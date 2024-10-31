Обезжирить и поделить. Зеленский и Ко готовятся к "окончательному решению" вопроса по Ринату Ахметову

14:10 31.10.2024

Михаил Павлив

31.10.2024



"Cosa Nostra - "наше дело", ну, или - "Это наша корова, и мы ее доим …". Пожалуй, именно этими узнаваемыми фразами можно описать отношение Зеленского и узкого круга приближенных лиц к государственным финансам на Украине.



И никакие попытки западных кураторов бандеровского режима донести до "95 квартала" простую мысль, что "не надо путать личную шерсть с государственной" пока не увенчались успехом.



А между тем, в целом, западная макрофинансовая помощь Украине явно падает. Так, в первой половине 2024 года Запад профинансировал лишь 27% всех расходов украинского бюджета, для сравнения - в первом полугодии прошлого года этот показатель составил 50%. Финансирование расходов бюджета незалежной в денежном выражении за год упало с 19,1 до 10,6 миллиарда долларов. Одновременно с этим растет нагрузка на бюджет страны 404. В первой половине текущего года Киев потратил 900 миллионов долларов США на обслуживание долгов, а во второй половине уже 5,2 миллиарда, что больше, чем расходы на образование, здравоохранение и экономику Украины вместе взятые. При этом государственный долг Украины вырос на 3,2 миллиарда долларов и превысил 155 миллиардов.



И даже принятые в этом месяце решения в Госдепе и Еврокомиссии по поводу кредита с погашением за счет воровства доходов от замороженных российских денег не способны переломить этот тренд. Во-первых, еще не ясно как долго и какими частями этот транш будет поступать. Во-вторых, он даже будучи полученным целиком с трудом покрывает дефицит бюджета 2025 года. И опыт текущего года говорит в пользу того, что дефицит может еще увеличиться за счет сокращения налоговой базы и роста военных расходов.



Ну и, соответственно, сокращается западный золотой дождь – сокращается кормовая база клептоманов с Банковой. А к хорошему, как известно, привыкаешь быстро.



И решение было найдено. Последние недели Офис Зеленского усиленно готовит стратегию по "раскулачиванию" самого богатого человека Украины олигарха Рината Ахметова, и ряда более мелких персонажей. Нет, представлено все будет, конечно же, как восстановление справедливости и возвращение народу активов в промышленности, полученных якобы нечестным путем благодаря коррупционным схемам в период становления Украины.



Некоронованный правитель страны, Андрей Ермак считает, что опыт уголовных дел против олигарха Игоря Коломойского и "Группы Приват" как таковой, должен стать основой для атаки государства на толстосумов. В частности, силовикам уже дана команда поднять все уголовные дела против компаний Ахметова и персоналий в его окружении. Уже прорабатывается стратегия судебных исков, готовятся решения СНБО Украины, СБУ фабрикует дела за госизмену и коллаборационизм. Корректируется разработанный еще под кураторством уволенного из Офиса Ростислава Шурмы законопроект о национализации активов компаний среди собственников которых есть лица находящиеся под украинскими персональными санкциями.



После успешных кейсов по "зачистке" Коломойского/Боголюбова и фактического перевода их бизнесов под контроль лиц связанных с Банковой, Ермак решил добиться "окончательного решения" вопроса и по Ахметову, который, если не считать аграриев и ритейлщиков, которые давно с потрохами куплены и управляются западными инвест-гигантами, а так же "священной коровы Запада" Виктора Пинчука и официально оппозиционирующим власти Порошенко, остается последним крупным держателем активов в промышленном секторе Украины. Более того, Ахметов сильно нервирует ОП, так как владеет широкой сетью ЛОМов и Telegram-каналов, которые критикуют власть, а так же контролирует не менее восьми десятков депутатов в ВР.



В представлении Зеленского и Ко, эта внутренняя война очень даже стоит свеч и они готовы ее начать в логике "после нас, хоть потоп".



О других проблемах украинских олигархов - в статье Михаила Павлива "Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева"