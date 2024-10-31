Дело четырнадцати. В Латвии судят журналистов за сотрудничество с российскими СМИ, - Виталий Лекомцев

00:19 01.11.2024 31.10.2024

Дело четырнадцати

В Латвии вынесли уже второй судебный приговор в рамках нашумевшего в стране "дела четырнадцати русских журналистов". Дело завели еще в 2019 году. Работников СМИ обвинили в сотрудничестве с российской прессой. В современной Латвии такого рода "преступление" расценивается как очень серьезное.



Сначала журналистов – а они, в большинстве своем, уже в годах, семейные – лишили возможности заниматься своей профессией. А потом латвийский "самый справедливый суд в мире" начал обкладывать их дикими, совершенно неподъемными для этих обездоленных людей штрафами…



В 2020-м к четырнадцати латвийским журналистам вломились с обысками сотрудники Службы госбезопасности и изъяли у них компьютерную технику. Незваные гости поставили опешивших работников пера перед фактом, что те уже год как являются фигурантами уголовного дела, заведенного за совершенно открытое сотрудничество с российскими СМИ. Причем среди этих четырнадцати оказались люди, достаточно известные в местной журналистике: Андрей Яковлев, Алла Березовская, Елена Кириллова, Александр Малнач, Людмила Прибыльская, Владимир Линдерман, Андрей Солопенко, Андрей Татарчук, Сергей Мелконов. По версии прокуратуры, журналисты, сотрудничая с порталами Baltnews и "Sputnik Латвия" (входящими в структуру МИА "Россия сегодня"), нарушали персональные санкции Евросоюза, наложенные на гендиректора РС Дмитрия Киселева, предоставляя ему некий "хозяйственный ресурс".



Эти обвинения выглядят абсурдом: в 2019-м, когда начался "процесс четырнадцати", международных санкций на МИА "Россия сегодня" наложено еще не было. "Наши адвокаты проштудировали европейские решения. Вывод однозначен: из персональных санкций против Киселева никак не вытекает, что наше сотрудничество с "Россией сегодня" являлось преступлением. Это две разные истории. И мы собираемся доказать это в суде. Цель власти – нанести сокрушительный удар по свободе слова. Под свободой слова я понимаю не дискуссии о велодорожках в Риге и т.п., а право на политические суждения, отличные от мнения правительства. Этого права нас уже почти лишили, но хотят лишить окончательно", – заявил Владимир Линдерман.



С началом судебных заседаний по "делу четырнадцати" латвийская Фемида не спешила. Первым в апреле 2023 года стартовал процесс журналиста Владимира Дорофеева, написавшего для "России сегодня" в период с 2016-го по 2019 гг триста статей. В качестве доказательства "преступлений" Дорофеева был предъявлен рабочий договор, который тот заключил с РС в 2016 году. Прокурор Мадара Грике заявила, что Дорофеев написанием этих статей предоставил Киселеву "хозяйственный ресурс" (отчего тот якобы получил "материальную выгоду") – и тем самым нарушил наложенные на последнего санкции. Обвиняемые захотели получить объяснения – как авторская статья может стать "хозяйственным ресурсом", за передачу которого другому лицу автору грозит уголовное наказание? Вменяемого ответа на этот вопрос получено не было.



К концу августа 2024-го судебный процесс Дорофеева, первым стартовавший, первым и подошел к концу. Перед оглашением приговора обвиняемый произнес полагавшееся ему последнее слово. Он напомнил, что его работа на "Sputnik Латвия" никак не противоречила местному закону, ибо законодательного запрета на сотрудничество с российскими СМИ не было. При этом Дорофеев абсолютно прозрачно получал свои гонорары и выплачивал с них налоги в латвийский бюджет. "Утверждение о "выгоде" генерального директора Киселева от работы латвийских журналистов – абсолютно ложное, и что самое стыдное – легко проверяемое. Информация об этом лежит в открытом доступе. Киселев не является ни бенефициаром, ни тем более собственником предприятия, информационного агентства "Россия Сегодня". Его владелец – Российская Федерация. Правовой статус агентства – государственное унитарное предприятие, собственность которого неделима, и не может быть разделена на акции. У агентства просто физически не может быть бенефициаров, и собственник только один – государство", – подчеркнул подсудимый.



