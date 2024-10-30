В пострадавших от наводнения районах Испании заканчивается еда

18:09 31.10.2024

Жители пострадавших от наводнения районов Испании начали массово опустошать полки супермаркетов. Об этом сообщают местные жители.



"Вчера вечером проявилась новая проблема в Торренте: заканчивается еда в магазинах. В супермаркетах уже нет ни молока, ни хлеба, ни фруктов", - рассказал житель города Алексей РИА "Новости".



По его словам, машины не могут подвозить продукты по перекрытым дорогам.



"Поэтому нужно действовать быстро, чтобы купить в магазинах то, что осталось", - добавил мужчина.



Отмечается, что в местных магазинах остались только дорогие продукты. Ситуация не лучше и в других частях провинции Валенсия.