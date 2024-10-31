Дикость в камне. Президент Кыргызстана утвердил создание в стране генеалогических музеев

01:33 01.11.2024

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, который позволяет открывать в стране генеалогические музеи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Соответствующие поправки внесены в закон о музеях и музейном фонде республики. Отмечается, что изменения приняты в целях развития культуры народа Кыргызстана, сохранения обычаев и традиций, не ущемляющих права и свободы человека.



Согласно подписанному закону, "генеалогические музеи – это музеи исторического профиля, осуществляющие сбор, хранение, изучение и популяризацию материалов о родственных взаимосвязях людей, истории родов, происхождения отдельных лиц, а также установление родственных связей, составление поколенных росписей и генеалогических древ".



Закон был принят Жогорку Кенешем (парламентом Кыргызстана) 25 сентября текущего года. По словам его инициатора, депутата Улугбека Ормонова, создание генеалогических музеев необходимо для дальнейшего сохранения и развития санжыры – генеалогии.



"Генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает историю родов, происхождение отдельных лиц и родственных связей, приобретает популярность во многих странах мира. Для популяризации генеалогии издаются книги и энциклопедии, а также создаются музеи. Генеалогию, называя ее санжыра, издревле изучают и устно передают из поколения в поколение кыргызы.



Санжыра является одним из важных традиций кыргызского народа, согласно которой каждый человек должен знать имена своих предков по отцовской линии до седьмого колена", - подчеркнул Ормонов.

👉 В Кыргызстане уже есть музей генеалогии, его открыли 30 сентября в селе Оргочор Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Поскольку на тот момент в законодательстве страны отсутствовала соответствующая норма, учреждение было открыто как историко-краеведческий музей.



31.10.24