 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 01.11.2024
01:33  Дикость в камне. Президент Кыргызстана утвердил создание в стране генеалогических музеев
01:26  Дети киргизской элиты пошли в политику, - Виктория Панфилова
00:57  В Узбекистане открыт еще один совместный с Японией университет - Цукуба
00:47  Рассечение группировки ВСУ и новые горизонты: что дает российской армии взятие Кругляковки, - Александр Коц
00:37  Язык мой – враг твой. Почему русский язык до Киева доведет, - Сергей Тютюнник
00:36  Афганские и узбекистанские власти создали комиссию по спорному каналу Кош-Тепа
00:33  У каждого свои курды. Битва Асада и Эрдогана на сирийском плацдарме, - Станислав Тарасов

00:31  Глобализм наоборот. Пришло время диктатуры производителей, - Илья Титов
00:29  Почти три тысячи чиновников отправили в отставку в Узбекистане
00:23  Хаос в "заморской Франции": приговор разваливающейся империи Макрона
00:21  Абдула Оджалан и "курдская карта" Реджепа Эрдогана, - В.Малышев
00:19  Дело четырнадцати. В Латвии судят журналистов за сотрудничество с российскими СМИ, - Виталий Лекомцев
00:03  Финский президент назвал арест объектов РФ судебным, а не политическим решением
00:02  В эту игру можно играть вдвоем. Китай ввел санкции против поставщиков амер-дронов. Проблемы начались сразу
00:01  Это вымыслы и пропаганда: "Талибан"* отверг отчет ООН о положении женщин в Афганистане
Четверг, 31.10.2024
22:00  Молдавские выборы на грани срыва. Бухарест отказался поддержать Санду, - Светлана Гамова
18:25  Российский провайдер Мастерхост подвергся DDoS-атаке "IT Army of Ukraine"
18:09  В пострадавших от наводнения районах Испании заканчивается еда
14:10  Обезжирить и поделить. Зеленский и Ко готовятся к "окончательному решению" вопроса по Ринату Ахметову
13:41  "Хезболла" делает ставку на затяжную войну, - И.Субботин
13:36  Пашинян: Армянский коньяк ведет экономику в тупик
13:35  Китай ввел санкции против американского производителя дронов для Украины
13:32  Британия признала, что рабство и работорговля - это "преступления против человечности". Но выплачивать рабам компенсации не собирается
13:29  Расследование "СП": Кто помогает Тель-Авиву наводить ракеты на цели в Иране
13:26  Как Индия поможет рынку алмазов выйти из кризиса
13:15  Хохотушке Харрис не помогает даже поддержка Владимира Путина - В.Никифорова
13:10  Финансовая система БРИКС ударит по доллару США, - Глеб Простаков
13:08  Россия сломала карьеру литовского "золотого мальчика" - Ландсбергиса-мл
13:05  День политзаключенных в эпизодах воспоминаний об Узбекистане, - Абдуфаттах Маннапов
12:48  Деньги из воздуха. Как заработать на шаровой молнии
12:31  Выборы в США: есть ли шанс у Трампа? - Сергей Иванов
11:16  "Люди искали убежища на деревьях": Испания шокирована разрушительным наводнением
11:13  ВС РФ приступили к штурму Курахово
11:09  Новая реальность многополярного мира, в которую не вписываются европейские элиты, - делль Валь
11:06  Грузия будет все время лавировать между Западом и Россией, - Петр Олеярчик
10:44  Курская дуга, 30 октября: Бандеровцы используют русских пленных как живые бомбы, - СП
09:04  Конченый папуас. В очередной раз задержан вождь кыргызского племени саяков Нурлан Мотуев
08:08  Труд сделает из мигранта гражданина. Глава СПЧ РФ Фадеев расширил горизонты миграционной политики
08:05  Восхождение на Капитолийский холм легким не будет. За кресла в Конгрессе США предстоит ожесточенная борьба, - Е.Мур
08:03  "Папа Карло" либеральных "буратин". Чем занимался в России Майкл Макфол? - А.Белов
07:59  Израилю и "Хезболле" предложили развестись. США намерены завершить войну в Ливане, - Къ
07:52  Найден способ избавить Россию от нелегалов: платным станет все, - СП
01:14  Кто будет брать Киев и Сеул? Глава МИД КНДР Цой Сон Хи привезла в Москву новый план
00:48  Узбекистан. Назначен новый первый замминистра дошкольного и школьного образования - Шерзод Каримов
00:44  Цивилизационные вехи России. О наших достижениях, - Сергей Ключников
00:42  Выцветший оранж. Западу стало совсем не до разжигания больших и старательных пожаров на российской периферии, - И.Титов
00:41  Более полусотни китайских компаний попали под новые санкции США
00:30  Андрей Захватов: Миграционные законы в России запретили многое. Разговоры об одном и том же идут десятилетиями...
00:29  "Русские клещи", безжалостные и беспощадные. Армия России продолжает успешное наступление на Южно-Донецком направлении, - Р.Маркуш
00:26  С Тегерана хотят спросить за резиденцию Нетаньяху, - Игорь Субботин
00:24  Молдавские выборы на грани срыва. Бухарест отказался поддержать Санду, - Светлана Гамова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Финский президент назвал арест объектов РФ судебным, а не политическим решением
00:03 01.11.2024