Дорофеев напомнил, что с момента заведения на него уголовного дела ему и другим тринадцати подсудимым журналистам заморозили и закрыли банковские счета, запретили выезд из страны. Но за что?



"Может я нарушил дух закона? Отбросим все эти танцы вокруг нарушения санкций. Результаты дела четко показывают: запрет на персональные санкции ЕС против Киселева мной не нарушен. Моя вина в том, что я работал на "Спутник" с 2016-го до 2019 года. Не важно, платил налоги или нет, главное – работал. Но ведь закон, запрещающий такую работу, до сих пор не написан! Можно ли нарушить еще не написанный закон? Мне всегда казалось, что это невозможно. Тем не менее, я и мои коллеги наказаны именно за это. Обыски, заморозка и закрытие счетов, запрет на выезд из страны, фактический запрет на профессию: все это за то, что мы нарушили закон, который до сих пор не написан!", – взывал журналист.



В царстве абсурда логические доводы ничем помочь не могут. Судья Алиса Антоне назначила Владимиру Дорофееву наказание вдвое более жесткое чем то, на котором настаивала прокурор. Если Грике требовала покарать Дорофеева штрафом в размере десяти минимальных зарплат (7 000 евро), то Антоне присудила ему двадцать "минималок" (14 000 евро)! Тут надо отметить, что Дорофеев является отцом троих детей и благодаря латвийской Фемиде уже несколько лет сидит без работы. Для него сумма штрафа – явно неподъемная. Такой приговор всех ошеломил. "Надо же, а судья всем нам казалась такой внимательной, доброй тетушкой, лицо доброе. Слушала очень внимательно, даже улыбалась, когда адвокат и Дорофеев указывали на нелепость обвинения…", – обескуражено сообщила Алла Березовская, еще одна из подсудимых журналистов.



Вообще же, у многих сложилось впечатление, что Антоне всего лишь зачитала текст приговора, который ей вручили заранее. "Судья волновалась, зачитывая приговор, у нее чуть не тряслись губы", – отметил присутствовавший на вынесении приговора Дорофееву еще один подсудимый журналист Александр Малнач.



Что ж, недавно президент Латвии Эдгар Ринкевич потребовал от членов судейского корпуса карать "политических преступников" (то есть всех, кого заподозрили в поддержке России) максимально жестко, без малейших намеков на снисхождение. Судьи повинуются этому требованию, ибо не хотят лишиться работы…



Вторым начался процесс журналистки Людмилы Прибыльской, которой предъявили те же обвинения, что и Дорофееву. И она тоже, естественно, отрицала, что давала "хозяйственный ресурс" Дмитрию Киселеву. "За свой труд я получала вознаграждение от предприятия и юридического лица. Никаких услуг бытового или делового характера лично Киселеву я никогда не оказывала. Никаких ресурсов не представляла", – сказала Прибыльская. Она честно признала, впрочем, что сотрудничество с российским СМИ ее вполне устраивало: "Тематика моей работы была связана с экономикой Латвии, но редакция опубликовала и мои записки из путешествий по США, Казахстану и т. д. Таким образом редакция поддерживала мою самооценку, как журналиста, нуждающегося в признании".



Журналистка пожаловалось, что, начав против нее уголовное дело государство фактически запретило ей зарабатывать на жизнь. "Вопреки презумпции невиновности до вынесения вердикта судом я была подвергнута дискриминации. Меня уволили с работы, мне закрыли счет в банке, мне отказали в открытии даже базового счета. Более того, счета были закрыты моему мужу и сыну – инвалиду детства. С началом процесса против меня и моих коллег нам фактически запретили профессиональную деятельность. Латвийские редакции запуганы. Мне было отказано в эфирах на радио "Балтком", которые я вела два года на общественных началах. Мне пояснили, что мое присутствие в эфире может лишить их лицензии. Таким образом мы оказались лишены средств к существованию. Считаю выдвинутые против меня обвинения абсурдными", – подчеркнула Людмила Прибыльская.



