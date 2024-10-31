И все-таки выборы в США имеют значение для всего мира, - Геннадий Петров

08:35 01.11.2024 31.10.2024



Исход борьбы за Белый дом может полностью поменять ход нескольких конфликтов

Геннадий Петров



Выбор между Дональдом Трампом и Камалой Харрис – это выбор между разными направлениями американской внешней и внутренней политики.

Очень скоро миллионы американцев придут на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за одного из двух кандидатов в президенты. Кого они предпочтут, действующего вице-президента, представительницу Демократической партии Камалу Харрис или экс-президента, республиканца Дональда Трампа, по данным социологии определить невозможно. Рейтинги обоих политиков примерно равны. Между тем события нынешней избирательной кампании, одной из самых драматических и необычных в истории США, не оставляют сомнений, что выбор, который сделают американцы, может стать судьбоносным не только для их страны, но и без преувеличения для всего мира. От Соединенных Штатов ныне в международных делах слишком многое зависит. А Трамп и Харрис, как сейчас складывается впечатление, олицетворяют не только диаметрально противоположные векторы развития страны, но и разное видение того, какой должна быть американская внешняя политика.



Строго говоря, 5 ноября американцы изберут не только президента. Переизбираются конгрессмены: все 435 членов Палаты представителей и 34 из 100 сенаторов. Кроме того, пройдут местные выборы. В 11 штатах избираются губернаторы, много где определится состав законодательных собраний штатов и муниципалитетов. Пройдут выборы мэров, а в отдельных регионах состоятся и местные референдумы, в том числе по темам отнюдь не местного характера – от разрешения абортов до декриминализации употребления марихуаны. Все это важно для Америки. А для заграницы ключевое значение имеют ответы, как оказалось, на тесно взаимосвязанные вопросы – кто займет кресло главы Белого дома и каким окажется расклад сил в Конгрессе.



Журнал The Economist опубликовал прогноз, который в целом разделяют значительное число американских политологов. По нему, демократы и республиканцы поменяются местами. Сейчас первые контролируют Сенат, вторые – Палату представителей, а будет наоборот. Вместе с тем The Economist допускает (и даже считает очень вероятным), что по итогам выборов одной из партий достанется и пост президента, и с небольшим перевесом большинство в обеих палатах Конгресса. На этот сценарий работает высокая степень поляризации общества. Обычно американцы четко разделяют выборы главы государства и законодателей. Бывает, что избиратель голосует за кандидата в президенты от одной партии и за сенатора или члена Палаты представителей – от другой. В этот раз так, по-видимому, не будет. Американцы, стараниями медиа и самих кандидатов, настраиваются на то, что, голосуя за демократов, они голосуют за Харрис, а поддерживая республиканцев, поддерживают Трампа.



От своего выбора избиратели США ждут кардинальных перемен. Трамп олицетворяет курс на резкое ужесточение миграционной политики, перетряску чиновничьего корпуса, внедрение в жизнь самых различных программных положений консервативной части Республиканской партии – вплоть до отмены преподавания теории Дарвина в школах. Харрис, в свою очередь, несмотря на ее заверения в том, что она – политик нового поколения, ассоциируется с преемственностью курса двух демократических администраций, Джозефа Байдена и Барака Обамы, но с куда большим, чем прежде, вниманием к левой повестке, отстаиваемой так называемой прогрессистской (фактически социалистической) частью Демократической партии. Оба кандидата строят свою кампанию на демонизации оппонента. Демократы сравнивают Трампа ни больше, ни меньше с Гитлером. А сам Трамп пугает американцев перспективой прихода к власти "коммунистки Харрис". Одно уже это повышает вероятность того, что выборы, а главное, подведение их итогов, не пройдут гладко. Исчадию ада, каковым рисуют кандидаты друг друга, просто так Белый дом не отдают.



В октябре появились отчетливые признаки того, что Трамп победу соперницы не признает. По крайней мере в одном штате, Пенсильвании, республиканцы в судебном порядке поставили под сомнение честность досрочного голосования. А оно будет играть на этих выборах весьма важную роль. По данным Университета Флориды, на конец октября досрочно (по почте и лично) проголосовали свыше 50 млн американцев. Особенно много среди них лиц старше 65 лет, то есть той категории избирателей, за счет которой, как уверены многие трамписты, происходила фальсификация выборов 2020 года.



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Досрочное голосование уже вызвало вопросы

республиканцев. Фото ReutersКак четыре года назад, после голосования будут многочисленные судебные баталии, с решающей ролью Верховного суда, и уличные акции – может быть, как в 2021 году, не с мирным исходом.

Вряд ли сбудутся мечты недругов США: политическая система страны устоит. Она выдерживала и не такие испытания. И когда определится новый президент, ему, его команде и партии предстоит разбираться с внешнеполитическим "наследством" Байдена, на время каденции которого пришлись три острейших кризиса – война на Ближнем Востоке, противостояние с Китаем, и, наконец, самый важный для нас, российско-украинский.



