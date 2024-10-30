 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 31.10.2024
22:00  Молдавские выборы на грани срыва. Бухарест отказался поддержать Санду, - Светлана Гамова
18:25  Российский провайдер Мастерхост подвергся DDoS-атаке "IT Army of Ukraine"
18:09  В пострадавших от наводнения районах Испании заканчивается еда
14:10  Обезжирить и поделить. Зеленский и Ко готовятся к "окончательному решению" вопроса по Ринату Ахметову
13:41  "Хезболла" делает ставку на затяжную войну, - И.Субботин
13:36  Пашинян: Армянский коньяк ведет экономику в тупик
13:35  Китай ввел санкции против американского производителя дронов для Украины

13:32  Британия признала, что рабство и работорговля - это "преступления против человечности". Но выплачивать рабам компенсации не собирается
13:29  Расследование "СП": Кто помогает Тель-Авиву наводить ракеты на цели в Иране
13:26  Как Индия поможет рынку алмазов выйти из кризиса
13:15  Хохотушке Харрис не помогает даже поддержка Владимира Путина - В.Никифорова
13:10  Финансовая система БРИКС ударит по доллару США, - Глеб Простаков
13:08  Россия сломала карьеру литовского "золотого мальчика" - Ландсбергиса-мл
13:05  День политзаключенных в эпизодах воспоминаний об Узбекистане, - Абдуфаттах Маннапов
12:48  Деньги из воздуха. Как заработать на шаровой молнии
12:31  Выборы в США: есть ли шанс у Трампа? - Сергей Иванов
11:16  "Люди искали убежища на деревьях": Испания шокирована разрушительным наводнением
11:13  ВС РФ приступили к штурму Курахово
11:09  Новая реальность многополярного мира, в которую не вписываются европейские элиты, - делль Валь
11:06  Грузия будет все время лавировать между Западом и Россией, - Петр Олеярчик
10:44  Курская дуга, 30 октября: Бандеровцы используют русских пленных как живые бомбы, - СП
09:04  Конченый папуас. В очередной раз задержан вождь кыргызского племени саяков Нурлан Мотуев
08:08  Труд сделает из мигранта гражданина. Глава СПЧ РФ Фадеев расширил горизонты миграционной политики
08:05  Восхождение на Капитолийский холм легким не будет. За кресла в Конгрессе США предстоит ожесточенная борьба, - Е.Мур
08:03  "Папа Карло" либеральных "буратин". Чем занимался в России Майкл Макфол? - А.Белов
07:59  Израилю и "Хезболле" предложили развестись. США намерены завершить войну в Ливане, - Къ
07:52  Найден способ избавить Россию от нелегалов: платным станет все, - СП
01:14  Кто будет брать Киев и Сеул? Глава МИД КНДР Цой Сон Хи привезла в Москву новый план
00:48  Узбекистан. Назначен новый первый замминистра дошкольного и школьного образования - Шерзод Каримов
00:44  Цивилизационные вехи России. О наших достижениях, - Сергей Ключников
00:42  Выцветший оранж. Западу стало совсем не до разжигания больших и старательных пожаров на российской периферии, - И.Титов
00:41  Более полусотни китайских компаний попали под новые санкции США
00:30  Андрей Захватов: Миграционные законы в России запретили многое. Разговоры об одном и том же идут десятилетиями...
00:29  "Русские клещи", безжалостные и беспощадные. Армия России продолжает успешное наступление на Южно-Донецком направлении, - Р.Маркуш
00:26  С Тегерана хотят спросить за резиденцию Нетаньяху, - Игорь Субботин
00:24  Молдавские выборы на грани срыва. Бухарест отказался поддержать Санду, - Светлана Гамова
00:17  Александр Стояногло или Майя Санду? В Молдавии 3 ноября состоится второй тур президентских выборов, - Зураб Тодуа
00:05  Их подружила Казань. Индия и Китай отводят войска от границы после встречи их лидеров на саммите БРИКС
Среда, 30.10.2024
23:45  Минразведки Ирана ликвидировало сепаратистскую террористическую группировку, связанную с Израилем
22:43  Назад к Минску-2 или вперед, на штурм Брюсселя? Новое в позиции Украины
22:39  Умер арабский олигарх Аднан Киван - скупивший пол Одессы
22:34  В Узбекистане снова сокращают штаты министерств и ведомств
22:31  В Иране казнили осужденного за терроризм гражданина ФРГ
22:28  Возможен ли в США военный переворот? - Бошко Якшич
22:26  США испугались солдат Ким Чен Ына: Москва сломала игру
22:24  Президентские выборы в США: выборщики и большинство
22:21  Эугениуш Зинкевич: Запад совершил настоящее "чудо" - сам вышвырнул себя из мировой экономики
22:20  Константин Малофеев: Мигранты должны приезжать в Россию трудиться, а не плодиться
22:17  Запрос на равенство: как страны БРИКС теснят G7 в мировой экономике
22:13  Al Jazeera: Иран смог отбить атаку Израиля и избежал крупного ущерба
22:06  По созданию единой платежной системы ШОС идет обсуждение в неофициальном формате
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия сломала карьеру литовского "золотого мальчика" - Ландсбергиса-мл
13:08 31.10.2024

