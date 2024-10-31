 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.11.2024
01:33  Дикость в камне. Президент Кыргызстана утвердил создание в стране генеалогических музеев
01:26  Дети киргизской элиты пошли в политику, - Виктория Панфилова
00:57  В Узбекистане открыт еще один совместный с Японией университет - Цукуба
00:47  Рассечение группировки ВСУ и новые горизонты: что дает российской армии взятие Кругляковки, - Александр Коц
00:37  Язык мой – враг твой. Почему русский язык до Киева доведет, - Сергей Тютюнник
00:36  Афганские и узбекистанские власти создали комиссию по спорному каналу Кош-Тепа
00:33  У каждого свои курды. Битва Асада и Эрдогана на сирийском плацдарме, - Станислав Тарасов

00:31  Глобализм наоборот. Пришло время диктатуры производителей, - Илья Титов
00:29  Почти три тысячи чиновников отправили в отставку в Узбекистане
00:23  Хаос в "заморской Франции": приговор разваливающейся империи Макрона
00:21  Абдула Оджалан и "курдская карта" Реджепа Эрдогана, - В.Малышев
00:19  Дело четырнадцати. В Латвии судят журналистов за сотрудничество с российскими СМИ, - Виталий Лекомцев
00:03  Финский президент назвал арест объектов РФ судебным, а не политическим решением
00:02  В эту игру можно играть вдвоем. Китай ввел санкции против поставщиков амер-дронов. Проблемы начались сразу
00:01  Это вымыслы и пропаганда: "Талибан"* отверг отчет ООН о положении женщин в Афганистане
Четверг, 31.10.2024
22:00  Молдавские выборы на грани срыва. Бухарест отказался поддержать Санду, - Светлана Гамова
18:25  Российский провайдер Мастерхост подвергся DDoS-атаке "IT Army of Ukraine"
18:09  В пострадавших от наводнения районах Испании заканчивается еда
14:10  Обезжирить и поделить. Зеленский и Ко готовятся к "окончательному решению" вопроса по Ринату Ахметову
13:41  "Хезболла" делает ставку на затяжную войну, - И.Субботин
13:36  Пашинян: Армянский коньяк ведет экономику в тупик
13:35  Китай ввел санкции против американского производителя дронов для Украины
13:32  Британия признала, что рабство и работорговля - это "преступления против человечности". Но выплачивать рабам компенсации не собирается
13:29  Расследование "СП": Кто помогает Тель-Авиву наводить ракеты на цели в Иране
13:26  Как Индия поможет рынку алмазов выйти из кризиса
13:15  Хохотушке Харрис не помогает даже поддержка Владимира Путина - В.Никифорова
13:10  Финансовая система БРИКС ударит по доллару США, - Глеб Простаков
13:08  Россия сломала карьеру литовского "золотого мальчика" - Ландсбергиса-мл
13:05  День политзаключенных в эпизодах воспоминаний об Узбекистане, - Абдуфаттах Маннапов
12:48  Деньги из воздуха. Как заработать на шаровой молнии
12:31  Выборы в США: есть ли шанс у Трампа? - Сергей Иванов
11:16  "Люди искали убежища на деревьях": Испания шокирована разрушительным наводнением
11:13  ВС РФ приступили к штурму Курахово
11:09  Новая реальность многополярного мира, в которую не вписываются европейские элиты, - делль Валь
11:06  Грузия будет все время лавировать между Западом и Россией, - Петр Олеярчик
10:44  Курская дуга, 30 октября: Бандеровцы используют русских пленных как живые бомбы, - СП
09:04  Конченый папуас. В очередной раз задержан вождь кыргызского племени саяков Нурлан Мотуев
08:08  Труд сделает из мигранта гражданина. Глава СПЧ РФ Фадеев расширил горизонты миграционной политики
08:05  Восхождение на Капитолийский холм легким не будет. За кресла в Конгрессе США предстоит ожесточенная борьба, - Е.Мур
08:03  "Папа Карло" либеральных "буратин". Чем занимался в России Майкл Макфол? - А.Белов
07:59  Израилю и "Хезболле" предложили развестись. США намерены завершить войну в Ливане, - Къ
07:52  Найден способ избавить Россию от нелегалов: платным станет все, - СП
01:14  Кто будет брать Киев и Сеул? Глава МИД КНДР Цой Сон Хи привезла в Москву новый план
00:48  Узбекистан. Назначен новый первый замминистра дошкольного и школьного образования - Шерзод Каримов
00:44  Цивилизационные вехи России. О наших достижениях, - Сергей Ключников
00:42  Выцветший оранж. Западу стало совсем не до разжигания больших и старательных пожаров на российской периферии, - И.Титов
00:41  Более полусотни китайских компаний попали под новые санкции США
00:30  Андрей Захватов: Миграционные законы в России запретили многое. Разговоры об одном и том же идут десятилетиями...
00:29  "Русские клещи", безжалостные и беспощадные. Армия России продолжает успешное наступление на Южно-Донецком направлении, - Р.Маркуш
00:26  С Тегерана хотят спросить за резиденцию Нетаньяху, - Игорь Субботин
00:24  Молдавские выборы на грани срыва. Бухарест отказался поддержать Санду, - Светлана Гамова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В эту игру можно играть вдвоем. Китай ввел санкции против поставщиков амер-дронов. Проблемы начались сразу
00:02 01.11.2024

