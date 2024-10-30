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Деньги из воздуха. Как заработать на шаровой молнии
12:48 31.10.2024

Тунгусский метеорит можно воссоздать и приручить
Михаил Семенов

Сейчас такое время, что наука развивается благодаря грантам. Без них ученые уже и пальцем не пошевелят. Если хотите получить государственный грант - нужно заинтересовать политиков. Если частный - то инвесторов.

У меня есть идея для гранта. Можно получать энергию из атмосферного электричества. Почему об этом надо писать в "СП"? Да потому что ее могут читать грантодатели.

Так как же получить энергию из воздуха? Тут нам поможет шаровая молния (ШМ). Она даже не изучена толком. Что уж говорить о практическом использовании. Моя идея как раз восполняет этот пробел!

Начну с того, откуда берется энергия для образования ШМ. Вспомним опыт из школьного курса физики, в котором демонстрируется, как электрический заряд располагается на конусе. Оказывается, почти все количество электрического заряда конуса сосредоточено на его острие.

Теперь представим себе атмосферное электричество, то есть облако наэлектризованного воздуха. В какой-то момент в этом облаке создаются условия для возникновения конфигурации, которую электрический заряд воспринимает как конус. Какие это условия? Завихрения в воздухе или на предметах типа столба, крыла самолета. Далее по закону конуса почти весь электрический заряд облака стекает на острие. Таким образом и появляется концентрированная энергия для возникновения ШМ, собираясь в малом объеме из всего наэлектризованного облака.

Теперь рассмотрим, что же внутри ШМ. Конечно, электрический заряд! Первое, что приходит в голову - кучка свободных электронов. Она должна быть достаточно велика, чтобы ее энергия уравновесила давление окружающего воздуха. Ведь он воспринимает этот шар электронов как вакуум и стремится его заполнить. На границе шара и воздуха образуется раскаленная плазма - воздух, который "расплавился" до ионов. Этот слой, видимо, имеет отрицательный заряд, что не позволяет электронам из шара разлететься. Но не исключен и другой механизм взаимодействия элементарных частиц - может быть, даже еще не известный науке, коль скоро она не дает вразумительного ответа о природе ШМ.

Присутствуют ли в ней, кроме электронов, другие элементарные частицы в какой-то пропорции? Не факт, но вероятно.

На основании этой гипотезы можно объяснить все свойства ШМ. Ее видимая часть - оболочка-плазма. Внутри - шар заряженных элементарных частиц. Шипение молнии - это сгорание влаги и пыли в плазме. Равновесие ШМ и воздуха неустойчиво, из-за этого она колышется и пульсирует. Порой напоминает живое существо. К тому же движется не по ветру, а по силовым линиям, поэтому может огибать препятствия.

Перемещается только шар частиц, он раздвигает воздух, преодолевая его сопротивление. А оболочка - просто место контакта с воздухом. Сквозь него шар движется, как раскаленный нож в масле. И с разными веществами взаимодействует по-разному.

В воздухе он обзаводится оболочкой-плазмой, от каких-то веществ отталкивается, какими-то поглощается. Но оконное стекло ШМ легко проходит. Это для нее, как сетка-рабица для дыма. Оболочка-плазма не проникает сквозь стекло - проходит только шар частиц, а за стеклом образуется новая оболочка. Но если ШМ будет проходить достаточно медленно, то раскаленная оболочка-плазма может успеть испарить стекло по своему контуру, образуя выпадающий стеклянный блин. Очевидцы описывают и тот, и другой случай прохождения ШМ через оконное стекло.

Как ШМ прекращает свою жизнь? Равновесие ШМ и воздуха нарушается вследствие воздействия внешних факторов и разряда. В зависимости от этого может быть хлопок воздуха, заполняющего вакуум или бесшумное исчезновение. Если принять эту гипотезу, становится понятным, почему ШМ образуется как в грозовую, так и в тихую погоду, "выплывает из столба" или возникает на крыле самолета.

Тут еще такое дело. Наэлектризованные воздушные пространства могут быть очень большими по объему. Наэлектризовать их способны космические лучи или какой-нибудь метеорит, состоящий только из элементарных частиц типа электронов. Периодические свечения неба тому наглядный пример. Есть и свидетели, которые слышали гром среди ясного неба.

А вспомним "тунгусский метеорит" 1908 года. Хлопок был такой силы, что повалил деревья на десятки километров, а слышен был за сотни. Но исследователи не нашли ни грамма космического вещества, ни даже кратера от взрыва. Что еще интереснее - деревья были повалены дважды: сначала к эпицентру, а затем от него. Как при колебаниях воздуха, которые происходят от взрыва вакуумной бомбы. Значит, там был не прилет космического объекта, а чисто атмосферное явление - гигантская шаровая молния! Просто в тот момент случилось так, что огромное пространство было сильно наэлектризовано. Да, в этом космос мог помочь. Обширное необычное свечение неба наблюдали в течение нескольких дней до "метеорита". А дальше - завихрение - конус - острие - гигантская ШМ. Гул, который перед взрывом слышали свидетели - это сотрясение воздуха заряженными частицами, ищущими свое острие.

А еще был "взрыв в Сасово" в 1991 году. Прочтете, убедитесь - все признаки большой ШМ: свечение неба до взрыва, гул, грохот, кратер, как от вакуумной бомбы.

Теперь перейдем к самому интересному. Как это использовать.

Первое, чему нужно научиться: создавать условия для возникновения эффекта острия конуса в наэлектризованной атмосфере. И второе: прятать получившийся заряд в коробочку с двумя проводками. Вот, собственно, и все.

Сам-то я не из физиков, поэтому мне грант не нужен. Но от их благодарности не откажусь.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730368080


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