Россия сломала карьеру "золотого мальчика"

Дмитрий Бавырин

Издревле люди рассказывали детям поучительные истории. На примере животных и других персонажей они передавали хорошие манеры и жизненную мудрость о том, как поступать нельзя, поскольку глупость и порок рано или поздно будут наказаны. "Рожденный ползать летать не может" и так далее.

Студентам высших учебных заведений с профилем типа "история", "дипломатия" и "госуправление" можно рассказывать истории на примере Литвы. Детский вариант этого сюжета описан в басне "Слон и Моська". У реальной Литвы - Литвы для взрослых - порок более изощренный, чем у Моськи, но главное условие поучительных историй ею выполнено: порок наказан.

Это случилось на днях, когда в Литве прошел второй тур парламентских выборов. Правящая, ведущая, государствообразующая партия "Союз Отечества - Христианские демократы" позорно разгромлена. Ее лидер и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис умудрился проиграть даже в своем одномандатном округе, лишившись вообще всех постов - и правительстве, и в парламенте, и в партии.

Перед уходом Ландсбергис совершил, возможно, единственный поступок, за который его можно уважать: признал, что народ указал на дверь лично ему. Теперь он завяжет с политикой.

"Золотой мальчик" госслужбы, которого готовили к посту президента, и наследник влиятельного клана (дед - одна из ключевых фигур в развале СССР) промотал все из-за особого обстоятельства. Дело не в том, что он русофоб, - никого в Прибалтике не удивишь русофобией. И не в том, что сторонник борьбы с Россией любыми средствами, хотя выделяется в этом смысле даже среди своих коллег по Евросоюзу. Главное в Ландсбергисе - он вел себя так, как будто представляет державу с потенциалом как минимум Британии, если не США. А представлял всего лишь Литву.

Нельзя сказать, что Литва вообще ни в чем не лидер. В рамках ЕС за последние годы она захватывала лидерство в самых разных областях. Первая по депопуляции. По безработице. По инфляции. По количеству самоубийств. По смертям от ковида и болезней сердца. По заболеваемости корью. По потреблению крепкого алкоголя. По росту цен на электричество. По доле экологически вредного транспорта и необогреваемых санузлов. В общем, там есть над чем работать.

Ландсбергис, когда его партия победила на выборах 2020-м, обозначил другие приоритеты: "отстаивать демократические ценности и защищать борцов за свободу во всем мире - от Белоруссии до Тайваня". Премьером он сделал соратницу по партии Ингриду Шимоните, а себе забрал МИД, чтобы творить великие дела.

Это напоминало анекдот про мужичка, который, стуча воблой по прилавку пивной, рассказывает о разделении обязанностей в семье. Жена, мол, решает второстепенные вопросы - как детей накормить, как счета оплатить, как крышу починить, а я первостепенные - вводить войска в Иран или не вводить.

По Ландсбергису, надо вводить - и немедленно! Начал он, впрочем, с Белоруссии, как и обещал. Наряду с Польшей Литва к тому моменту уже работала главным "мотором" попыток отлучить Александра Лукашенко от власти и штабом белорусской оппозиции. Однако "золотой мальчик" решил пойти дальше и выдумывал против соседа новые каверзы, несмотря на то, что всем уже было ясно: Лукашенко власть сохранит.

