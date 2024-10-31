Это вымыслы и пропаганда: "Талибан"* отверг отчет ООН о положении женщин в Афганистане

00:01 01.11.2024

Опубликованный на этой неделе доклад ООН о положении женщин в Афганистане не соответствует действительности и основан на "пропаганде". Об этом заявил представитель "Исламского Эмирата Афганистан" (самоназвание страны у талибов*) Забихулла Муджахид.



"Этот опрос неточен. К сожалению, как и соответствующие заявления, он не всегда основывается на информации из Афганистана, а на пропаганде, - сказал Муджахид. - У нас много женщин в Афганистане, которые занимаются бизнесом и работой и достигли прогресса в своей жизни. У нас все еще есть различные сферы, где женщины активны в рамках правительства".

Согласно отчету ООН, реализация в Исламском Эмирате серии указов, директив и практик лидеров "Талибана"* за последние три года была "направлена ​​на систематическое исключение женщин из общественной жизни Афганистана и руководящих должностей - почти во всех секторах".



"Этот поток указов также включал запрет на получение девочками и молодыми женщинами среднего и высшего образования в Афганистане",

- говорится в отчете.

ООН также заявила, что почти "полное исключение женщин и девочек из общества в целом в сочетании с накладывающимися экономическими и гуманитарными кризисами" привело к заметному ухудшению условий жизни подавляющего большинства афганцев. Это "приводит к сдвигам в гендерных нормах и кризису психического здоровья в семьях по всему Афганистану".



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