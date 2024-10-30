Рассечение группировки ВСУ и новые горизонты: что дает российской армии взятие Кругляковки, - Александр Коц

00:47 01.11.2024

30 октября 2024

Рассечение группировки ВСУ и новые горизонты: что дает российской армии взятие Кругляковки

Александр Коц: Взятие Кругляковки означает рассечение группировки ВСУ пополам



Казалось бы, очередной топоним в фронтовой сводке. За последние недели мы уже привыкли, что армия России ежедневно освобождает то или иное село. А меж тем вести с Купянского фронта - не частые гости в отчетах Миноброны. Но пока сразу три группировки ставят рекорды по продвижению в Донецкой народной республики, продолжаются бои и в Харьковской области.



Кругляковка - село с населением более тысячи человек (до начала СВО). Оно расположено в 20 километрах южнее Купянска на восточном берегу реки Оскол и длительное время выступало в качестве основного пункта транзита снабжения группировки ВСУ на левобережье. Между Кругляковкой и расположенным на правом берегу Оскола селом Сеньково когда-то действовала переправа, но сейчас она разрушена.



О важности этого населенного пункта говорит хотя бы то, что еще в середине октября украинское Главное управление разведки широко растиражировало видео "освобождения Кругляковки". На нем спецназ ГУР без единого выстрела пафосно двигался по улицам села, демонстрируя богатую экипировку. Событие выдавалось за невероятный успех. Хотя Россия официально на тот момент не сообщала о взятии этого населенного пункта.



Между тем, его освобождение нашими войсками означает рассечение группировки ВСУ на левом берегу Оскола пополам. И создает довольно некомфортную ситуацию для украинских подразделений к северу от Кругляковки, где наши штурмовые отряды уже подходят к Купянску-Узловому. Здесь у противника была наведена переправа, но она уничтожена нашей авиацией. Местный гарнизон снабжался как раз через Кругляковку.



Еще одна насыпная переправа функционировала в районе Гороховатки и вела в Боровую. Однако и она была разбита нашими планирующими авиабомбами. К этому райцентру сейчас пытаются пробиваться российские части с востока, выходя на хребет между речками Жеребец и Оскол. Наше продвижение вдоль последней с севера будет тут как нельзя кстати.



Само направление интересно в первую очередь естественной преградой, по которой можно выстраивать оборону, обеспечивая безопасность границ ЛНР. Кроме того, отсюда можно обеспечивать северный фланг наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Но для этого придется для начала подтянуть восточный фланг со стороны Северска.



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