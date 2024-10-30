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Дети киргизской элиты пошли в политику, - Виктория Панфилова
01:26 01.11.2024

30.10.2024

Власти страны призвали проверять кандидатов в депутаты на причастность к коррупции и криминалу
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
Камчибек Ташиев советует силовикам проверять кандидатов в депутаты на соответствие статусу.

В Киргизии 17 ноября пройдут первые выборы в городские и районные кенеши (советы народных депутатов) после масштабной административно-территориальной реформы, которая была направлена на укрупнение городов и населенных пунктов и сокращение количества кенешей и соответственно мандатов. Участие в них примут более 10 тыс. кандидатов. От участия в выборах отказалась партия власти "Ата-Журт", дабы избежать обвинений в использовании административного ресурса. Тем не менее вопросы честности остаются. Стало известно, что в списках зарегистрированных кандидатов много детей высокопоставленных чиновников и партийной элиты. По мнению экспертов, участие в региональных выборах станет стартовой площадкой для их политической карьеры.

Для жителей Киргизии городские и сельские кенеши – это ключевой уровень власти, непосредственно влияющий на их повседневную жизнь. Именно кенеши решают важнейшие вопросы, начиная от тарифов на услуги и распределения бюджета и заканчивая решением бытовых проблем и обеспечением социального благополучия граждан. По сути, эффективность всей системы власти строится на прочном фундаменте, который создают кенеши. Именно от их работы зависит качество жизни населения.

Президент Садыр Жапаров и зампредседателя кабмина, глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев призвали избирателей внимательно изучать биографии кандидатов в депутаты, подчеркнув, что именно они будут отвечать за развитие страны в ближайшие пять лет. "Если регионы развиваются – развивается страна", – подчеркнул Садыр Жапаров.

Ташиев, в свою очередь, обратился к силовикам, поручив тщательно проверять каждого кандидата в депутаты местных кенешей на их причастность к коррупции и криминальной деятельности. "Очистка страны должна начаться с выборов", – заметил глава ГКНБ.

По его словам, это решение продиктовано необходимостью очистить политическую арену от лиц с сомнительной репутацией. Ташиев подчеркнул, что одной из главных целей является обеспечение честного и ответственного служения избранных кандидатов стране.

"Мы стремимся к тому, чтобы депутаты были "чистыми" и служили стране. Вы сами видели, что мы стараемся очистить Жогорку Кенеш и местные кенеши от депутатов, связанных с криминалом, замешанных в коррупции, нарушающих законы", – заявил недавно Ташиев на открытии погранзаставы. Он добавил, что в списках не должно быть тех, чья репутация вызывает подозрения в связи с криминалом или коррупцией.

Для поддержания своего авторитета Камчыбек Ташиев принял решение о снятии партии "Ата-Журт", основателем и идейным руководителем которой он является, с выборов. Такое решение было принято, чтобы исключить подозрения в использовании государственного ресурса и факторы психологического давления на избирателей. "Когда упоминают партию "Ата-Журт", ее всегда связывают с моим именем. Поэтому, пока я занимаю государственную должность, неправильно было бы позволить этой партии участвовать в выборах", – подчеркнул Ташиев. Он также добавил, что партия не будет участвовать в парламентских выборах 2026 года, а участие в выборах 2021 года было "чистой случайностью и по недосмотру".

Эксперты считают, что подобными заявлениями Ташиев демонстрирует президентские амбиции, которые он проявил впервые на выборах 2011 года. С тех пор Ташиев медленно, но уверенно приближается к креслу президента Киргизии. Образовавшийся в 2021 году тандем двух друзей, когда Ташиев поддержал на президентских выборах Садыра Жапарова, вовсе не означает, что Ташиев отказался от президентских амбиций.

"Не стоит исключать того, что в будущих президентских выборах Ташиев примет участие. Хотя бы потому, что Камчыбек Ташиев президентские амбиции проявил на выборах 2011 года, раньше, чем Садыр Жапаров, впервые баллотировавшийся на пост главы государства в 2021 году. При этом Ташиев неоднократно заявлял о намерении поддержать решение действующего президента баллотироваться на второй срок. Этому заявлению следует верить. Это позиция друга и соратника, обдуманное и прагматичное решение партнера в связке, подобной альпинистской, когда неважно, кто сверху или внизу: если любой из них ошибется, то сорвутся оба, и смерть может стать не только политической", – отметил в интервью киргизским СМИ политолог Калнур Ормушев.

Еще одной особенностью нынешних региональных выборов стало участие в них многочисленных детей и родственников действующих и бывших депутатов и высокопоставленных чиновников. Киргизские журналисты обнаружили в списках кандидатов несколько таких "семейных подрядов", где отцы или матери занимают места в республиканском парламенте, а их дети пытаются получить мандат в городских кенешах.

Наблюдатели отмечают, что большинство детей уже состоявшихся политиков вошли в списки проходных партий, где места получат почти гарантированно. В этих списках можно найти сына бывшего генерального прокурора Киргизии, дочь экс-министра здравоохранения, сына экс-мэра Бишкека. Их лица широкой публике пока неизвестны, но фамилии знакомы. Также в списке кандидатов немало детей чиновников, в прошлом занимавших высокие посты. По мнению политолога Руслана Акматбека, участие детей высокопоставленных чиновников в региональных выборах – это, по сути, инвестиция в их политическое будущее. Он считает, что для них эти выборы – своеобразная политическая школа, где они получают опыт и укрепляют свои позиции. Акматбек подчеркивает, что нынешняя элита не хочет терять влияние и пытается демонстрировать свою лояльность власти, а также заботится о своих детях, предоставляя им возможность получить политический опыт. Подобная практика, по мнению эксперта, характерна для неразвитых и недемократических стран. Акматбек считает, что в таких условиях говорить об открытой политической борьбе в Киргизии уже не приходится. Оппозиции практически нет. К примеру, партия социал-демократов, которая ранее позиционировала себя как оппозиция, теперь баллотируется в составе провластных структур. Доверие населения к выборным процессам в целом в Киргизии очень низкое.

Напомним, что в республике после проведенной административно-территориальной реформы образовано 33 городских совета и 231 сельский совет против существовавших ранее 484 кенешей. В итоге сокращено 59% кенешей, сообщил ЦИК. В борьбу за мандаты вступили 39 партий и самовыдвиженцы. Всего к выборам допущен 10 081 кандидат, 3717 из которых женщины.

Источник - НГ
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