В эту игру можно играть вдвоем. Китай ввел санкции против поставщиков амер-дронов. Проблемы начались сразу

00:02 01.11.2024

В ЭТУ ИГРУ МОЖНО ИГРАТЬ ВДВОЕМ: КИТАЙ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОГО ПОСТАВЩИКА ДРОНОВ ВСУ. ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛИСЬ СРАЗУ

Китай ввел санкции против одного из крупнейших американских поставщиков дронов Украине. Оказалось, что в игру с санкциями моно играть вдвоем - и первые результаты не заставили себя ждать: проблемы начались сразу.



Речь идет о крупнейшем американском производителе беспилотников Skydio, пишет Financial Times. Из-за ограничений у компании начался кризис в цепочке поставок. Сейчас производитель мечется в поисках альтернативных поставщиков, за помощью корпорация обратилась к администрации президента США Джо Байдена.



Источник FT, знакомый с ситуацией, сообщил, что официальные лица США связались с азиатскими союзниками, чтобы обсудить способы оказания помощи компании. По данным издания, Китай принял такое решение в связи с тем, что Конгресс США рассматривает санкции в отношении китайского производителя БПЛА DJI.



Ранее бывший президент Финляндии Саули Ниинисте представил особый доклад. Документ посвящен укреплению гражданской и военной готовности Европы к глобальным вызовам. В нем, в частности, отмечается, что Европейский союз просчитался в оценке экономических и военных возможностей России при планировании помощи Киеву.



После недавних сенсационных новостей, что в Россию прибыли северокорейские солдаты и их могут задействовать в освобождении Курской области, некоторые иностранные издания поспешили "анонсировать" появление этих бойцов и на фронте. А агентство Bloomberg тем временем принялось разгонять тему недовольства Китая сложившейся ситуацией.



Мол, пока в Киеве гадают, "насколько далеко" готов зайти лидер КНДР Ким Чен Ын в помощи своему союзнику - Москве, такое же беспокойство терзает Америку и Европу. Но недоволен и Пекин. Что для России опасно, ведь доселе Китай был важным стратегическим партнером и другом.



При этом одним из подтверждений "головной боли" Си Цзиньпина авторы материала посчитали… молчание Пекина по поводу слухов о северокорейцах в России. Мол, как так? И Пентагон высказался, и Южная Корея, и Украина, а в КНР - молчок? Подозрительно. Конечно, по версии западных журналистов…



В Bloomberg даже заявили: как Китаю не нравится навязывание США своих нарративов всему миру, так же ему не нравится, что "мелкий сосед" в лице КНДР загнал его в угол.



Интересно, что тему "головной боли" Пекина подхватили в издании Foreign Policy. Мол, некогда хороший друг Ким Чен Ын превратился в проблемного соседа. Хотя в КНР официально молчат, но новости о северокорейских солдатах в России вызвали у китайских чиновников "гнев и волнение".



Китай пытался одновременно предложить риторическую - и в какой-то степени материальную - поддержку России, не разрушая ее связей с Западом. Действия Северной Кореи, безусловно, переходят эту границу,



- считают авторы статьи.



Политолог Сергей Маркелов, комментируя для Царьграда заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, объяснил: соль в том, что Пхеньян покажет свою политическую субъектность и способность принимать независимые решения. Причем связь между Москвой и Пекином только укрепится. Почему? Так ведь КНДР полностью находится под политическим и экономическим влиянием большого соседа, Китая. По сути, Северная Корея взяла на себя роль "прокси". Схема, знакомая по Ирану и его союзникам в лице "Хезболлы", хуситов и пр., которые доставляют Западу много неприятностей в ответ на санкции.



Китай не может напрямую нам поставить вооружение. Зачем? Две солидные страны найдут способ, как друг другу помочь через прокси, которым все равно,



- отмечал эксперт.



По мнению Маркелова, КНДР все свои шаги в отношении России согласует с Китаем. При этом Пекин, разумеется, поддерживает Пхеньян: например, дает "свежие" снаряды взамен тех, которые отправляют русским.