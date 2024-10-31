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Хаос в "заморской Франции": приговор разваливающейся империи Макрона
00:23 01.11.2024

31.10.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ

Хаос в "заморской Франции": британские стратеги выносят приговор разваливающейся империи Макрона
Антиколониальное движение рискует стать заложником межимпериалистических разборок

Усиленные меры безопасности и продление до 28 октября комендантского часа, введенного еще в середине сентября во французском восточно-карибском департаменте Мартиника, спровоцировали там новые протесты. Митингующие перекрывают дороги, устанавливают баррикады в районе Форт-де-Франс (столичный район), в других районах острова, вступают в схватки с полицией. В ходе протестов сожжено множество автомобилей, торговых и иных объектов. Полиция применяет силу, арестованы многие десятки протестующих, есть погибшие и раненые.

Социально-экономическая ситуация в латиноамериканских департаментах Франции (Мартиника, Гваделупа, Гвиана) во многом напоминает также весьма неспокойную тихоокеанскую Новую Каледонию и другие заморские департаменты Парижа. Командные высоты в экономике принадлежат французским компаниям со штаб-квартирами в метрополии. Креолы, чернокожие и мулаты, составляющие от 40 до 60% населения заморских территорий, трудоустроены в основном в низкооплачиваемых отраслях, располагают худшими жилищными условиями. Ввиду высокого уровня рождаемости в этих этногруппах усугубляется проблема безработицы, составляющей к настоящему времени как минимум 40% трудоспособного населения, в то время как у местных французов этот показатель растет медленнее (около 25 %).

Почти во всех местных администрациях по-прежнему преобладают, если не доминируют, французы – особенно на Мартинике, Майотте, Уолли и Футуне, Гваделупе, Реюньоне, Полинезии, что в бассейнах Тихого, Индийского океанов и Карибского моря.

Вдобавок французские власти, центральные и местные, стимулируют создание на островах новых приморских курортных объектов не столько для повышения доходности этого бизнеса (и, соответственно, доходов местных бюджетов), сколько для отселения нефранцузского населения в горные и другие районы, малопригодные для земледелия и рыбного промысла. Это, в свою очередь, также увеличивает уровень "нефранцзуской" безработицы и стимулирует сепаратистские настроения вплоть до полного отделения от Франции, аналогично сдвигу общественного мнения в Новой Каледонии.

При этом местные и центральные власти практикуют заключение контрактов с трудоспособными гражданами нефранцузского происхождения, зачастую вместе с семьями, на постоянную работу и проживание на территории метрополии. Цель очевидна – сужение социально-политической базы протестного и антиколониального движения в целом. По имеющимся оценкам, к началу 2024-го таким образом "изъято" за последние 15 лет не менее трети нефранцузского населения Гвианы, Гваделупы и Мартиники (и не менее 15% – из Новой Каледонии и островов Французской Полинезии). В метрополии эти люди в подавляющем большинстве влачат жалкое существование на положении почти бесправных гастарбайтеров, в неприемлемых жилищных условиях. Одновременно власти поощряют иммиграцию "на дальние берега" французов из метрополии.

Все это сопровождается растущей дороговизной товаров и услуг, медицинской помощи, аренды жилья в "заморской" Франции. Основными получателями ежегодно растущих государственных дотаций карибским и тихоокеанским департаментам остаются административные органы, французский бизнес и большая часть местных и вновь прибывающих французов. В то же время на Гваделупе, Мартинике и Гвиане расположены военные базы метрополии, крупные полицейские контингенты и т. д.

По оценке французского политолога Стивена Соареса, "остров Мартиника теперь сотрясают городские беспорядки редкой жестокости, последовавшие за призывом протестующих к мобилизации против высокой стоимости жизни. Повышенная социальная напряженность ввергла Мартинику в хаос, многие магазины разграблены и подожжены. Насилие происходит на фоне глубокого экономического и социального кризиса. Остров сталкивается с ростом стоимости жизни и растущим неравенством, что разжигает чувство гнева и отчаяния среди части населения, особенно среди молодежи из рабочих районов. Социальное недовольство, в конце концов, вылилось во взрыв, превратившись в неконтролируемые беспорядки".

