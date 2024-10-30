"Хезболла" делает ставку на затяжную войну, - И.Субботин

13:41 31.10.2024

30.10.2024



Новый генсек пообещал победить Израиль в ближнем бою

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Новый лидер "Хезболлы" Наим Кассем в телевыступлении не продемонстрировал готовности к компромиссам с Израилем. Фото Reuters

Действующий генсек "Хезболлы" Наим Кассем в первом публичном обращении на новой должности заявил о готовности к затяжной войне в Ливане. Его слова прозвучали на фоне сообщений о сдвигах, которые якобы наметились в переговорах под эгидой США. 31 октября в Израиль прибывает высокопоставленная американская делегация, что западные СМИ трактуют как шаг к мирной сделке. Но ситуация "на земле" говорит об обратном. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вышла на новую глубину в Ливане и объявила эвакуацию в городе Баальбек.



Кассем заявил, что его сторонники готовы к продолжительной войне. В своем выступлении лидер организации, с 1992 года занимавший пост заместителя генсека, заметил, что "Хезболла" не борется за повестку дня, а защищает собственные интересы. "Мы уже ждем ближнего боя, и они (израильтяне. – "НГ") увидят, чем мы их удивим", – пообещал Кассем.



Во время обращения лидера "Хезболлы" арабские СМИ сообщили о начале израильских бомбардировок Баальбека – крупного ливанского города, который долгое время считался оплотом шиитской организации. За три часа до этого пресс-служба ЦАХАЛ объявила об эвакуации местных жителей, численность которых может достигать 100 тысяч.



Накануне появлялись сообщения, что израильские силы пытаются взять Хиам – другой ливанский населенный пункт, прилегающий к границе. Как сообщало саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат", в наступательных действиях была задействована колонна израильской бронетехники.



Продвижение в Ливане началось на фоне готовящихся переговоров о прекращении огня. Накануне этот вопрос был вынесен на повестку министерского заседания в Израиле под председательством Биньямина Нетаньяху. По данным новостной корпорации "Кан", еврейское государство выдвинуло новое требование – не только размещение ливанских вооруженных сил в южных районах Страны кедров совместно с международным миротворческим контингентом, но и усиление контроля на сирийско-ливанском рубеже. Именно через этот коридор, как принято считать, "партия Аллаха" получает иранское вооружение и приток иностранных кадров.



Речь идет о сделке под эгидой США. Инициатива включает в себя имплементацию резолюции 1701 Совета Безопасности (СБ) ООН. Документ, который положил конец Второй ливанской войне 2006 года, предполагает разоружение "Хезболлы" и отвод ее подразделений за реку Литани в глубине Ливана. При этом израильская сторона намерена сохранить за собой право применения военной силы в случае, если, по ее мнению, обязательства по договоренностям выполняться не будут, а ливанские войска совместно с миротворцами не смогут должным образом надавить на "партию Аллаха".



Договоренность, очевидно, потребует от правительства Нетаньяху заморозки операции "Стрелы севера" и вывода военнослужащих из некоторых населенных пунктов на территории Южного Ливана. Местные СМИ подчеркивают, что не весь военный персонал еврейского государства должен вернуться домой. По крайней мере пока Израиль не убедится, что "партия Аллаха" выполнила большую часть требований.



Издание "Едиот ахронот" со ссылкой на израильских официальных лиц отметило, что особую роль в переговорном процессе будет играть российская сторона, однако никаких уточнений, что это за дипломатическая миссия, не приводится.



На необходимости вернуться к выполнению резолюции 1701 СБ ООН настаивало правительство в Бейруте. Ливанский временный премьер-министр Наджиб Микати намекал, что поддерживает идею разоружения "Хезболлы". Одна из причин заключается в том, что феномен этого усилившегося с 2006 года парамилитарного формирования бросал вызов ливанским Вооруженным силам (ВС).



По оценкам издания "Аль-Модон", к выполнению резолюции 1701 СБ ООН в последнее время начала склоняться и верхушка "Хезболлы", которой недавно все-таки удалось выбрать нового лидера. Некоторые наблюдатели полагают, что выбор Кассема на должность нового генсека связан с готовностью высшего руководства группировки заключить сделку о прекращении огня. Иначе "партии Аллаха" выгоднее было бы ограничиться моделью коллективного управления – по аналогии с текущим руководством ХАМАС.



Через свой информационный рупор, газету "Аль-Ахбар", "Хезболла" выступила с заявлением, что не сложит оружие и не примет разделения конфликтов в Газе и в Ливане на два не связанных друг с другом переговорных досье. "Сопротивление по-прежнему подчеркивает свою поддержку Газе и не верит, что у противника есть преимущество, позволяющее ему навязывать свои условия", – цитируются в материале "Аль-Ахбара" лица "Хезболлы". Организация утверждает, что будет действовать исходя из постоянной угрозы, нависшей над ее руководством.



Тем не менее США и Израиль уверены, что после того как серия израильских военных операций ослабила командные, военные и финансовые ресурсы "Хезболлы", шиитская группировка качественно изменила свой курс. Западные официальные лица всерьез считают, что "партия Аллаха" готова закулисно дистанцироваться от боевых действий в Газе по примеру соседней Сирии и договориться с противником, пишет со ссылкой на источники издание Axios.



Именно поэтому 31 октября в Израиль прибудет американская делегация во главе со спецпредставителем Амосом Хохштейном и координатором Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком. Их поездка поможет финализировать соглашение о прекращении огня, подчеркивают собеседники Axios. По их словам, несмотря на то что Хохштейн регулярно курсирует между Вашингтоном и Ближним Востоком, факт нынешнего визита говорит о сдвигах в этом процессе и намерении Нетаньяху подписать договоренность.