "сращены корнями" и "питаются" из одного источника. Теперь для многих миллионов американцев стало несомненным как существование того, что Трамп называет "глубинным государством", так и то, что это последнее стремится к полной узурпации власти в стране. Это, в свою очередь, привело к тому, что при организации нынешних выборов партийная машина "глубинного государства" столкнулась с серьезными проблемами. Попытка противопоставить Трампу системного кандидата (Никки Хейли) на внутриреспубликанских "праймериз" провалилась с оглушительным треском. Уголовное преследование и попытки физической ликвидации также не удались, покушение на публике только добавило Трампу популярности, послужило укреплению его статуса настоящего национального лидера.



Соответственно, продвижение согласованного "в глубине" кандидата на пост президента и, главное, придание убедительности (а тем самым и легитимности) его победе становилось все более непростой задачей. Плановая замена Байдена на Харрис по замыслу должна была вдохнуть "новую жизнь" в предвыборную кампанию демократов и обеспечить относительно правдоподобное объяснение будущей "победы" "молодой и энергичной" марионетки "глубинного государства". Над этим объяснением сейчас вовсю и работают "мировые" СМИ и "ученые аналитики" - рассказывают, что Харрис должны поддержать женщины и молодежь, "афроамериканцы" и испаноговорящие, выходцы из Азии, и т. п. На чем, кроме руководящих указаний старших товарищей, основана подобная "аналитика", трудно сказать, к реальности она, во всяком случае, имеет мало отношения и служит только "дымовой завесой", подготовкой почвы для психологического принятия "электоратом" заранее определенного "правильного" результата выборов.



Это легко понять, если задаться вопросом, - с какого перепугу утверждается как само собой разумеющееся, что "афроамериканцы" и "латиносы" или представители "китайской общины" в большинстве своем будут голосовать за Харрис? Это кто сказал, где написано? Известно ведь, что отношения между представителями различных небелых общин США часто складываются достаточно напряженно, и с не меньшими основаниями можно говорить о том, что "афроамериканец" при выборе между белым и, например, пуэрториканцем или индусом, скорее, может проголосовать за белого. Не говоря уже о том, что при всем раздуваемом сейчас в мире антибелом расизме голоса на выборах в Америке не распределяются автоматически по критерию расовой общности. Также, кстати, как и по половой принадлежности, и совсем не факт, более того, как показывает простой житейский опыт, психологически недостоверно, что большинство женщин склонно голосовать именно за кандидата-женщину (особенно бездетную), а не за мужчину. И, между прочим, заметим, что не надо обижать людей, приписывая им склонность голосовать, ставя во главу угла не конкретные политические и социально-экономические, а абстрактные расово-половые критерии. Очевидно же, что, во всяком случае, для большинства решающее значение имеет конкретная личность и программа того или иного кандидата.



Это во-первых. А во-вторых, приходится заметить, что не такая уж малая часть (не все, конечно, нет, не будем обобщать, чтобы никого не обидеть) "афроамериканцев", испаноговорящих и представителей азиатских общин вообще не очень-то любит шляться по избирательным участкам. У них всегда найдутся дела поинтереснее и поважнее, чем на выборы ходить. Правда, судя по тому, что в последние годы мэрами многих американских городов избраны "афроамериканки", можно подумать, что с недавних пор "афроамериканцы" очень полюбили возиться с конвертами, чтобы по почте голосовать. Но, может быть, и не то чтобы полюбили, а в избрании "афроамериканок" большая заслуга государственной почтовой службы, тем более что организовывать местные выборы, очевидно, куда легче, чем национальные.