Мадара Грике заявила, что, хотя "преступление" журналистки направлено "против государства и его безопасности", но с учетом того, что у Прибыльской никогда прежде не было судимостей она, прокурор, предлагает переквалифицировать дело в "экономическое". Но такое "снисхождение" журналистке ничуть не помогло – Грике потребовала приговорить Прибыльскую к штрафу в размере одиннадцати минимальных зарплат, т.е. 7700 евро (это за три месяца сотрудничества с "Россией Сегодня" и за 1500 евро вознаграждения, полученного за этот период!) В итоге Прибыльской повезло все же больше, чем Владимиру Дорофееву – суд приговорил ее к 7700 евро штрафа, как и требовал прокурор. Взвинчивать эту сумму суд не стал. Оказали снисхождение, как женщине?



Но все равно, как и в предыдущем случае оглашение приговора произвело тягостное впечатление. "Что касается дела Люси Прибыльской, то особое впечатление на адвоката произвел тот факт, что после прения сторон прокурор отказалась от реплик, а судья объявил приговор через тридцать минут. В целом это наводит на мысль, что приговор был подготовлен заранее. Не знаю, как у кого, но мне прямо мерещится, что и судья принял это решение не вполне по своей воле... звучавшие аргументы о "военном положении" в деле, которое было возбуждено в 2019-м году, не позволяет воспринимать ситуацию иначе. Мы стоим уже не на пороге, мы вошли в новую эпоху – новых "сталинских" репрессий", – констатирует блогер Дэги Караев. Он на добровольных началах – и подвергая себя немалой опасности! – взялся освещать для общества "процесс четырнадцати". Караев взялся за это по той причине, что официозные СМИ практически самоустранились от освещения "дела четырнадцати"…



Итак, приговоры Дорофееву и Прибыльской уже вынесены, но процессы их товарищей по несчастью еще продолжаются.



Однако "дело четырнадцати" – далеко не единственный пример борьбы со свободой слова в Латвии. За последнее время уголовные процессы были начаты против ряда блогеров, чересчур уж активно критиковавших латвийские власти.



Самое известное дело такого рода возбуждено в отношении видеоблогера Дмитрия Матаева, который уже более полугода находится за решеткой. В своих роликах Матаев обвинял власти Латвии в том, что они ввергли экономику и инфраструктуру государства в разруху, проводят варварскую "дерусификацию", устраивают марши легионеров "Ваффен СС", уничтожили русскоязычные школы и отрезали детей местной русской общины от возможности изучения родного языка и культуры. За это отца троих детей бросили в тюрьму, применив к нему нелепейшее обвинение по статье 74.1 ("оправдание военных преступлений, геноцида, преступлений против человечества").



Матаеву грозит серьезный тюремный срок, но он отверг предложение прокурора признать себя без вины виноватым и за это получить "скидку" по времени заключения. "Я не хочу открывать ящик Пандоры и давать судам прецедент. Мои дети вырастут – и я в их глазах не буду преступником, хоть я и в тюрьме. А когда вырастут, лет через десять-пятнадцать сами оценят мои ролики и те репрессии, что устроила мне власть. Да и окружающим в глаза смотреть хочется, а не прятать взгляд. В очередной раз благодарю за помощь тебя и твоих подписчиков. Это прекрасно, что вы у планеты есть! Получил передачу – марки, конверты, ручки, бумагу, деньги на магазин. Спасибо!", – пишет Дмитрий Матаев Дэги Караеву.



Иного рода выбор сделал журналист Юрий Алексеев, которого латвийские власти мурыжат уже семь лет. Рижанин Алексеев стал "врагом народа" из-за своих статей, в которых он смело критиковал латвийское государство, выражал поддержку России, а также из-за основанного им портала IMHOclub, авторы которого свободно выражали свою точку зрения на происходящее в Латвии. Алексеева обложили целым "частоколом" уголовных статей. Его процесс приближался к концу и вскоре должен был прозвучать приговор – сам Алексеев полагал, что ему дадут около десяти лет тюрьмы. Для человека, которому уже исполнилось шестьдесят пять лет, это срок очень солидный. Юрий Георгиевич опасался, что на свободу не выйдет – совсем недавно в латвийской тюрьме скончался 68-летний политический узник Олег Бурак, отбывавший 15-летний срок. Поэтому Алексеев, пользуясь отсутствием внутренних рубежей в ЕС, въехал в Литву, пересек белорусскую границу и попросил в Белоруссии политического убежища… Источник - столетие

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