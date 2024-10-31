Финский президент назвал арест объектов РФ судебным, а не политическим решением

00:03 01.11.2024

31.10.2024,



Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что арест объектов российской недвижимости на территории страны - судебное, а не политическое решение. Он подчеркнул, что не вмешивается в деятельность органов судебной власти. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, написала: "Просто суды в натовских странах стали политическими".



"Международный арбитражный суд вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около $4 млрд и в данный момент служба судебных приставов занимается им",- сказал господин Стубб на пресс-брифинге (цитата по MTV Uutiset).



30 октября МИД России выразил протест финскому послу Марье Лиивале в связи с арестом 45 российских объектов недвижимости в Финляндии. Решение связано с постановлением Постоянного арбитражного суда в Гааге, который в 2023 году обязал Россию выплатить украинскому "Нафтогазу" около €4,6 млрд в качестве компенсации за арест ее активов в Крыму в 2014 году.



Стоимость арестованных по иску компании объектов оценивается в €35 млн. В их числе - Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах. Российская сторона требует пересмотреть это решение.



Подробнее о ситуации - в материале "Ъ" "Российская собственность в Финляндии попала под арест".



Европейская комиссия объявила о начале расследования в отношении китайского онлайн-ритейлера Temu, которого она подозревает в нарушении закона о цифровых услугах (DSA).



Европейские власти подозревают Temu в продаже нелегальных товаров, а также в подсаживании пользователей на свои услуги. К последнему Еврокомиссия относит программы поощрения, выстроенные в игровом стиле.



Кроме того, власти Европейского союза (ЕС) хотят видеть больше прозрачности в действиях Temu, как того требуют положения DSA. Компания должна раскрывать основные параметры, используемые в рекомендательных системах Temu, и предоставлять исследователям доступ к общедоступным данным.



"Мы хотим убедиться, что Temu соблюдает закон о цифровых услугах, в частности в том, что продукты, продаваемые на их платформе, соответствуют стандартам ЕС и не наносят вреда потребителям",- заявила глава антимонопольного органа ЕС Маргрет Вестагер.



Temu принадлежит китайскому холдингу PDD. Ежемесячная аудитория сервиса в ЕС, по данным Еврокомиссии, составляет 92 млн человек.



Кирилл Сарханянц



-----------------------



Российская собственность в Финляндии попала под арест

Москва обещает ответить на "неправомерные решения" Хельсинки

В отношениях России и Финляндии, и без того крайне напряженных, появился новый существенный раздражитель. Финский суд постановил арестовать российские активы в стране стоимостью в десятки миллиардов евро в пользу украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз". В число арестованных объектов недвижимости попал, в частности, Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах. В Москве заявили о подготовке иска против решения финского суда.



Как следует из ответа официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос RTVI, обнародованного на сайте ведомства в ночь на среду, к настоящему моменту финские судебные органы официально уведомили Россию в лице ФГУП "Госзагрансобственность" в Финляндии лишь об аресте одного принадлежащего ему здания в Хельсинки по адресу Ваттуниеменкату, 21. Причем не было дано пояснений насчет того, что стало основанием для подобного решения. Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, то "официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало", отметила госпожа Захарова.



В последние несколько дней финские СМИ сообщили, что в общей сложности арест был наложен на 40 принадлежащих России объектов, оценивающихся совокупно в €35 млн. Среди них, в частности, Российский центр науки и культуры в Хельсинки площадью свыше 3,3 тыс. кв. м, недвижимость на принадлежащем Российской Федерации прибрежном участке площадью 17 га в Киркконумми, который многие российские дипломаты используют для отдыха, а также территория площадью 8 тыс. кв. м в местечке Сиунтио, приобретенная в собственность еще торговым представительством Советского Союза в 1973 году. Кроме того, под прицел финского правосудия попали четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах и еще ряд объектов недвижимости в Хельсинки и Турку.



Решение арестовать эти активы в Финляндии последовало вслед за постановлением Постоянного арбитражного суда в Гааге, который еще в 2023 году обязал Россию выплатить украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз" около €4,6 млрд в качестве компенсации за арест ее активов в Крыму в 2014 году.



Ранее руководство украинской компании заявляло: в Киеве не рассчитывают на выполнение Москвой решения арбитражного суда, и потому "Нафтогаз" планирует взыскивать этот долг с использованием российских государственных активов, находящихся в других странах. Неудивительно, что недавнее решение финского суда в украинской компании приветствовали, пообещав устами своего председателя правления и гендиректора Алексея Чернышова предпринимать "активные действия для исполнения арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, касающихся российских активов".



Хельсинки готовится разместить у себя части НАТО

Глава финской службы судебных приставов (действует в рамках полномочий Министерства юстиции и отвечает за выполнение государственных обязанностей по обеспечению соблюдения законодательства) Аки Виртанен не исключил возможности новых арестов собственности России в Финляндии. "Расследование продолжается. Будут ли произведены новые изъятия по этому делу, пока неизвестно",- заметил он в эфире общественного вещателя Yle.



В Москве еще во вторник заявили о намерении подать иск в связи с конфискацией российских госактивов.



"Конечно, мы будем оспаривать это в суде. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы, поэтому мы будем использовать все правовые механизмы для защиты наших интересов",- заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Мария Захарова дала понять, что полная правовая оценка действиям Хельсинки будет дана после получения ответов на запрос посольства РФ в финский МИД и судебным приставам с требованием прояснить ситуацию. Но уже сейчас она пообещала, что "любые неправомерные решения не останутся без ответа" со стороны Москвы.



В Хельсинки к такому повороту отнеслись спокойно. "В правовом государстве решения, принятые властями, могут быть обжалованы. Я считаю, что мы можем столкнуться с процессом, который займет годы",- прокомментировал новости о подготовке Москвой иска Аки Виртанен.



Наталия Портякова

Газета "Коммерсантъ" №201 от 31.10.2024, стр. 6