31.10.2024,

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что арест объектов российской недвижимости на территории страны - судебное, а не политическое решение. Он подчеркнул, что не вмешивается в деятельность органов судебной власти. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, написала: "Просто суды в натовских странах стали политическими".

"Международный арбитражный суд вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около $4 млрд и в данный момент служба судебных приставов занимается им",- сказал господин Стубб на пресс-брифинге (цитата по MTV Uutiset).

30 октября МИД России выразил протест финскому послу Марье Лиивале в связи с арестом 45 российских объектов недвижимости в Финляндии. Решение связано с постановлением Постоянного арбитражного суда в Гааге, который в 2023 году обязал Россию выплатить украинскому "Нафтогазу" около €4,6 млрд в качестве компенсации за арест ее активов в Крыму в 2014 году.

Стоимость арестованных по иску компании объектов оценивается в €35 млн. В их числе - Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах. Российская сторона требует пересмотреть это решение.

Подробнее о ситуации - в материале "Ъ" "Российская собственность в Финляндии попала под арест".

Европейская комиссия объявила о начале расследования в отношении китайского онлайн-ритейлера Temu, которого она подозревает в нарушении закона о цифровых услугах (DSA).

Европейские власти подозревают Temu в продаже нелегальных товаров, а также в подсаживании пользователей на свои услуги. К последнему Еврокомиссия относит программы поощрения, выстроенные в игровом стиле.

Кроме того, власти Европейского союза (ЕС) хотят видеть больше прозрачности в действиях Temu, как того требуют положения DSA. Компания должна раскрывать основные параметры, используемые в рекомендательных системах Temu, и предоставлять исследователям доступ к общедоступным данным.

"Мы хотим убедиться, что Temu соблюдает закон о цифровых услугах, в частности в том, что продукты, продаваемые на их платформе, соответствуют стандартам ЕС и не наносят вреда потребителям",- заявила глава антимонопольного органа ЕС Маргрет Вестагер.

Temu принадлежит китайскому холдингу PDD. Ежемесячная аудитория сервиса в ЕС, по данным Еврокомиссии, составляет 92 млн человек.

Кирилл Сарханянц

-----------------------

Российская собственность в Финляндии попала под арест
Москва обещает ответить на "неправомерные решения" Хельсинки
В отношениях России и Финляндии, и без того крайне напряженных, появился новый существенный раздражитель. Финский суд постановил арестовать российские активы в стране стоимостью в десятки миллиардов евро в пользу украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз". В число арестованных объектов недвижимости попал, в частности, Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах. В Москве заявили о подготовке иска против решения финского суда.

