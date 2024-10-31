Абдула Оджалан и "курдская карта" Реджепа Эрдогана, - В.Малышев

00:21 01.11.2024 31.10.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Турция: Абдула Оджалан и "курдская карта" Реджепа Эрдогана

Лидера курдов в турецкой тюрьме пытаются использовать, чтобы заставить их прекратить вооруженную борьбу



"Козырная "курдская карта" в колоде Эрдогана" – под таким заголовком корреспондент бакинского интернет-издания в Анкаре Руслан Баширли охарактеризовал 28 октября попытку президента Турции укрепить свои политические позиции за счет проживающих в стране курдов при помощи их лидера Абдуллы Оджалана. Как известно, основатель Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией, с 1999 года отбывает пожизненное заключение в тюрьме на острове Имарлы в Мраморном море.



Сторонник Реджепа Тайипа Эрдогана, председатель ультраправой "Партии националистического движения Турции" Девлет Бахчели на днях заявил, что если Оджалана отпустят на свободу, то ему надо будет выступить в турецком парламенте и объявить о полном прекращении политики террора и роспуске Рабочей партии Курдистана. В тот же день Министерство юстиции Турции сообщило, что племяннику Оджалана Омеру разрешили встретиться со своим дядей в тюрьме, где тот содержится в условиях строжайшей изоляции.



В результате Абдулла Оджалан согласился призвать ее боевиков сложить оружие. "Я готов взять на себя историческую ответственность. Я призову организацию сложить оружие", – сказал Оджалан. "Не хочу выйти отсюда в гробу", – добавил он, имея в виду тюрьму на острове, в которой он сидит уже четверть века. Как предполагают, он заключил с турецкими спецслужбами соглашение, что в обмен на освобождение, он добьется от своих соратников согласие на прекращение вооруженной борьбы.



А сам Эрдоган по этому поводу отметил, что это может стать "историческим шансом" для избавления страны от терроризма.



Как известно, курды – самой большой в мире разделенный народ, лишенный государственности (около 50 млн человек). Они проживают на территории Ирана, Ирака, Сирии и Турции, где их 25 миллионов. И они уже давно ведут борьбу за создание своего независимого государства. В 1970-е годы ее возглавил Абдулла Оджалан, выходец из бедной крестьянской семьи курдской деревни в Турции. Во время обучения на факультете политологии университета Анкары он увлекся марксизмом и решил создать революционную партию, которая возгласила бы эту борьбу. В 1978 году организация Оджалана стала политической партией под названием "Рабочая партия Курдистана" (РПК). Сам он эмигрировал в Сирию, где организовал вооруженные отряды, и c 1984 года они начали боевые действия и теракты против Турции под лозунгом независимости Курдистана. В те годы его борьбу поддерживал Советский Союз.



Вплоть до 1998 года Оджалан жил в Дамаске, однако в октябре 1998 года президент Сирии Хафез Асад под нажимом Анкары вынужден был попросить его покинуть страну. В октябре 1998 года Оджалан прилетел в Афины, где намеревался обратиться с просьбой о политическом убежище, однако греческие спецслужбы дали понять ему, что из-за риска чрезвычайного осложнения отношений с Турцией это невозможно. Турецкие спецслужбы начали за Оджаланом настоящую охоту. За его поимку были обещаны фантастические деньги – 50 миллионов долларов.



Оджалан тем временем отправился в Москву, где в аэропорту его встретил депутат Госдумы РФ и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. По инициативе ЛДПР Госдума обратилась к тогдашнему президенту Ельцину с просьбой предоставить Оджалану политическое убежище в России. Однако правительство РФ, опасаясь осложнения отношений с Турцией, объявило Оджалана персона нон грата. 4 ноября 1998 года ему было предложено покинуть территорию России, и лидер РПК, которого неутомимо преследовали турецкие спецслужбы, стал метаться по Европе в поисках убежища.



С подложным паспортом Оджалан прилетел в Италию, где был сразу арестован в аэропорту Рима, и в январе 1999 года он снова прибыл в Россию. А 29 января 1999 года на частном самолете, предоставленном сочувствующим ему отставным греческим генералом Наксакисом, тайно вылетел из Санкт-Петербурга в Афины.



После встречи с министром иностранных дел Греции Панголосом в сопровождении шефа греческой разведки Ставракиса Оджалана вывезли на остров Корфу в Ионическом море. 31 января 1999 года Оджалан с подложным паспортом гражданина Республики Кипр на имя Лазароса Мавроса на борту частного самолета отправился из Афин в Минск, откуда он надеялся перебраться в Нидерланды. Однако сначала минский, а потом и роттердамский аэропорты отказались разрешить самолету Оджалана посадку, и он взял курс на Афины. Но и там власти снова не разрешили ему оставаться.