В ЭТУ ИГРУ МОЖНО ИГРАТЬ ВДВОЕМ: КИТАЙ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОГО ПОСТАВЩИКА ДРОНОВ ВСУ. ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛИСЬ СРАЗУ
Китай ввел санкции против одного из крупнейших американских поставщиков дронов Украине. Оказалось, что в игру с санкциями моно играть вдвоем - и первые результаты не заставили себя ждать: проблемы начались сразу.

Речь идет о крупнейшем американском производителе беспилотников Skydio, пишет Financial Times. Из-за ограничений у компании начался кризис в цепочке поставок. Сейчас производитель мечется в поисках альтернативных поставщиков, за помощью корпорация обратилась к администрации президента США Джо Байдена.

Источник FT, знакомый с ситуацией, сообщил, что официальные лица США связались с азиатскими союзниками, чтобы обсудить способы оказания помощи компании. По данным издания, Китай принял такое решение в связи с тем, что Конгресс США рассматривает санкции в отношении китайского производителя БПЛА DJI.

Ранее бывший президент Финляндии Саули Ниинисте представил особый доклад. Документ посвящен укреплению гражданской и военной готовности Европы к глобальным вызовам. В нем, в частности, отмечается, что Европейский союз просчитался в оценке экономических и военных возможностей России при планировании помощи Киеву.

После недавних сенсационных новостей, что в Россию прибыли северокорейские солдаты и их могут задействовать в освобождении Курской области, некоторые иностранные издания поспешили "анонсировать" появление этих бойцов и на фронте. А агентство Bloomberg тем временем принялось разгонять тему недовольства Китая сложившейся ситуацией.

Мол, пока в Киеве гадают, "насколько далеко" готов зайти лидер КНДР Ким Чен Ын в помощи своему союзнику - Москве, такое же беспокойство терзает Америку и Европу. Но недоволен и Пекин. Что для России опасно, ведь доселе Китай был важным стратегическим партнером и другом.

При этом одним из подтверждений "головной боли" Си Цзиньпина авторы материала посчитали… молчание Пекина по поводу слухов о северокорейцах в России. Мол, как так? И Пентагон высказался, и Южная Корея, и Украина, а в КНР - молчок? Подозрительно. Конечно, по версии западных журналистов…

В Bloomberg даже заявили: как Китаю не нравится навязывание США своих нарративов всему миру, так же ему не нравится, что "мелкий сосед" в лице КНДР загнал его в угол.

Интересно, что тему "головной боли" Пекина подхватили в издании Foreign Policy. Мол, некогда хороший друг Ким Чен Ын превратился в проблемного соседа. Хотя в КНР официально молчат, но новости о северокорейских солдатах в России вызвали у китайских чиновников "гнев и волнение".

Китай пытался одновременно предложить риторическую - и в какой-то степени материальную - поддержку России, не разрушая ее связей с Западом. Действия Северной Кореи, безусловно, переходят эту границу,

- считают авторы статьи.

Политолог Сергей Маркелов, комментируя для Царьграда заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, объяснил: соль в том, что Пхеньян покажет свою политическую субъектность и способность принимать независимые решения. Причем связь между Москвой и Пекином только укрепится. Почему? Так ведь КНДР полностью находится под политическим и экономическим влиянием большого соседа, Китая. По сути, Северная Корея взяла на себя роль "прокси". Схема, знакомая по Ирану и его союзникам в лице "Хезболлы", хуситов и пр., которые доставляют Западу много неприятностей в ответ на санкции.

Китай не может напрямую нам поставить вооружение. Зачем? Две солидные страны найдут способ, как друг другу помочь через прокси, которым все равно,

- отмечал эксперт.

По мнению Маркелова, КНДР все свои шаги в отношении России согласует с Китаем. При этом Пекин, разумеется, поддерживает Пхеньян: например, дает "свежие" снаряды взамен тех, которые отправляют русским.

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730408520


Новости Казахстана
- Рабочий график гпавы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы
- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику
- Фракция "Ак жол" не поддержала проект бюджета на 2025-2027 годы
- Кадровые перестановки
- Проект реформы системы фитосанитарного контроля представили в Правительстве
- Казахстан-Грузия: новый уровень взаимодействия в электоральной сфере
- АФМ завершил расследование дела в отношении лиц, из-за действий которых подтопило дома в Улытауской области
- Судом осужден за создание и руководство преступной группы и создание финансовой пирамиды
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  