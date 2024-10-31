В Узбекистане открыт еще один совместный с Японией университет - Цукуба

|22:00 Молдавские выборы на грани срыва. Бухарест отказался поддержать Санду, - Светлана Гамова
18:25 Российский провайдер Мастерхост подвергся DDoS-атаке "IT Army of Ukraine"
18:09 В пострадавших от наводнения районах Испании заканчивается еда
14:10 Обезжирить и поделить. Зеленский и Ко готовятся к "окончательному решению" вопроса по Ринату Ахметову
13:41 "Хезболла" делает ставку на затяжную войну, - И.Субботин
13:36 Пашинян: Армянский коньяк ведет экономику в тупик
13:35 Китай ввел санкции против американского производителя дронов для Украины
13:32 Британия признала, что рабство и работорговля - это "преступления против человечности". Но выплачивать рабам компенсации не собирается
13:29 Расследование "СП": Кто помогает Тель-Авиву наводить ракеты на цели в Иране
13:26 Как Индия поможет рынку алмазов выйти из кризиса
13:15 Хохотушке Харрис не помогает даже поддержка Владимира Путина - В.Никифорова
13:10 Финансовая система БРИКС ударит по доллару США, - Глеб Простаков
13:08 Россия сломала карьеру литовского "золотого мальчика" - Ландсбергиса-мл
13:05 День политзаключенных в эпизодах воспоминаний об Узбекистане, - Абдуфаттах Маннапов
12:48 Деньги из воздуха. Как заработать на шаровой молнии
12:31 Выборы в США: есть ли шанс у Трампа? - Сергей Иванов
11:16 "Люди искали убежища на деревьях": Испания шокирована разрушительным наводнением
11:13 ВС РФ приступили к штурму Курахово
11:09 Новая реальность многополярного мира, в которую не вписываются европейские элиты, - делль Валь
11:06 Грузия будет все время лавировать между Западом и Россией, - Петр Олеярчик
10:44 Курская дуга, 30 октября: Бандеровцы используют русских пленных как живые бомбы, - СП
09:04 Конченый папуас. В очередной раз задержан вождь кыргызского племени саяков Нурлан Мотуев
08:08 Труд сделает из мигранта гражданина. Глава СПЧ РФ Фадеев расширил горизонты миграционной политики
08:05 Восхождение на Капитолийский холм легким не будет. За кресла в Конгрессе США предстоит ожесточенная борьба, - Е.Мур
08:03 "Папа Карло" либеральных "буратин". Чем занимался в России Майкл Макфол? - А.Белов
07:59 Израилю и "Хезболле" предложили развестись. США намерены завершить войну в Ливане, - Къ
07:52 Найден способ избавить Россию от нелегалов: платным станет все, - СП
01:14 Кто будет брать Киев и Сеул? Глава МИД КНДР Цой Сон Хи привезла в Москву новый план
00:48 Узбекистан. Назначен новый первый замминистра дошкольного и школьного образования - Шерзод Каримов
00:44 Цивилизационные вехи России. О наших достижениях, - Сергей Ключников
00:42 Выцветший оранж. Западу стало совсем не до разжигания больших и старательных пожаров на российской периферии, - И.Титов
00:41 Более полусотни китайских компаний попали под новые санкции США
00:30 Андрей Захватов: Миграционные законы в России запретили многое. Разговоры об одном и том же идут десятилетиями...
00:29 "Русские клещи", безжалостные и беспощадные. Армия России продолжает успешное наступление на Южно-Донецком направлении, - Р.Маркуш
00:26 С Тегерана хотят спросить за резиденцию Нетаньяху, - Игорь Субботин
00:24 Молдавские выборы на грани срыва. Бухарест отказался поддержать Санду, - Светлана Гамова
|В Узбекистане открыт еще один совместный с Японией университет - Цукуба
00:57 01.11.2024
В Узбекистане откроют международный университет в сотрудничестве с Японией
В Узбекистане планируют открыть новый международный вуз при содействии японского университета Цукуба. Ректор университета Нагата Кесукэ на встречах с главами министерств Узбекистана обсудил разработку совместных учебных программ для нового вуза.
O‘zbek tilida Ўзбек тилидаВчера, 19:15 Общество
Министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов и ректор японского университета Цукуба Нагата Кесукэ 28 октября договорились о создании международного университета в Узбекистане на основе японских образовательных программ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На встрече было решено создать совместную рабочую группу для разработки технико-экономического обоснования будущего вуза.
Нагата Кесукэ также встретился с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым. Обсуждались вопросы разработки совместных учебных программ для нового вуза, внедрения новых технологий в обучение по востребованным направлениям, а также поэтапное расширение будущего университета. Стороны выразили готовность к принятию необходимых мер для реализации проекта.
В феврале Шавкат Мирзиеев поручил Министерству высшего образования, науки и инноваций Узбекистана провести изучение 116 вузов и разработать программы по их укрупнению и присвоению им статусов "национального", "государственного" университетов, либо академии или института. Направления бакалавриата также планировалось укрупнить и сократить их количество на 40%.