Внешнеполитическая тематика традиционно играет в американских избирательных кампаниях второстепенную роль. По ней кандидат может позволить себе минимум конкретики и максимум расплывчатых обещаний, делающихся, чтобы угодить своему электорату, а не обозначить реальные контуры своего курса. В этом духе выдержаны заявления по российско-украинскому конфликту, которые делает Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Вкратце, их слова сводятся к нескольким идеям. Конфликт РФ и Украины и роль в нем США – что-то вроде критикуемого Трампом и особенно Вэнсом американского участия в войнах в Ираке и Афганистане (то, что войска в эти страны ввел республиканский президент Джордж Буш-младший, политики-республиканцы не напоминают). Байден сначала не смог предотвратить кровопролитие, а потом ввязался в него, тратя деньги американских налогоплательщиков, но не имеет четкого понимания, какова, собственно, конечная цель этих трат. Побеждать государство, обладающее ядерным оружием, сложно и, главное, опасно. Республиканцы напоминают, что стало с Ираком после свержения Саддама Хусейна. Поэтому нужна другая цель.



Трамп периодически говорит – правда, с минимумом подробностей – что добьется заключения, как он выражается, "сделки между Путиным и Зеленским". В его изложении, все будет просто: Белый дом усадит за стол переговоров российского и украинского лидеров, заставив их заключить мир на взаимовыгодных условиях. Если кто-то из них будет упираться, США на него надавят. Например, Украине урежут помощь или, наоборот, увеличат ее до недосягаемого перевеса над РФ. Но Трамп заверяет, что до этого дело не дойдет: и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским у него хорошие отношения.



Все это очень отвечает представлениям среднестатистического избирателя-трамписта о том, как делается политика. Для живущего в демократическом государстве компромисс – естественная форма разрешения проблемы. Конфликт возникает не тогда, когда одна сторона хочет уничтожить другую, а когда между ними возникло недопонимание – так рассуждает американский, в хорошем смысле слова, обыватель. Но останутся ли Трамп и Вэнс, в случае победы, верны своим предвыборным заявлениям? Не факт. Вспомним, что и от первого президентского срока Трампа тоже ждали какой-то сделки по Украине в интересах Кремля. Вместо этого президентство Трампа запомнилось жесткими антироссийскими санкциями и первыми поставками Киеву американского летального оружия. Объяснять это исключительно давлением демократов наивно. Скорее, Трамп-политик поступал как Трамп-бизнесмен: действовал так, как выгодно в определенный момент. Значит и его будущий курс в отношении РФ, во многом, загадка. Как и курс Харрис.



Вице-президент в системе власти США – должность, предполагающая определенное внимание к внешней политике. Если возможному сменщику главы государства что и поручают – так это ее. Однако Харрис как вице-президент на удивление мало проявила себя на внешнеполитическом поприще. Памятен, разве что, ее провал: неудачная попытка, через договоренности с латиноамериканскими странами, добиться уменьшения потока нелегальных мигрантов в США. Поэтому избиратели были вправе ждать от Харрис большей конкретики по ее внешнеполитическим планам. Конкретика последовала – правда, лишь по самому значимому для американцев международному конфликту.



Если большинство трампистов – убежденные сторонники Израиля, то в Демократической партии есть как произраильские, так и пропалестинские настроения (первые распространены больше, вторые – меньше). С этим Харрис приходилось считаться. Она старалась не растерять симпатии ни сторонников, ни противников Израиля. А Трамп мог позволить себе почти не критиковать израильские действия. Харрис же, порой проявляя чудеса словесной эквилибристики, и выступала с осуждением правительства Биньямина Нетаньяху, и называла Иран главным врагом США. При этом никаких действий по отказу от поддержки Израиля она не обещает. В сущности, такова и политика Байдена: поддерживать еврейское государство, осуждая "крайности" при операциях в Ливане и секторе Газа.



Вероятно, Харрис и в российско-украинском конфликте постарается следовать нынешнему курсу Белого дома, даром, что один из его авторов, госсекретарь Энтони Блинкен уже заявил, что не будет работать в ее администрации. Вероятно – потому что по данной теме ни она, ни ее кандидат в вице-президенты Тим Уолц почти ничего не сказали. Это если не считать их обвинений в адрес Трампа в том, что тот, якобы, собирается "сдать Украину Путину" и туманного обещания не вести переговоров с Москвой без учета интересов Киева. Последнее можно трактовать и как намек на возможность заключения своего варианта "сделки" с РФ, и как обещание продолжать поддержку Украины до выхода ее войск к границам 1991 года.



И все же, есть основания считать, что Трамп и Харрис не станут проводниками одной и той же политики в отношении РФ. Трамписты рассматривают конфликт в Украине только через призму отношений с КНР. Активность Китая с точки зрения Трампа и Вэнса – главная угроза США. Российско-украинский конфликт они считают фактором, сближающим РФ с КНР, а значит, усиливающим КНР. Демократов это сближение беспокоит меньше. Судя по комментариям близких к ним экспертов и прессы, они полагают, что складывается не антизападный альянс двух стран, а Россия себя загоняет во внешнеполитический и экономический тупик. С их точки зрения, надо не срочно добиваться договоренности Киева и Москвы, а ждать, пока в РФ решат, что сотрудничать с Западом лучше, чем враждовать.



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Выборы в США привлекают внимание и российских Telegram-каналов.

"Все больше западных спикеров меняют риторику с гегемонистской на конкурентную, - отмечается "Темник". - Марк Милли, бывший при Трампе председателем Комитета начальников штабов (некий аналог нашего Генштаба), а теперь засветившийся в кампании поддержки Харрис, признал утрату Штатами статуса гегемона. По его мнению, началась эпоха конкуренции трех сверхдержав, в число которых им включена и РФ. Смене взглядов, безусловно, способствовали успехи российского оружия на поле боя и российской экономики и общества, оказавшейся способность обеспечивать подобный конфликт высокой интенсивности, в отличие от всей совокупной Западной коалиции". Источник - НГ

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