Когда Литва закрыла транзит для белорусских удобрений, белорусский президент грохнул кулаком по столу и "помог" Ландсбергису со своей стороны - переориентировал на транзит через Россию и другие товары тоже, хотя прежде Москва его годами не могла на это уговорить. Литовская экономика понесла огромные убытки.

Тогда Ландсбергис начал с другого конца - с Тайваня - и открыл в Вильнюсе представительство сепаратистов с одной только целью: красному Китаю назло. Пекин действительно разозлился и прервал торговые связи с Литвой, что стало причиной еще одной волны убытков, банкротств и увольнений.

Министр бегал и жаловался, что стал жертвой "дипломатического насилия" со стороны КНР. Его к тому моменту уже хорошо знали, поэтому не особенно жалели: даже в кругу союзников Ландсбергис создал себе репутацию человека, который рано или поздно допрыгается.

Главным предприятием литовского Наполеона стало, разумеется, противостояние с Россией. Он опять отличился, хотя в Восточной и Северной Европе отличиться в этой дисциплине было сложно: почти все поддерживали крайние меры в области санкций и военных поставок Киеву, часто опережая шаги Брюсселя и Вашингтона. Но Ландсбергис генерировал особо безумные идеи - и всегда не вовремя.

Например, в октябре 2023-го, когда ставка Запада на так называемое контрнаступление ВСУ провалилась, призвал НАТО распространить на Украину "ядерный зонтик". Литва стремилась начать с Россией ядерную войну чужим ядерным оружием.

В общем, в маленьком теле литовца ютился большой геополитик. Но даже в чаде русофобского кутежа, каким мы представляем себе Евросоюз, Ландсбергиса мало кто поддерживал. Поляки - и те оказались умнее.

Однажды его и вовсе раскритиковали в гестапо за жестокость. В ответ на очередное заявление Ландсбергиса о скором нападении России на НАТО президент Литвы Гитанас Науседа призвал его "сесть и успокоиться". Прозвучало как "да заткнись ты уже, полоумный".

При этом "золотой мальчик" не симулировал, а искренне боялся России. В этом убедились журналисты, узнав о покупке Ландсбергисом дома в Греции. Сделку оперативно заключили вскоре после начала СВО, когда в правящей партии предрекали ввод российских войск и в Литву тоже. Партийцы, возможно, просто избирателей взбадривали, а шеф правда поверил - и приготовился к побегу.

Литва тем временем продолжала ставить антирекорды Евросоюза. Неправда то, что до литовцев долго доходила абсурдность ситуации, когда Моська нападает сразу на трех слонов ценой обнищания хозяев. Литовцев нельзя путать с эстонцами, это другого темпа нация: Ландсбергиса искренне возненавидели.

Можно было бы рассказать еще о том, как дед ломал партию через колено, чтоб навязать в шефы своего внука-мажора. Или о том, как приход внука в МИД парализовал работу ведомства из-за нежелания министра согласовывать с президентом кандидатуры послов. Или даже о том, как Ландсбергиса прятали в ходе предвыборной кампании, понимая, что его кудри примелькались и скоро за них начнут бить. Но пришла пора прощаться с антигероем.

Партия Ландсбергиса потеряла мандаты даже в Каунасе - твердыне литовского национализма (лично Ландсбергис и потерял). Контроль за правительством переходит к социал-демократам, которые считают себя старейшей партией страны, отсчитывая историю от каких-то подпольных марксистских кружков XIX века. С учетом их левого крена, Литва могла бы немного продохнуть без русофобии, но не нужно себя обманывать. Это же Литва.

Все будет так, как было, - и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Россией. Но стоит запечатлеть для памяти момент, когда Ландсбергис наконец-то допрыгался, а ведь хотел спровоцировать ядерный конфликт перед перелетом в Грецию.

Не долетел бы, конечно. Ползать рожден.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730369280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Важно обеспечить исполнение поручений Главы государства по цифровизации: Маулен Ашимбаев
- Спикер Мажилиса посетил Бишкек с официальным визитом
- Олжас Бектенов обсудил с участниками заседания СИИ вопросы инвестиционного сотрудничества
- Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане
- Роман Скляр встретился с представителями компании Polpharma – SANTO
- Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана
- Рабочий график гпавы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы
- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  