У каждого свои курды. Битва Асада и Эрдогана на сирийском плацдарме, - Станислав Тарасов

00:33 01.11.2024 31.10.24



В Турции предполагают, что после выборов 5 ноября в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "расширит масштаб боевых действий на сирийском направлении". Не случайно, выступая на расширенном совещании губернаторов, Эрдоган впервые заговорил об угрозах со стороны Израиля, имея в виду "его попытки оккупировать сирийскую территорию и перенести эскалацию на территорию Турции". Он вспомнил о "Национальном обете", принятом на последнем заседании Османского парламента в Стамбуле 28 января 1920 года, который определяет географические и политические границы территорий, оставшихся в руках турок после распада Османской империи в результате Первой мировой войны, и предостерег Израиль "от нанесения ущерба любым территориям, которые входят в границы "Национального обета", дающего ему право участвовать в определении судьбы территорий за пределами его географических границ, таких как Мосул, Киркук в Ираке, Алеппо в Сирии, а также территории в Греции и Болгарии". Они считаются "частью национальной родины турецкого народа". Эрдоган и раньше вспоминал о "Национальном обете", но, как указывает "Рейтер", только в контексте курдской проблемы, точнее действий объявленной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), имеющей военные базы в Ираке и Сирии и пользующейся поддержкой со стороны США и Израиля.



Но проблема не только в курдах, хотя и в них тоже. Согласно данным ливанского издания "Лебанон Дебейт", президент Сирии Башар Асад стал получать через посредников письма от западных стран, в которых ему предлагается "нейтрализовать себя от любых будущих военных действий и вывести из Сирии силы, связанные с "Хезболлой". Ему указывается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовит план связать ливанский и сирийский фронты и перерезать линии снабжения "Хезболлы", идущие из Сирии. При этом в зону предполагаемого контроля Израиля в Сирии включены Идлиб, где расположены турецкие военные, и окрестности Алеппо. В последние дни и недели израильские военные бульдозеры были замечены за расчисткой минных полей в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии; шло непрерывное и постоянное перемещение военных подразделений Израиля и наблюдались интенсивные полеты разведывательных самолетов, что позволяет предположить, что Израиль готовится к наземным операциям в этих районах. Ближневосточные СМИ сообщают, что якобы "Дамаск склоняется к тому, о чем его просят".



Напомним, что отряды "Хезболлы" находятся на сирийской территории с согласия руководства Дамаска. В данном случае речь идет о появлении так называемых "буферных зон" без жителей - в Газе, Ливане и Сирии. Израильская армия попытается окружить базы "Хезболлы" на суше в ливанских районах Хасбайя и Марджаюн и со стороны Кунейтры в Сирии, чтобы обойти восточную границу провинции Набатия с севера. Это ослабит способность "Хезболлы" реагировать на войну в Ливане и сократит ее поддержку ХАМАС в Газе. Согласно такому сценарию, при определенных условиях по ходу событий в игру может вступить Иран, подключая либо своих союзников (особенно в Сирии), либо вступая в войну напрямую.



Итогом такой операции должна стать ликвидация "Хезболлы" в контексте появления "Нового Ливана". В Израиле считают, что "появился шанс избавиться от чувства незащищенности" путем действий в двух вариантах: превратить юго-западную Сирию с прилегающими Голанскими высотами в театр военных действий с "Хезболлой" и Ираном или достичь политического взаимопонимания с Дамаском, чтобы "ограничить иранское присутствие на юге Сирии". В ход пущена и тайная дипломатия Израиля с некоторыми арабскими странами - с посылами, что "Сирии необходимо избавляться от синдрома ливанизации и от "Хезболлы", перевести под свой контроль занимаемые ею регионы.



