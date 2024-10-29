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Молдавские выборы на грани срыва. Бухарест отказался поддержать Санду, - Светлана Гамова
22:00 31.10.2024

29.10.2024
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Майе Санду приходится объяснять свои промахи.
В четверг Конституционный суд Республики Молдова (РМ) рассмотрит жалобу на подтверждение еврореферендума, состоявшегося 20 октября. Партия коммунистов считает, что итоги плебисцита подделаны. Между тем генпрокурор Ион Мунтяну заявил, что опубликованный правящей партией список якобы подкупленных РФ более 3 тыс. избирателей в уголовном деле отсутствует. В списке оказалась жена известного молдавского пловца, номинированного на Нобелевскую премию мира Иона Лазаренко-Тирон. Спортсмен заявил протест. Под вопросом оказались и президентские выборы, второй тур которых назначен на 3 ноября. Действующий президент Майя Санду заявила, что Бухарест не поддержит "человека Москвы", имея в виду своего соперника. Правительство Румынии отреагировало: "Бухарест продолжит поддерживать Молдову даже в случае смены президента".

Известный молдавский пловец, номинированный на Нобелевскую премию мира, являющийся восьмым человеком на земном шаре, переплывшим семь проливов за одну попытку, Ион Лазаренко-Тирон утверждает, что его семья живет в настоящем кошмаре. Это случилось после того, как имя его жены оказалось в списках, появившихся в публичном пространстве и содержащих персональные данные граждан, якобы получивших деньги из Российской Федерации за голосование за определенного кандидата и фальсификацию выборов 20 октября. Он сообщил, что его дом угрожают поджечь, жене посылают угрозы физической расправы, обещают разбить камнем голову. Спортсмен заявил, что подает жалобу в суд.

Между тем генеральный прокурор Ион Мунтяну заявил, что распространяемый депутатами правящей партии и сторонниками Майи Санду список лиц, которые якобы были подкуплены перед выборами, "не является частью уголовного дела". Поэтому, добавил он, не представляется возможным сказать, являются ли перечисленные в списке лица фигурантами уголовного дела и получали ли они какие-либо финансовые средства "в контексте коррумпирования электорального процесса".

Ранее президент Майя Санду заявила, что во время выборов были подкуплены 300 тыс. человек.

Бывший председатель КС Александру Тэнасе с недоумением спрашивает: "Как стал возможен процесс создания преступной сети с участием четверти миллиона человек? Как вышло, что он шел беспрепятственно, а МВД занялось расследованием только после первого тура? Почему информация поступала из СМИ, а не от правоохранителей?"

Создается впечатление, что информацию приберегали, чтобы огласить в критический момент. Но как можно оштрафовать 300 тыс. человек, спрашивает Тэнасе, и что делать, если штрафы будут оспорены в судах, которые просто утонут в таких делах. "Я не представляю себе ни одного приговора раньше, чем через три-четыре года, – говорит Тэнасе. – Я не думаю, что 300 тыс. могли получать деньги, а полиция об этом не знала".

Во вторник утром правоохранители сообщили, что провели обыски в городах Чимишлии и Комрате (Гагаузская автономия). Речь идет о двух уголовных делах, возбужденных по фактам коррупции на выборах и за незаконное финансирование партий. Объектами обысков стали дома и автомобили шести человек, связанных с одной из политических партий, передает IPN.

По данным Национального антикоррупционного центра (НАЦ), шесть человек были задокументированы в процессе подкупа избирателей на референдуме и выборах президента 20 октября. Они якобы составляли списки заинтересованных лиц, централизовали информацию о них, передавали их персональные данные третьим лицам и финансовым учреждениям за пределами страны, чтобы последние могли получить незаконное вознаграждение за реализацию избирательного права.

Следует отметить, что Гагаузия оказалась в центре скандалов, связанных с выборами. Соперник Санду во втором туре – Александр Стояногло по национальности гагауз. Представители правящей партии ранее высказали мнение, что гагауз не может возглавить Молдавию. Это взорвало общество. Многие молдавские политики осудили подобные высказывания. Во вторник председатель правления акционерного общества "Молдовагаз" Вадим Чобану выразил обеспокоенность "публичными агрессивными высказываниями в адрес некоторых национальностей, включая гагаузов".

Однако на этом скандалы в Молдавии не закончились. Вице-спикер парламента Влад Батрынча сообщил на пресс-конференции, что зарегистрированы случаи избиения волонтеров, агитирующих за Стояногло. Он сказал, что Партия социалистов, которая выдвинула Стояногло в кандидаты в президенты, обратится в Генпрокуратуру.

Майя Санду во время дебатов пообещала, что Бухарест не поддержит "человека Москвы", имея ввиду Стояногло. Однако Бухарест отреагировал на следующий день, заявив, что Румыния будет поддерживать Молдавию даже при смене президента.

Государственный секретарь правительства Румынии Адриан Дупу подтвердил твердую приверженность своей страны поддержке, оказываемой гражданам Республики Молдова. "Мы, что бы ни случилось, продолжим поддерживать гражданина; наш долг – поддерживать людей, независимо от того, кто ими руководит", – сказал он.

Накануне второго тура выборов – 31 октября Конституционный суд проведет заседание для рассмотрения жалобы № 212д/2024 о подтверждении результатов республиканского конституционного референдума, прошедшего 20 октября.

По завершении заседания председатель Конституционного суда Домника Маноле проведет брифинг. Однако можно предположить, что любое решение КС вызовет громкий резонанс. Если суд признает фальсификацию результатов опроса, будут разгневаны власти. В противном случае недовольство выскажут представители оппозиции и их сторонники.

Юрист Фадей Нагачевский считает, что в Молдавии, которая является парламентской республикой, "потеря контроля над институтом президента не означает потери контроля над законодательной и исполнительной властью со стороны правящей партии "Достоинство и справедливость" (ПДС) и Майи Санду". Реальная власть остается за ПДС и Майей Санду, отметил эксперт. По крайней мере до парламентских выборов летом будущего года, когда в Молдавии пройдут парламентские выборы и появится новое парламентское большинство. До тех пор Санду, даже если и не выиграет во втором туре, продолжит руководить страной.

По этой же причине рассуждения о том, что в случае победы Стояногло Молдавия окажется в изоляции, по меньшей мере смешны, – реальная власть (законодательная и исполнительная) остается за ПДС и Майей Санду.

Источник - НГ
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