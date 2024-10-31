В Узбекистане открыт еще один совместный с Японией университет - Цукуба

00:57 01.11.2024

В Узбекистане откроют международный университет в сотрудничестве с Японией

В Узбекистане планируют открыть новый международный вуз при содействии японского университета Цукуба. Ректор университета Нагата Кесукэ на встречах с главами министерств Узбекистана обсудил разработку совместных учебных программ для нового вуза.

O‘zbek tilida Ўзбек тилидаВчера, 19:15 Общество

Министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов и ректор японского университета Цукуба Нагата Кесукэ 28 октября договорились о создании международного университета в Узбекистане на основе японских образовательных программ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



На встрече было решено создать совместную рабочую группу для разработки технико-экономического обоснования будущего вуза.



Нагата Кесукэ также встретился с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым. Обсуждались вопросы разработки совместных учебных программ для нового вуза, внедрения новых технологий в обучение по востребованным направлениям, а также поэтапное расширение будущего университета. Стороны выразили готовность к принятию необходимых мер для реализации проекта.



В феврале Шавкат Мирзиеев поручил Министерству высшего образования, науки и инноваций Узбекистана провести изучение 116 вузов и разработать программы по их укрупнению и присвоению им статусов "национального", "государственного" университетов, либо академии или института. Направления бакалавриата также планировалось укрупнить и сократить их количество на 40%.