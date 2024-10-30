 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В пострадавших от наводнения районах Испании заканчивается еда
18:09 31.10.2024

Жители пострадавших от наводнения районов Испании начали массово опустошать полки супермаркетов. Об этом сообщают местные жители.

"Вчера вечером проявилась новая проблема в Торренте: заканчивается еда в магазинах. В супермаркетах уже нет ни молока, ни хлеба, ни фруктов", - рассказал житель города Алексей РИА "Новости".

По его словам, машины не могут подвозить продукты по перекрытым дорогам.

"Поэтому нужно действовать быстро, чтобы купить в магазинах то, что осталось", - добавил мужчина.

Отмечается, что в местных магазинах остались только дорогие продукты. Ситуация не лучше и в других частях провинции Валенсия.

Источник - svpressa.ru
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