Напомним, что наиболее часто схожие эксцессы по тем же причинам имели место в 2022-24 гг. и в южноамериканской Гвиане, на Гваделупе, Реюньоне. Но весьма характерно, что все французские регионы в Западном полушарии и поныне не входят в ооновский перечень несамоуправляемых территорий, что позволяет парижанам применять любые меры против активистов антиколониального движения, получающего внешнюю поддержку, подчас весьма неожиданную (но, как мы убедимся ниже, – только на первый взгляд).

Антифранцузский форум в Баку, июль с.г.

К примеру, минувшим летом в столице Азербайджана по итогам Съезда движений за независимость колонизированных Францией территорий был создан т. н. "Международный фронт свободы", агитирующий за независимость оставшихся французских колоний, не преминувший поддержать специальным заявлением "восставший народ Мартиники" с требованием "вывода иностранных войск" в рамках более широкой стратегии деколонизации. Декларацию о создании фронта подписали партии, представляющие "колонизированные земли" Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов. На форум, организованный неким "Народным союзом освобождения Гваделупы" при поддержке "Бакинский инициативной группы", съехалось 17 лидеров партий и движений, выступающих за независимость Корсики, Меланезии (острова Уоллис и Футуна. – Прим. ред.), Полинезии, группы Карибских и Антильских островов и других заморских территорий Франции. И хотя реальное авторство затеи доподлинно установить затруднительно, невозможно не обратить внимания на майскую публикацию британского издания Spectator с говорящим заголовком "Империя Макрона разваливается по частям". Там подчеркивается, что "...обстановка ухудшается для лидера Пятой республики не только на Новой Каледонии, но и в других ее заморских владениях: Французской Полинезии, Реюньоне, Французской Гвиане и многих других. Эти провинции поглощают государственные финансы впустую. И его империя рушится на глазах".

Даже по меркам привычного принятия Парижем желаемого за действительное Майотта (архипелаг-коммуна в Индийском океане под управлением Франции. – Прим. авт.) – это катастрофа. Как и большая часть Французской империи, притворяющейся, что она не является таковой, "Макрон тешит себя фантазиями о том, что его отдаленные колонии на самом деле являются лишь частью самой Франции. Последней проблемой на Майотте, страдающей от беспорядков, преступности и нищеты, является поток африканских беженцев, ненавидимых местными жителями".

Автор публикации Джонатан Миллер, известный по книге "Франция – нация на грани нервного срыва", кажется, не забывает ни единого клочка распадающейся на части французской колониальной империи, включая южные и Антарктические территории с населением 140 человек и с несколькими миллионами пингвинов. По его словам, Макрон и его предшественники руководили не только проблемной французской империей де-юре, но и де-факто крахом в Африке, где неудачная военная интервенция Парижа привела к отчуждению бывших колоний и превращению La Franceafrique в обиталище для воинствующего исламизма от Мали до Нигера и Кот-д'Ивуара.

Аналогичный, по сути, приговор содержался и в комментарии агентства Reuters, откликнувшегося в начале года на решение властей Буркина-Фасо, Мали и Нигера о выводе с территории этих государств военных объектов Франции, колониальное господство которой может смениться диктатом каких-нибудь транснациональных корпораций с британской пропиской. Учитывая же тесные связи Баку и Анкары с Лондоном, активная поддержка групп антифранцузского сопротивления именно Азербайджаном, возможно, обретает более широкий контекст. При всей неприемлемости французских колониальных практик едва ли англосаксонский расизм чем-то лучше, так что привечаемым на берегах Каспия активистам коренных народов "заморской Франции" явно уготована незавидная роль "разменной монеты" в обостряющихся межимпериалистических противоречиях.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730409780


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