Так закручивается острая геополитическая интрига. Появились признаки того, что Иран начал процесс ослабления поддержки "Хезболлы". Когда Израиль стал наносить сильнейшие за последние десятилетия удары по этому движению в Ливане, Иран активно не демонстрировал признаков агрессивного ответа. На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке президент Ирана Масуд Пезешкиан намекал на то, что "Тегеран мог бы рассмотреть вопрос об отказе от применения военной силы, если то же самое сделает Израиль", мотивируя это своим нежеланием расширять конфликт в Газе, хотя после убийства в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании Иран клялся "жестко ответить Израилю". Помимо этого, верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем публичном выступлении после взрывов пейджеров и раций "Хезболлы" лишь вкратце упомянул Ливан.



Конечно, можно говорить о паузе, расчетливо взятой Ираном. Но можно и предположить, что Дамаск с подачи Тегерана станет ограничивать или вытеснять "Хезболлу" из Сирии. Сюжет интриги тут в том, что прежде Анкара настаивала на выводе из Сирии шиитских группировок (в первую очередь "Хезболлы"), утверждая, что их присутствие работает на "шиитизацию" западной части страны, что неприемлемо ни для Турции, ни для арабских (суннитских) стран региона. Но теперь Турция не исключает, что следующим ходом президента Сирии Башара Асада может стать требование о выводе турецких войск с территории страны под предлогом того, что Анкара "не выполняет договоренностей о принуждении к перемирию зависимых от нее группировок в Сирии" на фоне расхождений Вашингтона с Анкарой по вопросу государственного образования курдов на севере Сирии. К тому же стали громко звучать разговоры о федерализации Сирии или как минимум ее части (западной и северной), хотя астанинская "тройка" (Россия - Турция - Иран) по-прежнему привержена принципу сохранения территориальной целостности этой страны. Но в Москве предвидели такой ход событий.



В течение последних лет Москва продвигала перемирие между Дамаском и Анкарой. Переговоры в разных форматах и на разных уровнях велись дипломатами и руководителями спецслужб. Но Анкара проводила такие же переговоры и с США. Первый тревожный звонок для нее прозвучал, когда на июнь были назначены выборы в Сирии в регионах Джазира, Дейр-эз-Зор, Ракка, Табка, Фират, Манбидж и в части Африна, с участием не менее тридцати курдских партий. Анкара располагала информацией, что эти планы связаны с реализацией на первом этапе проекта по созданию курдской автономии, что могло привести к разделению Сирии и образованию структурированной курдской автономии в регионе, аналогичной уже существующей на севере Ирака. Из возможных вариантов контрдействий, включающих и проведение наземной военной операции на севере Сирии, Анкарой был выбран сценарий примирения с Асадом.



Тогда и появились первые публичные заявления Эрдогана и Асада о возможности личной встречи. Речь шла о предложении Москвы вернуться к подписанному в 1998 году Аданскому соглашению, согласно которому сирийское правительство обязывалось предпринимать действия в отношении враждебных Турции сил, находящихся на сирийской территории, а Турция получала возможность нанести "ограниченный военный удар по вооруженным формированиям курдов". Для Сирии этот вопрос связан с возвращением богатых нефтью месторождений и восстановлением суверенитета, для Турции - с ослаблением позиции курдских боевиков и, соответственно, решением проблемы существования курдской административной единицы у своей границы.



Но Эрдоган продолжал разыгрывать сирийскую "карту" между Вашингтоном и Москвой, что превратило его самого в "курдского заложника", так как сирийские курды тоже вели свою игру с Вашингтоном и Дамаском. Турецкий лидер почему-то был уверен в том, что мир нужен "больше Асаду" и всегда держал в запасе набор "демократических требований", совершенно упуская из виду выход Сирии из изоляции в арабском мире, а через него и в западный мир, даже на Израиль. К тому же ближневосточные СМИ не делали секретов из того, что Асад еще с 2019 года то явно, то скрытно проявлял недовольство присутствием на своей территории Ирана и "Хезболлы". У него существовали и существуют серьезные опасения, что Сирия превращается в мишень из-за поддерживаемых Ираном группировок. В свою очередь Иран опасался примирения Асада с Эрдоганом. И вдруг Дамаск выступил с требованием к Анкаре вывести свои войска из Сирии, хотя недавно Асад, выступая на открытии парламента страны, говорил о готовности к переговорам с Турцией "без предварительных условий".