Как следует из ответа официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос RTVI, обнародованного на сайте ведомства в ночь на среду, к настоящему моменту финские судебные органы официально уведомили Россию в лице ФГУП "Госзагрансобственность" в Финляндии лишь об аресте одного принадлежащего ему здания в Хельсинки по адресу Ваттуниеменкату, 21. Причем не было дано пояснений насчет того, что стало основанием для подобного решения. Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, то "официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало", отметила госпожа Захарова.

В последние несколько дней финские СМИ сообщили, что в общей сложности арест был наложен на 40 принадлежащих России объектов, оценивающихся совокупно в €35 млн. Среди них, в частности, Российский центр науки и культуры в Хельсинки площадью свыше 3,3 тыс. кв. м, недвижимость на принадлежащем Российской Федерации прибрежном участке площадью 17 га в Киркконумми, который многие российские дипломаты используют для отдыха, а также территория площадью 8 тыс. кв. м в местечке Сиунтио, приобретенная в собственность еще торговым представительством Советского Союза в 1973 году. Кроме того, под прицел финского правосудия попали четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах и еще ряд объектов недвижимости в Хельсинки и Турку.

Решение арестовать эти активы в Финляндии последовало вслед за постановлением Постоянного арбитражного суда в Гааге, который еще в 2023 году обязал Россию выплатить украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз" около €4,6 млрд в качестве компенсации за арест ее активов в Крыму в 2014 году.

Ранее руководство украинской компании заявляло: в Киеве не рассчитывают на выполнение Москвой решения арбитражного суда, и потому "Нафтогаз" планирует взыскивать этот долг с использованием российских государственных активов, находящихся в других странах. Неудивительно, что недавнее решение финского суда в украинской компании приветствовали, пообещав устами своего председателя правления и гендиректора Алексея Чернышова предпринимать "активные действия для исполнения арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, касающихся российских активов".

Хельсинки готовится разместить у себя части НАТО
Глава финской службы судебных приставов (действует в рамках полномочий Министерства юстиции и отвечает за выполнение государственных обязанностей по обеспечению соблюдения законодательства) Аки Виртанен не исключил возможности новых арестов собственности России в Финляндии. "Расследование продолжается. Будут ли произведены новые изъятия по этому делу, пока неизвестно",- заметил он в эфире общественного вещателя Yle.

В Москве еще во вторник заявили о намерении подать иск в связи с конфискацией российских госактивов.

"Конечно, мы будем оспаривать это в суде. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы, поэтому мы будем использовать все правовые механизмы для защиты наших интересов",- заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Мария Захарова дала понять, что полная правовая оценка действиям Хельсинки будет дана после получения ответов на запрос посольства РФ в финский МИД и судебным приставам с требованием прояснить ситуацию. Но уже сейчас она пообещала, что "любые неправомерные решения не останутся без ответа" со стороны Москвы.

В Хельсинки к такому повороту отнеслись спокойно. "В правовом государстве решения, принятые властями, могут быть обжалованы. Я считаю, что мы можем столкнуться с процессом, который займет годы",- прокомментировал новости о подготовке Москвой иска Аки Виртанен.

Наталия Портякова
Газета "Коммерсантъ" №201 от 31.10.2024, стр. 6

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730408580


Новости Казахстана
- Рабочий график гпавы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы
- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику
- Фракция "Ак жол" не поддержала проект бюджета на 2025-2027 годы
- Кадровые перестановки
- Проект реформы системы фитосанитарного контроля представили в Правительстве
- Казахстан-Грузия: новый уровень взаимодействия в электоральной сфере
- АФМ завершил расследование дела в отношении лиц, из-за действий которых подтопило дома в Улытауской области
- Судом осужден за создание и руководство преступной группы и создание финансовой пирамиды
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  