Греческие спецслужбы перевезли Оджалана с острова Корфу в Кению, где лидер курдов укрылся в посольстве Греции и где ему обещали оформить на подставное лицо паспорт ЮАР. Однако в Кении его ждала западня. В аэропорту Найроби Оджалан был похищен прибывшими туда турецкими коммандос, которые тайно доставили его в Анкару. Специальный представитель президента США Энтони Блинкен объявил, что операция по захвату Оджалана и передача его Турции осуществлялась с ведома и согласия президента США Билла Клинтона.



В Турции Оджалан был помещен в одиночную камеру в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. 28 июня 1999 года он был осужден на смертную казнь, которую в 2002 году под давлением мирового сообщества заменили на пожизненное заключение (смертная казнь в Турции была отменена). В этой тюрьме он и находится до сих пор, казалось, всеми забытый. Но многие курды продолжают считать его своим лидером, а потому власти Турции решили использовать узника острова Имралы для разоружения РПК.



Однако многие сомневаются, что призыв Оджалана к отказу от борьбы будет позитивно воспринят членами РПК. В 2013 году подобный его призыв не был принят идейно мотивированными бойцами, и процесс урегулирования не пошел. Подтверждением тому, что и сейчас дело обстоит очень непросто, стал теракт, совершенный 23 октября – в пригороде Анкары террористы атаковали предприятие военно-промышленной корпорации TUSAS, выпускающей истребители, вертолеты, беспилотники и спутники. Четыре человека погибли и еще 14 ранено. Теракт грянул после того, как накануне в Стамбуле открылась выставка оборонной, авиационной и космической продукции SAHA EXPO-2024. В результате президент Эрдоган был вынужден срочно покинуть саммит БРИКС в Казани и вернуться в Анкару.



"Эта подлая террористическая атака направлена против успехов Турции в оборонной промышленности. Однако ничто не заставит нас свернуть с выбранного пути", – заявил вице-президент Джевдет Йылмаз.



В МВД Турции возложили ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана. В Стамбуле задержано более тридцати ее сторонников по подозрению в подготовке уличных акций насилия. А потому эксперты сомневаются в способности Оджалана, просидевшего четверть века в тюрьме, склонить сейчас РПК к разоружению. Тем более после того, как после вооруженного инцидента в Анкаре турецкие вооруженные силы нанесли удары по позициям РПК в Сирии и Ираке.



"Такая попытка уже была 11 лет назад, – напомнил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Кирилл Вертяев, имея в виду разоружение РПК при помощи Оджалана. – Не стоит переоценивать его влияние. Он практически в полной изоляции, причем очень давно. А РПК живет своей жизнью", – отметил эксперт в беседе с РИА "Новости", добавив: "Совершенно непонятно, на что рассчитывают турецкие власти, надеясь использовать заключенного в своих целях".



Турецкий политолог Икбаль Дюрре в свою очередь уверен, что теракт совершили активисты РПК, не согласные на примирение с Анкарой. По его мнению, Эрдоган пытается поладить с курдами, так как опасается проиграть следующие президентские и парламентские выборы без их поддержки.



"Оджалану уже предложили выступить в парламенте – там он должен призвать РПК сложить оружие. Это одобрила даже оппозиция. Турция хочет усилиться на сирийском направлении, а для этого нужно урегулировать внутренние конфликты", – считает эксперт.



Таким образом, если раньше Оджалан был для Анкары "бомбой", при определенных обстоятельствах способной расколоть Турцию, то теперь она пытается использовать его как "козырную карту" для того, чтобы укрепить позиции правящей партии и остаться у власти, используя на выборах голоса курдов. Однако, как отметил Дюрре, к Оджалану могут прислушаться только представители РПК в Турции, в то время как филиалы в Ираке и Сирии продолжат борьбу. Это не устраивает Анкару – там слишком сильно не доверяют сторонникам независимого Курдистана, чтобы соглашаться на полумеры.



"Несомненно, – пишет британская Guardian, комментируя попытки властей Турции добиться урегулирования "курдской проблемы" при помощи Оджалана, – что даже наиболее оптимистично настроенные аналитики не ждут, что после призыва Абдуллы Оджалана РПК сложит оружие. В свете недавнего теракта в Анкаре, действия этой организации, находящейся под влиянием различные зарубежных спецлужб, можно трактовать как довольно четкий и недвусмысленный ответ на заявление Девлета Бахчели".



Так что "курдская карта" Эрдогана пока не сыграла.



В публикации использован материал книги В. Малышева "Греческие тайны и секреты", Scorpion International Services S.A., Athens, Greece Источник - fondsk.ru

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