По мнению арабских комментаторов, две разные позиции Дамаска в отношении Анкары связаны с проявлением не только неофициального противостояния в треугольнике Россия - Иран - Турция. Они считают, что срабатывает какой-то "третий фактор", вынуждающий Асада предпринимать определенные шаги. Теперь дело дошло до того, что Эрдоган, будучи участником саммита БРИКС в Казани, как сообщает газета "Ени шафак", "обратился с просьбой к своему российскому коллеге Владимиру Путину как можно быстрее организовать переговоры о нормализации отношений с Дамаском". "Мы ожидаем, что Дамаск предпримет шаги, исходя из понимания того, что искренняя и реальная нормализация пойдет на пользу и ему, - говорил Эрдоган журналистам своего пула в самолете на пути из Казани в Анкару. - Я жду, когда станет ясно, к чему это приведет". После этого состоялось расширенное совещание турецкого Совета безопасности, на котором Эрдоган связывал теракт в Анкаре с планами США по реализации курдского проекта "автономной администрации" в Сирии и заявил, что "готов обсуждать с Асадом вопрос о выводе американских войск из Сирии". Но Асад отклонил это предложение, посчитав, что "это ничего не даст в свете отсутствия консенсуса по четкому графику работы, который должен завершиться выводом незаконных турецких войск из Сирии".



Но первым шагом Анкары по сближению с Дамаском стала попытка открыть контрольно-пропускной пункт между районами, контролируемыми группировками, и районами, контролируемыми сирийским правительством (контрольно-пропускной пункт Абу аз-Зиндин), что вызвало "восстание сирийской оппозиции". Она обвинила Эрдогана в предательстве, ведь прежде он поддерживал ее в стремлении свергнуть Асада. С другой стороны, устранение "Хезболлы" из Сирии фактически лишает Эрдогана ресурсов вести борьбу не только против курдов, но также не оставляет возможности продвигать свои интересы в направлении палестинского урегулирования. В итоге политическое маневрирование Эрдогана в поиске тактических союзов с различными группами и движениями завело его в тупик.



Отношения с официальным Дамаском остаются натянутыми, от поддержки сил сирийской оппозиции Анкара не отказалась, но продолжает вооруженную борьбу только с сирийскими курдами. Теперь Анкара, прежде настаивавшая на сокращении иранского влияния и выдавливании "Хезболлы" из Сирии (из-за ее поддержки Асада), неожиданно для себя открывает "курдские ворота" из Сирии в Турцию. Чтобы их закрыть, лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели предложил вступить в альянс с одним из "политических крыльев РПК", освободить лидера РПК Абдуллу Оджалана, отбывающего с 1999 года пожизненное тюремное заключение. Только так, по его мнению, можно будет нейтрализовать возможность использования курдского фактора со стороны США и Израиля против Турции, консолидировать и переподчинить своим планам курдское сопротивление в Сирии, чтобы укрепить тем самым целостность самой Турции.



Именно в таком контексте Эрдоган выразил обеспокоенность "ростом агрессии Израиля", что, по его мнению, "чревато началом полномасштабной войны в регионе". И еще один важный нюанс: на переговорах с лидерами иракских курдов Эрдоган призвал их "держать проиранские силы в стороне от этих процессов".



По оценке экспертов, в условиях растущей угрозы распространения военных действий Израиля на весь регион Анкара стремится поставить под свой контроль курдские политические силы. Но заявленные стремления Турции не поддерживаются по своим соображениям Сирией, что теоретически выводит Дамаск на альянс со "своими" курдами.



Другими словами, никто не знает, удастся ли Эрдогану удержать сирийский плацдарм, консолидировать и переподчинить региональные силы так, чтобы сохранить в будущем целостность самой Турции. События на Ближнем Востоке набирают быстрый темп. Источник - Завтра

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