Так что фальшивые опросы и псевдоученые "аналитические" россказни про "острейшую борьбу за различные группы электората" есть не более чем часть операции прикрытия запланированных махинаций с результатами голосования и недорогого стоят. Ведь стоящий сегодня перед Америкой выбор ясен как никогда - или национальный лидер и приоритет национальных интересов, или марионетка (вне зависимости от конкретной физиономии) двухпартийной системы "глубинного государства" и полное подчинение страны интересам глобалистов с продолжением навязывания разрушительной криптосоциалистической "повестки". Причем выбор этот персонифицирован и предельно прост - за Трампа или против него, и те, кто действительно собирается принять участие в голосовании, наверняка, уже давно определились. Поэтому, чтобы обеспечить своему кандидату победу на выборах, заправилы "глубинного государства" рассчитывают не на поддержку поп-певичек, не на голоса "афроамериканцев" и прочих "меньшинств" и даже не на голоса женщин и молодежи, а прежде всего "на почту" - на консолидацию своего административного ресурса. А против этого, как показали выборы 2020-го, у Трампа нет шансов, тем более что сейчас он не президент, а подвергаемый уголовным преследованиям оппозиционер.



И быть бы, как то давно запланировано, "темнокожей женщине" (спасибо, что и не трансгендеру к тому же) с красивым индийским именем Камала президентом США, но, как говорится, есть один нюанс. А именно глобально-политический, связанный с интересами Израиля, в качестве вассала которого часто выступают США. (Показательно в этой связи, что Харрис назвала именно Иран главной угрозой для США. Казалось бы, где Иран, а где Америка, и как, даже чисто технически, Иран может угрожать США? А вот поди ж ты, не Россия и даже не Китай, а Иран главная угроза.) Дело в том, что товарищи из глобального глубинного государства, может быть, и не хватают звезд с небес в интеллектуальном отношении, но не могут, очевидно, не понимать (в силу очевидности долговременного стратегического расклада), что без опоры на военно-политическую, экономическую и финансовую мощь США Израиль не сможет противостоять мусульманскому миру. А рассчитывать на то, что после геноцида в Газе и "неизбирательных" бомбардировок Ливана это противостояние в обозримом будущем может постепенно сойти на нет, а не примет необратимо экзистенциальный характер, вряд ли приходится.



Некоторым, правда, кажется, что после победы над ХАМАС и Хезболлой, а в идеале и над Ираном, можно будет установить более-менее "добрососедские" отношения с большинством арабских стран. Но надо бы отдавать отчет в том, что все эти слепленные на скорую руку западными кураторами из племенных вождей новосделанные короли и воевавшие только со своим народом маршалы, возглавляющие сегодня лояльные Израилю арабские режимы, будут сметены "улицей" в тот же день, когда лишатся американской поддержки. Из этого следует, что сохранение американской мощи является необходимым условием выживания Израиля. А из этого, в свою очередь, следует то, что с направленной на разрушение страны, на подрыв ее мощи левацкой политикой нынешних демократов должно быть покончено, хотя бы временно. Сейчас не в интересах глобалистов допустить чрезмерное ослабление американского государства.



Вот в этом как раз и заключается реальный шанс Трампа. Будучи президентом, он доказал, что может достаточно быстро оздоровить национальную экономику и способен принимать решительные меры во внешней политике, в том числе в интересах Израиля. А это, похоже, отвечает также актуальным задачам "глубинного государства". Так это или нет, покажет самое ближайшее время, но во всяком случае есть основания полагать, что на этот раз двухпартийная избирательная машина не будет настроена на массовую фальсификацию результатов голосования. Это тем более вероятно, что глобалисты подстраховались - продвинули своего человечка в вице-президенты к Трампу. Так что если после победы Трампа что-то пойдет совсем уж не так и возникнет срочная необходимость заменить его на президентском посту (ведь от болезней, например, никто не застрахован), то тут-то как раз "засланный казачок" и пригодится. Да и в любом случае его можно будет сделать президентом после Трампа, с тем чтобы постепенно развалить "трампизм" и таким образом вернуть все на круги своя, в устоявшиеся рамки старой доброй двухпартийной системы.



Такой сценарий развития событий возможен при том, однако, условии, что господа-товарищи глобалисты не планируют, чем черт не шутит, устроить в ближайшей перспективе что-нибудь глобально-катастрофическое. Что ж, как говорится, "доживем-увидим".



Сергей Иванов Источник - eadaily.com

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