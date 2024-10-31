Афганские и узбекистанские власти создали комиссию по спорному каналу Кош-Тепа

00:36 01.11.2024

АФГАНСКИЕ И УЗБЕКИСТАНСКИЕ ВЛАСТИ СОЗДАЛИ КОМИССИЮ ПО КАНАЛУ КОШ-ТЕПА



Об этом сообщил спецпредставитель Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. По словам чиновника, Ташкент признает за Кабулом право пользоваться водой из Амударьи, но считает важным учитывать в этом процессе интересы других государств.



Сооружать канал Кош-Тепа в Афганистане начали после прихода к власти талибов*. Первый этап стройки стартовал в марте 2022 года и завершился, как заявляют афганские власти, в октябре 2023 года. Закончить работы планируется к 2028 году.



Уже в марте 2023 года Ташкент и Кабул обсудили строительство канала. Тогда афганские представители заявили, что готовы реализовать проект на основе взаимопонимания с Узбекистаном.



Позднее, в октябре того же года, они отметили, что Афганистан имеет право использовать воду из Амударьи, но согласны связаться по дипломатическим каналам с соседями, если у тех есть опасения. В свою очередь глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в сентябре 2023 года призвал страны региона сформировать группу по изучению всех аспектов строительства канала.



*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность